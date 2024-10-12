iOS 18.1 ile Apple Hesabı e-postası kolayca değiştirilebilecek

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Tam Boyutta Gör iOS 18.1 güncellemesi, Ayarlar uygulamasına birincil e-posta adresi belirlemek için yeni bir seçenek ekleyecek. Bu, kullanıcıların Apple hesaplarına bağlı ana e-posta adreslerini daha kolay değiştirebileceği anlamına geliyor.

iOS 18.1 ile gelmeyecek Apple Intelligence özellikleri 2 gün önce eklendi

Birincil e-posta adresi, Apple kimliğini doğrulama ve hesabı kurtarmanın yanı sıra iMessage, FaceTime iletişimi ve daha fazlası için kullanılıyor.

Şu anda Apple Hesabı mailini değiştirmek için kullanılan e-postayı silmek, başka bir mail adresi seçmek ve doğrulama sürecinden geçmek gerekiyor. iOS 18.1 ile e-posta adresi değiştirilebilecek.

Kullanıcılar, Ayarlar’da isimlerine dokunup Apple Hesabı’na giderek Giriş Yapma ve Güvenlik menüsü altında e-posta adresine dokunup yeni “E-posta adresini değiştir” linkiyle iCloud e-posta adreslerini tamamen değiştirebilecek. Yeni mail adresi alındıktan sonra eski @icloud.com ile biten adrese artık mail gelmeyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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iOS 18.1 ile Apple Hesabı maili kolayca değiştirilebilecek