Tam Boyutta Gör Yeni özelleştirme seçenekleriyle dikkat çeken iOS 18 güncellemesi, iPhone 15 modellerine özel yenilikler de getiriyor. iPhone’ların pil ömrünü korumaya yardımcı şarj limiti seçenekleri ve önerisine ek olarak Eylem düğmesini daha etkili kılacak yeni özellikler geldi. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max kullanıcısıysanız artık Denetim Merkezi seçeneklerini de işlev olarak atayabileceksiniz.

iOS 18 dev beta çıktı: iOS 18 developer beta nasıl yüklenir? 2 gün önce eklendi

iOS 18 ile Denetim Merkezi seçenekleri Eylem düğmesine geliyor

iOS 17, iPhone 15 Pro’ların Eylem düğmesinin sessiz mod, odak, kamera, el feneri, çeviri, müzikleri tanı, büyüteç, erişilebilirlik ve bir kestirme olarak ayarlanmasına izin veriyor. Bu seçenekler arasında en işlevseli Kestirmeler. Çünkü; Kestirmeler uygulamasında ayarladığınız herhangi bir kısayolu bu düğmeye atayarak Apple’ın kısıtlı seçeneklerini aşabiliyorsunuz. Ancak, çoğu kullanıcı Kestirmeler’i kullanmıyor. iOS 18, Eylem düğmesine Denetim Merkezi seçeneklerini getirerek bu sorunu çözüyor.

iOS 18 ile Eylem düğmesine Denetim Merkezi’nde bulunan düzinelerce kontrolden birini atabiliyorsunuz. Örneğin; Eylem düğmesine bastığınızda iPhone’un uçak moduna alınmasını sağlayabilirsiniz. iOS 18 betada denetimler arasında koyu mod, uçak modu, hücresel veri, kişisel erişim noktası, alarm, sayaç, hesap makinesi, kronometre, Apple TV kontrol, saatime ping at ve QR kod tarama var. Bu liste muhtemelen iOS 18’in ilerleyen betalarında ve final sürümünde büyüyecek; üçüncü parti uygulamalar eklenecek.

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iOS 18, iPhone 15 Pro'nun eylem düğmesine yeni kontroller ekliyor