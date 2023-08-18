iOS 17’ye geçmek için 17 sebep

- Kişi Posterleri
- Beklemede
- NameDrop
- Gizlilik
- AirDrop
- Mesajlar
- Günlük
- Görsel Araştır
- Sağlık
- FaceTime
- Fotoğraflar
- Safari
- AirTag
- Apple Music
- AirPods
- Erişilebilirlik
- Harita
- Yorumlar
Kişi Posterleri
Telefon uygulaması iPhone deneyiminin kalbinde yer alıyor. Büyük bir güncelleme yapılan Telefon uygulamasındaki yeni Kişi Posterleri özelliği, kişiselleştirilebilen posterler sayesinde kullanıcıların kendilerini ifade etmeleri için yeni bir yol sunuyor. Kullanıcılar posterlerin nasıl görüneceğini özelleştirebiliyorlar. Fotoğraflar veya Memoji’lerde göz alıcı işlemler yapabiliyor, dikkat çekici tipografiler ve yazı tipi renkleri seçebiliyorlar. Böylece gelen aramalar yepyeni bir görünüm kazanıyor. Ayrıca, Kişi Posterleri üçüncü taraf arama uygulamalarında da kullanılabilecek.
Beklemede
NameDrop
Gizlilik
Gizlilik ve güvenlik her zaman iPhone’ların temelinde yer aldı. iOS 17 ile yapılan güncellemeler arasında Mesajlar’daki İletişim Güvenliği özelliğinin daha kapsamlı hale getirilmesi bulunuyor. Böylece, çocuklar AirDrop, Kişi Posterleri ve FaceTime mesajları aracılığıyla içerik gönderip alırken ve gönderilecek içerik seçmek için Fotoğraf seçiciyi kullanırken daha güvende oluyorlar. Ayrıca, İletişim Güvenliği artık sabit görüntülerin yanı sıra video içeriklerini de kapsıyor. Yeni Hassas İçerik Uyarısı özelliği, yetişkin kullanıcıların çıplaklık içeren görselleri ve videoları kendi istekleri dışında görmekten kaçınmalarına yardımcı oluyor. İletişim Güvenliği’nde olduğu gibi, Hassas İçerik Uyarısı için yapılan tüm görüntü ve video işlemleri de aygıt içinde gerçekleşiyor, yani Apple içeriklere erişemiyor.
AirDrop
Mesajlar
Arama özelliği şimdi arama filtreleri sayesinde daha güçlü ve hassas sonuçlar sunuyor. Kullanıcılar tam olarak aradıkları şeyi bulmak için, bir arama yapmaya başladıktan sonra yeni filtreler ekleyerek sonuçları daraltabiliyor. Yeni bir ok stili, kullanıcının sohbette kaldığı noktayı gösteriyor ve satır içi yanıt vermek için bir metin balonunu kaydırmak yeterli oluyor. Kullanıcı konumunu paylaşırsa, konum sohbet içinde gerçek zamanlı güncelleniyor. Sesli mesaj gönderirken otomatik olarak mesaj dökümü oluşturuluyor, böylece mesajı alan kullanıcı hemen mesajın dökümünü okumayı veya daha sonra sesli mesajı dinlemeyi seçebiliyor.
Mesajlar uygulamasında son derece önemli bir özellik daha kullanıma sunuluyor: Check In özelliği sayesinde kullanıcı bir aile üyesine veya arkadaşına gideceği yere güvenli bir şekilde ulaştığını bildirebiliyor.
Günlük
Günlük, iPhone kullanıcılarının daha iyi hissetmelerini sağlamak için günlük tutarak derinlemesine düşünmelerine ve minnet duymalarına yardımcı olan yeni bir uygulama. Aygıt içi yapay öğrenme teknolojileriyle oluşturulan kişiselleştirilmiş öneriler, kullanıcıların günlük girişlerine ilham kaynağı olabiliyor. Fotoğraflar, kişiler, yerler ve antrenmanlar gibi son etkinliklerden akıllı bir şekilde derlenen öneriler, günlük girişine başlamayı kolaylaştırıyor ve planlanan bildirimler kullanıcının günlük tutma alışkanlığı edinmesine yardımcı oluyor. Günlük uygulaması, uygulamayı kilitleme imkanı, işlemlerin aygıt içinde yapılması ve uçtan uca şifreleme gibi özelliklerle kullanıcının gizliliğinin korunacağı ve Apple dahil hiç kimsenin kullanıcıya ait girişlere erişemeyeceği şekilde tasarlandı. Yeni Günlük Önerileri API’ı ile geliştiriciler günlük önerilerini kendi uygulamalarına da ekleyebilecekler.
Görsel Araştır
Sağlık
Sağlık uygulaması, zihin sağlığıyla ilgili yeni özellikler sunuyor. Kullanıcılar günlük ruh hallerini ve anlık duygularını kaydedebiliyor; ruh hallerini etkileyen unsurları görebiliyor; kliniklerde yaygın olarak kullanılan depresyon ve anksiyete değerlendirmelerine ek olarak, bulundukları bölgede sunulan kaynaklara da kolayca erişebiliyorlar. Tüm bunların yanı sıra, aygıtı görüntüleme mesafesini artırmak çocukların miyop olma riskini azaltırken yetişkin kullanıcılara da göz yorgunluğunu azaltma imkanı sağlıyor. Ekran Süresi’ndeki Ekran Mesafesi özelliği, TrueDepth kameradan yararlanarak aygıtını uzun süre yüzüne 30 cm mesafeden daha yakında tutan kullanıcıya aygıtını uzaklaştırmasını öneriyor.
FaceTime
Fotoğraflar
Safari
AirTag
Apple Music
Apple Music, Collaborative Playlists sayesinde arkadaşlarla birlikte müzik dinlemeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. SharePlay özelliği ise aynı araç içindeki tüm yolcuların çalma listesine rahatlıkla katkıda bulunabilmesini sağlıyor. Üstelik dinleyiciler Apple Music abonesi olmasalar bile müziği kendi aygıtlarından kontrol edebiliyorlar.
AirPods
Erişilebilirlik
Harita
Harita uygulaması, çevrimdışı haritalar özelliği ile kullanıcıların belirli bir alanın haritasını indirip internete bağlı değilken de sokak sokak navigasyona erişebilmelerini, tahmini varış zamanını görebilmelerini, Harita’da konum arayabilmelerini ve daha fazlasını yapabilmelerini sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.