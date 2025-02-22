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    Galaxy Z Fold 7’de önemli değişimler görebiliriz: İşte beklenen özellikler

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung katlanabilir akıllı telefon pazarındaki gücünü korumak istediğinden bir sonraki amiral gemisi modeli Galaxy Z Fold 7 için önemli güncellemeler planlıyor.

    Galaxy Z Fold 7’de önemli değişimler görebiliriz Tam Boyutta Gör

    Samsung'un katlanabilir telefon serisine eklemeye hazırlandığı Galaxy Z Fold 7 ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle S Pen konusunda önemli yenilikler içerecek olan bu model, kullanıcı deneyimini daha da ileri taşımayı hedefliyor. Gelen sızıntılara göre, Samsung bu kez stylus kalemi daha kalın ve ergonomik hale getirerek yazma deneyimini ciddi anlamda iyileştiriyor.

    Önceki modele kıyasla daha kalın bir yapıya sahip olacak olan yeni S Pen, geliştirilmiş uçları sayesinde yazı yazmayı ve çizim yapmayı daha akıcı hale getirecek. Samsung’un bu dokunuşu, katlanabilir telefon kullananların kalemle etkileşimini daha doğal ve konforlu bir hale getirmeyi amaçlıyor.

    Galaxy Z Fold 7, sadece S Pen’de değil, tasarım açısından da önemli değişiklikler barındırıyor. Yeni menteşe mekanizması sayesinde cihazın katlandığında yalnızca 4,2 mm kalınlığında olacağı belirtiliyor. Bu, bir önceki model olan Z Fold 6'ya göre ciddi bir incelik avantajı sunarken, ekran katlandığında ortaya çıkan belirgin kırışıklığın da önemli ölçüde azalacağı söyleniyor. Samsung’un bu hamlesi, büyük ekranlı cihaz kullanıcıları için önemli bir yenilik anlamına geliyor.

    Performans cephesinde ise Galaxy Z Fold 7, Qualcomm'un en yeni ve güçlü işlemcilerinden Snapdragon 8 Elite ile donatılacak. Bu işlemci, cihazın hız ve verimlilik açısından üst düzey bir performans sunmasını sağlarken, batarya kapasitesi konusunda büyük bir değişiklik beklenmiyor. 4.400 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı belirtilen Z Fold 7, enerji verimliliği konusunda bazı optimizasyonlarla daha uzun kullanım süresi sunabilir.

    Samsung’un bu modelde dikkat çeken bir diğer hamlesi, S Pen desteğinin kesin olarak geri dönüş yapacak olması. Daha önce özel bir modelde dijital kalem desteğinin kaldırılması, kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ancak Galaxy Z Fold 7 ile birlikte stylus desteği tam anlamıyla geri dönüyor. Geliştirilmiş S Pen’in üretiminin haziran ayında başlayacağı, cihazın ise temmuz ayında raflardaki yerini alacağı konuşuluyor.

    Özetle, Samsung’un katlanabilir telefon pazarındaki liderliğini güçlendirmek adına önemli adımlar attığı görülüyor. Daha ince ve şık bir tasarım, gelişmiş ekran teknolojisi, ergonomik S Pen ve güçlü performansıyla Galaxy Z Fold 7, katlanabilir telefon deneyimini bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.

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    xsw 1 gün önce

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