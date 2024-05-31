iOS 18'in yapay zeka özellikleri yeni iPhone'lara özel olabilir

iOS 18’in dikkat çekici yeni özeliklerini kullanmak için A17 Pro işlemcili iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max gerekecek gibi görünüyor. Düz iPhone 15 modelleri eski A16 çiple geldiğinden yalnızca 15 Pro’lar Siri ve diğer yerleşik uygulamalara gelecek yapay zeka özelliklerini tam anlamıyla kullanabilecek.
A17 Pro, önemli ölçüde daha hızlı CPU ve GPU çekirdeklerine ve saniyede 35 trilyon işlem kapasitesine sahip yeni 16 çekirdekli Neural Engine içeriyor. Çipteki entegre bellek te 6GB’dan 8GB’a yükseltildi. Yalnız, eski iOS sürümlerinde de bildiğimiz gibi minimum A17 işlemci gerekliliği yalnızca teknik açıdan değil, biraz da Apple’ın ürün pazarlama işinin bir parçası.
iOS 18, muhtemelen Eylül ayında yeni iPhone 16 serisiyle birlikte çıkacak. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, şüphesiz tüm iOS 18 özelliklerine ek olarak yapay zekaya özel işlevleri destekleyecek.
Apple’a göre WWDC24, yılın en büyük Apple geliştirici etkinliği olacak ve iOS 18, şimdiye kadarki en büyük güncelleme olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.