iOS 17’ye geçmek için 17 sebep

Her gün yaptığınız işleri iyileştirecek yepyeni özellikler sunan bu yeni sürüm ile hayatımızın ayrılmaz parçası olan iPhone çok daha keyifli ve aynı zamanda da hayatı daha fazla kolaylaştıracak. Güncelleme öncesi size faydalı olacak bir dosya hazırlamak ve öne çıkan 17 özelliği sizlerle paylaşmak istedik. iOS 17 iPhone XR, XS ve sonrası modellerde bu sonbahardan itibaren kullanıcılarla buluşacak. iOS 17 ile ilgili detaylı bilgi için burayı inceleyebilirsiniz.

Kişi Posterleri

Telefon uygulaması iPhone deneyiminin kalbinde yer alıyor. Büyük bir güncelleme yapılan Telefon uygulamasındaki yeni Kişi Posterleri özelliği, kişiselleştirilebilen posterler sayesinde kullanıcıların kendilerini ifade etmeleri için yeni bir yol sunuyor. Kullanıcılar posterlerin nasıl görüneceğini özelleştirebiliyorlar. Fotoğraflar veya Memoji’lerde göz alıcı işlemler yapabiliyor, dikkat çekici tipografiler ve yazı tipi renkleri seçebiliyorlar. Böylece gelen aramalar yepyeni bir görünüm kazanıyor. Ayrıca, Kişi Posterleri üçüncü taraf arama uygulamalarında da kullanılabilecek.

Beklemede

Beklemede, iPhone yatay konumda dik durarak şarj olurken kullanıcıların uzaktan bir bakışta göz atabilecekleri bilgiler içeren bir tam ekran deneyimi sunuyor. Komodin, mutfak tezgahı veya masada kullanmak için ideal olan Beklemede özelliği, çeşitli saat stilleri, favori fotoğraflar veya araç takımlarıyla kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca, doğru zamanda doğru araç takımlarını gösteren Akıllı Gruplamalar da kullanılabiliyor. Daha büyük bildirimler, Canlı Etkinlikler, Siri ve gelen aramalar desteği sayesinde Beklemede özelliği, uzaktan bakıldığında iPhone’u daha da kullanışlı hale getiriyor. iPhone MagSafe ile şarj olurken Beklemede özelliği kullanıcının tercih ettiği görünümü anımsıyor. Beklemede özelliğini açmak da çok kolay; ekrana dokunmak yeterli. Ve Hep Açık ekrana sahip iPhone 14 Pro ile her zaman kullanmak. mümkün.

NameDrop

NameDrop, kullanıcıların iPhone’larını veya bir iPhone ile bir Apple Watch’u bir araya getirerek iletişim bilgilerini kolayca paylaşabilmelerini sağlıyor. Kullanıcılar, birbirlerine yakınken iPhone aygıtları arasında aynı şekilde içerik de paylaşabiliyor veya müzik dinlemek, film izlemek ya da oyun oynamak için SharePlay’i başlatabiliyorlar.

Gizlilik

Gizlilik ve güvenlik her zaman iPhone’ların temelinde yer aldı. iOS 17 ile yapılan güncellemeler arasında Mesajlar’daki İletişim Güvenliği özelliğinin daha kapsamlı hale getirilmesi bulunuyor. Böylece, çocuklar AirDrop, Kişi Posterleri ve FaceTime mesajları aracılığıyla içerik gönderip alırken ve gönderilecek içerik seçmek için Fotoğraf seçiciyi kullanırken daha güvende oluyorlar. Ayrıca, İletişim Güvenliği artık sabit görüntülerin yanı sıra video içeriklerini de kapsıyor. Yeni Hassas İçerik Uyarısı özelliği, yetişkin kullanıcıların çıplaklık içeren görselleri ve videoları kendi istekleri dışında görmekten kaçınmalarına yardımcı oluyor. İletişim Güvenliği’nde olduğu gibi, Hassas İçerik Uyarısı için yapılan tüm görüntü ve video işlemleri de aygıt içinde gerçekleşiyor, yani Apple içeriklere erişemiyor.

AirDrop

AirDrop kapsama alanından çıksanız bile, hem siz hem de alıcı kişi iCloud hesabında oturum açtığında, paylaştığınız içeriği internet üzerinden güvenle ve yüksek kalitede gönderebiliyorsunuz.

Mesajlar

Mesajlar uygulaması iOS 17 ile önemli güncellemeler alıyor. Yeni emoji çıkartmaları ve nesneleri fotoğraflardan kaldırarak oluşturulan Live Stickers ile yepyeni bir çıkartmalar deneyimi içeriyor. Kullanıcılar efektler ekleyerek Live Sticker’ları daha canlı hale getirebiliyor.

Arama özelliği şimdi arama filtreleri sayesinde daha güçlü ve hassas sonuçlar sunuyor. Kullanıcılar tam olarak aradıkları şeyi bulmak için, bir arama yapmaya başladıktan sonra yeni filtreler ekleyerek sonuçları daraltabiliyor. Yeni bir ok stili, kullanıcının sohbette kaldığı noktayı gösteriyor ve satır içi yanıt vermek için bir metin balonunu kaydırmak yeterli oluyor. Kullanıcı konumunu paylaşırsa, konum sohbet içinde gerçek zamanlı güncelleniyor. Sesli mesaj gönderirken otomatik olarak mesaj dökümü oluşturuluyor, böylece mesajı alan kullanıcı hemen mesajın dökümünü okumayı veya daha sonra sesli mesajı dinlemeyi seçebiliyor.

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Mesajlar uygulamasında son derece önemli bir özellik daha kullanıma sunuluyor: Check In özelliği sayesinde kullanıcı bir aile üyesine veya arkadaşına gideceği yere güvenli bir şekilde ulaştığını bildirebiliyor.

Günlük

Günlük, iPhone kullanıcılarının daha iyi hissetmelerini sağlamak için günlük tutarak derinlemesine düşünmelerine ve minnet duymalarına yardımcı olan yeni bir uygulama. Aygıt içi yapay öğrenme teknolojileriyle oluşturulan kişiselleştirilmiş öneriler, kullanıcıların günlük girişlerine ilham kaynağı olabiliyor. Fotoğraflar, kişiler, yerler ve antrenmanlar gibi son etkinliklerden akıllı bir şekilde derlenen öneriler, günlük girişine başlamayı kolaylaştırıyor ve planlanan bildirimler kullanıcının günlük tutma alışkanlığı edinmesine yardımcı oluyor. Günlük uygulaması, uygulamayı kilitleme imkanı, işlemlerin aygıt içinde yapılması ve uçtan uca şifreleme gibi özelliklerle kullanıcının gizliliğinin korunacağı ve Apple dahil hiç kimsenin kullanıcıya ait girişlere erişemeyeceği şekilde tasarlandı. Yeni Günlük Önerileri API’ı ile geliştiriciler günlük önerilerini kendi uygulamalarına da ekleyebilecekler.

Görsel Araştır

Görsel Araştırma özelliği sayesinde bir fotoğraftaki objeyi ayırdığınızda açıklama menüsünden onunla ilgili bilgilere kolayca bakabiliyorsunuz. iOS 17 ile Görsel Araştır özelliği artık duraklatılmış video karelerinde de kullanılabiliyor. iPhone kullanıcıları yiyecekleri, mağaza vitrinlerini ve sembolleri tanımlayabiliyor, fotoğraflardan ve videolardan süjeleri ayırabiliyor.

Sağlık

Sağlık uygulaması, zihin sağlığıyla ilgili yeni özellikler sunuyor. Kullanıcılar günlük ruh hallerini ve anlık duygularını kaydedebiliyor; ruh hallerini etkileyen unsurları görebiliyor; kliniklerde yaygın olarak kullanılan depresyon ve anksiyete değerlendirmelerine ek olarak, bulundukları bölgede sunulan kaynaklara da kolayca erişebiliyorlar. Tüm bunların yanı sıra, aygıtı görüntüleme mesafesini artırmak çocukların miyop olma riskini azaltırken yetişkin kullanıcılara da göz yorgunluğunu azaltma imkanı sağlıyor. Ekran Süresi’ndeki Ekran Mesafesi özelliği, TrueDepth kameradan yararlanarak aygıtını uzun süre yüzüne 30 cm mesafeden daha yakında tutan kullanıcıya aygıtını uzaklaştırmasını öneriyor.

FaceTime

Sesli ve Görüntülü Mesajlar, Tepkiler ve Apple TV Desteği Ekleniyor. Böylece aradığınız kişi FaceTime aramanıza cevap vermezse ona sesli ya da görüntülü bir mesaj kaydedip gönderebiliyorsunuz.

Fotoğraflar

Fotoğraflar uygulamasındaki Kişiler albümü, aygıt içi yapay öğrenme teknolojileriyle kullanıcının favori kişilerinin daha fazla fotoğrafını tanımayı öğreniyor. Üstelik ailenizin bir parçası olan kedi ve köpeklerin fotoğraflarını da ekliyor.

Safari

Safari, Özel Dolaşma için hem kullanıcı internette gezinirken takip edicilere karşı hem de kullanıcının aygıtına erişimi olabilecek kişilere karşı daha fazla koruma sağlıyor. İleri düzey takip ve parmak izi koruma şimdi daha da ileriye giderek web sitelerinin kullanıcının aygıtını tanımlamasını veya takip etmesini önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca, Özel Dolaşma özelliği kullanılmadığı zamanlarda kilitleniyor. Böylece kullanıcı aygıtından uzaklaştığında bile sekmelerini güvenli bir şekilde açık bırakabiliyor.

AirTag

AirTag, arkadaşların ve aile üyelerinin de bir nesneyi Bul uygulamasında takip edebilmesi için en fazla beş kişiyle paylaşılabiliyor. Gruptaki herkes nesnenin konumunu görüntüleyebiliyor, ses çalabiliyor ve paylaşılan AirTag yakınlarında olduğu zaman Tam Konum Bulma özelliğinden yararlanarak nesnenin yerini belirleyebiliyor. Grup paylaşımı, Bul ağındaki diğer tüm aksesuarlarla da kullanılabiliyor.

Apple Music

Apple Music, Collaborative Playlists sayesinde arkadaşlarla birlikte müzik dinlemeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. SharePlay özelliği ise aynı araç içindeki tüm yolcuların çalma listesine rahatlıkla katkıda bulunabilmesini sağlıyor. Üstelik dinleyiciler Apple Music abonesi olmasalar bile müziği kendi aygıtlarından kontrol edebiliyorlar.

AirPods

AirPods kişisel ses deneyimini yeniden tanımlayan Adaptive Audio, Kişiselleştirilmiş Ses Yüksekliği ve Sohbet Farkındalığı gibi yeni, güçlü özellikler kazanıyor. Otomatik Geçiş Özelliği ve arama denetimlerine yapılan iyileştirmeler ise AirPods’u kullanmayı her zamankinden kolay hale getiriyor.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik güncellemeleri ile birçok yeni özellik kullanıma sunuluyor. Yardımcı Erişim, bilişsel engelleri olan kişilerin iPhone’u daha kolay ve özgürce kullanmalarına yardımcı olan, özelleştirilebilir bir arayüz. Canlı Konuşma, konuşamayan kullanıcılara yüz yüze konuşmalar, telefon ve FaceTime görüşmeleri sırasında yazdıklarını seslendirme imkanı sunuyor. Kişisel Ses, konuşma becerisini kaybetme riski taşıyan kişilere kendi seslerine benzeyen bir ses oluşturma imkanı sunuyor. Doğrult ve Seslendir yönergeleri ise görme engelli veya görme bozukluğu olan kişilerin fiziksel nesnelerde yer alan metinleri işaret ederek okumalarına yardımcı oluyor.

Harita

Harita uygulaması, çevrimdışı haritalar özelliği ile kullanıcıların belirli bir alanın haritasını indirip internete bağlı değilken de sokak sokak navigasyona erişebilmelerini, tahmini varış zamanını görebilmelerini, Harita’da konum arayabilmelerini ve daha fazlasını yapabilmelerini sağlıyor.

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