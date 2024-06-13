iOS 18, iPhone 15 Pro'nun eylem düğmesine yeni kontroller ekliyor

iOS 18 ile Denetim Merkezi seçenekleri Eylem düğmesine geliyor
iOS 17, iPhone 15 Pro’ların Eylem düğmesinin sessiz mod, odak, kamera, el feneri, çeviri, müzikleri tanı, büyüteç, erişilebilirlik ve bir kestirme olarak ayarlanmasına izin veriyor. Bu seçenekler arasında en işlevseli Kestirmeler. Çünkü; Kestirmeler uygulamasında ayarladığınız herhangi bir kısayolu bu düğmeye atayarak Apple’ın kısıtlı seçeneklerini aşabiliyorsunuz. Ancak, çoğu kullanıcı Kestirmeler’i kullanmıyor. iOS 18, Eylem düğmesine Denetim Merkezi seçeneklerini getirerek bu sorunu çözüyor.
iOS 18 ile Eylem düğmesine Denetim Merkezi’nde bulunan düzinelerce kontrolden birini atabiliyorsunuz. Örneğin; Eylem düğmesine bastığınızda iPhone’un uçak moduna alınmasını sağlayabilirsiniz. iOS 18 betada denetimler arasında koyu mod, uçak modu, hücresel veri, kişisel erişim noktası, alarm, sayaç, hesap makinesi, kronometre, Apple TV kontrol, saatime ping at ve QR kod tarama var. Bu liste muhtemelen iOS 18’in ilerleyen betalarında ve final sürümünde büyüyecek; üçüncü parti uygulamalar eklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.