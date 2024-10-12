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    Anlık Bildirim

    iOS 18.1 ile Apple Hesabı e-postası kolayca değiştirilebilecek

    iOS 18.1, iPhone kullanıcılarının Apple hesaplarıyla ilişkili iCloud e-posta adresini kolayca değiştirmesine imkan verecek. Apple hesabı maili Ayarlar'dan değiştirilebilecek.
    ios 18.1 apple hesabı maili değiştirme Tam Boyutta Gör
    iOS 18.1 güncellemesi, Ayarlar uygulamasına birincil e-posta adresi belirlemek için yeni bir seçenek ekleyecek. Bu, kullanıcıların Apple hesaplarına bağlı ana e-posta adreslerini daha kolay değiştirebileceği anlamına geliyor.

    Birincil e-posta adresi, Apple kimliğini doğrulama ve hesabı kurtarmanın yanı sıra iMessage, FaceTime iletişimi ve daha fazlası için kullanılıyor.

    Şu anda Apple Hesabı mailini değiştirmek için kullanılan e-postayı silmek, başka bir mail adresi seçmek ve doğrulama sürecinden geçmek gerekiyor. iOS 18.1 ile e-posta adresi değiştirilebilecek.

    Kullanıcılar, Ayarlar’da isimlerine dokunup Apple Hesabı’na giderek Giriş Yapma ve Güvenlik menüsü altında e-posta adresine dokunup yeni “E-posta adresini değiştir” linkiyle iCloud e-posta adreslerini tamamen değiştirebilecek. Yeni mail adresi alındıktan sonra eski @icloud.com ile biten adrese artık mail gelmeyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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