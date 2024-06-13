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    iOS 18, iPhone 15 Pro'nun eylem düğmesine yeni kontroller ekliyor

    iOS 18, iPhone 15 serisine özel Apple'ın bahsetmediği yenilikler getiriyor. iOS 18 güncellemesiyle iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in eylem düğmesi çok daha faydalı hale geldi.
    ios 18 denetim merkezi seçenekleri eylem düğmesi iphone 15 pro Tam Boyutta Gör
    Yeni özelleştirme seçenekleriyle dikkat çeken iOS 18 güncellemesi, iPhone 15 modellerine özel yenilikler de getiriyor. iPhone’ların pil ömrünü korumaya yardımcı şarj limiti seçenekleri ve önerisine ek olarak Eylem düğmesini daha etkili kılacak yeni özellikler geldi. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max kullanıcısıysanız artık Denetim Merkezi seçeneklerini de işlev olarak atayabileceksiniz.

    iOS 18 ile Denetim Merkezi seçenekleri Eylem düğmesine geliyor

    iOS 17, iPhone 15 Pro’ların Eylem düğmesinin sessiz mod, odak, kamera, el feneri, çeviri, müzikleri tanı, büyüteç, erişilebilirlik ve bir kestirme olarak ayarlanmasına izin veriyor. Bu seçenekler arasında en işlevseli Kestirmeler. Çünkü; Kestirmeler uygulamasında ayarladığınız herhangi bir kısayolu bu düğmeye atayarak Apple’ın kısıtlı seçeneklerini aşabiliyorsunuz. Ancak, çoğu kullanıcı Kestirmeler’i kullanmıyor. iOS 18, Eylem düğmesine Denetim Merkezi seçeneklerini getirerek bu sorunu çözüyor.

    iOS 18 ile Eylem düğmesine Denetim Merkezi’nde bulunan düzinelerce kontrolden birini atabiliyorsunuz. Örneğin; Eylem düğmesine bastığınızda iPhone’un uçak moduna alınmasını sağlayabilirsiniz. iOS 18 betada denetimler arasında koyu mod, uçak modu, hücresel veri, kişisel erişim noktası, alarm, sayaç, hesap makinesi, kronometre, Apple TV kontrol, saatime ping at ve QR kod tarama var. Bu liste muhtemelen iOS 18’in ilerleyen betalarında ve final sürümünde büyüyecek; üçüncü parti uygulamalar eklenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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