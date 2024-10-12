iOS 18.1 ile Apple Hesabı e-postası kolayca değiştirilebilecek

Birincil e-posta adresi, Apple kimliğini doğrulama ve hesabı kurtarmanın yanı sıra iMessage, FaceTime iletişimi ve daha fazlası için kullanılıyor.
Şu anda Apple Hesabı mailini değiştirmek için kullanılan e-postayı silmek, başka bir mail adresi seçmek ve doğrulama sürecinden geçmek gerekiyor. iOS 18.1 ile e-posta adresi değiştirilebilecek.
Kullanıcılar, Ayarlar’da isimlerine dokunup Apple Hesabı’na giderek Giriş Yapma ve Güvenlik menüsü altında e-posta adresine dokunup yeni “E-posta adresini değiştir” linkiyle iCloud e-posta adreslerini tamamen değiştirebilecek. Yeni mail adresi alındıktan sonra eski @icloud.com ile biten adrese artık mail gelmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...