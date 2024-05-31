iOS 18'in yapay zeka özellikleri yeni iPhone'lara özel olabilir

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iOS 18 ile gelecek yeni yapay zeka özellikleri merakla beklenirken Mark Gurman’dan üzücü bir haber geldi; Cihaz içi yapay zeka işlevlerinin çoğu en son teknolojiye sahip iPhone 15 Pro modelleriyle kullanılabilecek.

iOS 18 ile gelecek yeni yapay zeka özellikleri ortaya çıktı 21 sa. önce eklendi

iOS 18’in dikkat çekici yeni özeliklerini kullanmak için A17 Pro işlemcili iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max gerekecek gibi görünüyor. Düz iPhone 15 modelleri eski A16 çiple geldiğinden yalnızca 15 Pro’lar Siri ve diğer yerleşik uygulamalara gelecek yapay zeka özelliklerini tam anlamıyla kullanabilecek.

A17 Pro, önemli ölçüde daha hızlı CPU ve GPU çekirdeklerine ve saniyede 35 trilyon işlem kapasitesine sahip yeni 16 çekirdekli Neural Engine içeriyor. Çipteki entegre bellek te 6GB’dan 8GB’a yükseltildi. Yalnız, eski iOS sürümlerinde de bildiğimiz gibi minimum A17 işlemci gerekliliği yalnızca teknik açıdan değil, biraz da Apple’ın ürün pazarlama işinin bir parçası.

iOS 18, muhtemelen Eylül ayında yeni iPhone 16 serisiyle birlikte çıkacak. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, şüphesiz tüm iOS 18 özelliklerine ek olarak yapay zekaya özel işlevleri destekleyecek.

Apple’a göre WWDC24, yılın en büyük Apple geliştirici etkinliği olacak ve iOS 18, şimdiye kadarki en büyük güncelleme olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 18'in AI özellikleri yeni iPhone'lara özel olabilir