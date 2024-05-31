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    Anlık Bildirim

    iOS 18'in yapay zeka özellikleri yeni iPhone'lara özel olabilir

    Apple'ın iOS 18 ile iPhone'lara gelecek yenilikleri tanıtmasına çok az kaldı. Yeni bir rapor, işletim sisteminin dikkat çekecek yapay zeka özelliklerinin yeni modellerle sınırlı olacağını söylüyor.
    ios 18 yapay zeka özellikleri iphone 15 pro Tam Boyutta Gör
    iOS 18 ile gelecek yeni yapay zeka özellikleri merakla beklenirken Mark Gurman’dan üzücü bir haber geldi; Cihaz içi yapay zeka işlevlerinin çoğu en son teknolojiye sahip iPhone 15 Pro modelleriyle kullanılabilecek.

    iOS 18’in dikkat çekici yeni özeliklerini kullanmak için A17 Pro işlemcili iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max gerekecek gibi görünüyor. Düz iPhone 15 modelleri eski A16 çiple geldiğinden yalnızca 15 Pro’lar Siri ve diğer yerleşik uygulamalara gelecek yapay zeka özelliklerini tam anlamıyla kullanabilecek.

    A17 Pro, önemli ölçüde daha hızlı CPU ve GPU çekirdeklerine ve saniyede 35 trilyon işlem kapasitesine sahip yeni 16 çekirdekli Neural Engine içeriyor. Çipteki entegre bellek te 6GB’dan 8GB’a yükseltildi. Yalnız, eski iOS sürümlerinde de bildiğimiz gibi minimum A17 işlemci gerekliliği yalnızca teknik açıdan değil, biraz da Apple’ın ürün pazarlama işinin bir parçası.

    iOS 18, muhtemelen Eylül ayında yeni iPhone 16 serisiyle birlikte çıkacak. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, şüphesiz tüm iOS 18 özelliklerine ek olarak yapay zekaya özel işlevleri destekleyecek.

    Apple’a göre WWDC24, yılın en büyük Apple geliştirici etkinliği olacak ve iOS 18, şimdiye kadarki en büyük güncelleme olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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