iOS 18 ile iPhone'lara gelecek yeni yapay zeka özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Yeni bir rapora göre Apple, iOS 18’de mesajlar için akıllı yanıtlar ve fotoğraflar için üretken rötuş aracı dahil olmak üzere yeni yapay zeka özellikleri sunmayı planlıyor. Ayrıca Siri’nin insanlar, kurumlar, takvim etkinlikleri ve konumlar gibi şeyleri daha iyi anlayacağı söyleniyor.

Apple, WWDC etkinliğinin detaylarını paylaştı: iOS 18 geliyor! 1 gün önce eklendi

iOS 18 ile Siri'nin kazanacağı yetenekler

Siri, telefon uzaktayken aldığınız bildirimler hakkında sizi bilgilendirecek yeni bir özellik kazanıyor. Greymatter Catch Up olarak bilinen bildirim özetleme özelliğiyle Siri, kişiler, şirketler, takvim etkinlikleri, konumlar, tarihler ve çok daha fazlasını hesaba katarak bir özet oluşturacak. Siri, ayrıca mesajlardan uzun makalelere kadar her şeyi özetleyebilecek. Son olarak, Siri’nin iOS 18 ile daha doğal seslere sahip olacağı söyleniyor.

iOS 18 ile gelecek diğer yapay zeka özellikleri

Apple, ‌iOS 18‌’de belirli uygulamalar için yapay zeka destekli bir dizi başka özellik de üzerinde de çalışıyor. Akıllı Yanıtlar, kullanıcıların mesajlara ve e-postalara otomatik olarak oluşturulan metinlerle yanıt vermesine olanak tanıyacak. Notlar uygulaması için yeni yapay zeka araçları, kullanıcıların sesi metne dönüştürmesine, metni özetlemesine, sesi düzenlemesine imkan tanıyacak. Notlar uygulamasıyla Hesap makinesi birlikte çalışacak; Notlar uygulaması, matematiksel denklemleri tanıyacak, çözümler sunacak ve grafikler oluşturacak. Temizleme, kullanıcıların üretken yapay zekayı kullanarak fotoğraftaki nesneleri kaldırmasını sağlayacak; mevcut rötuş özelliğinin yerini alacak.

iOS 18 ne zaman çıkacak?

Apple, iOS 18 ve diğer işletim sistemlerine getirdiği yeni yapay zeka özelliklerini 10 Haziran’da WWDC24 etkinliğinde gösterecek. Etkinlik TSİ 20.00’de başlayacak ve aynı gün iOS 18 geliştirici betası sunulacak.

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iOS 18 ile gelecek yeni yapay zeka özellikleri ortaya çıktı