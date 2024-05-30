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    Anlık Bildirim

    iOS 18 ile iPhone'lara gelecek yeni yapay zeka özellikleri ortaya çıktı

    Apple WWDC24 etkinliğine az kala, iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleri hakkında daha fazla detay ortaya çıktı. Yeni iOS sürümüyle Siri, çok daha yetenekli olacak.
    ios 18 yeni yapay zeka özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni bir rapora göre Apple, iOS 18’de mesajlar için akıllı yanıtlar ve fotoğraflar için üretken rötuş aracı dahil olmak üzere yeni yapay zeka özellikleri sunmayı planlıyor. Ayrıca Siri’nin insanlar, kurumlar, takvim etkinlikleri ve konumlar gibi şeyleri daha iyi anlayacağı söyleniyor.

    iOS 18 ile Siri'nin kazanacağı yetenekler

    Siri, telefon uzaktayken aldığınız bildirimler hakkında sizi bilgilendirecek yeni bir özellik kazanıyor. Greymatter Catch Up olarak bilinen bildirim özetleme özelliğiyle Siri, kişiler, şirketler, takvim etkinlikleri, konumlar, tarihler ve çok daha fazlasını hesaba katarak bir özet oluşturacak. Siri, ayrıca mesajlardan uzun makalelere kadar her şeyi özetleyebilecek. Son olarak, Siri’nin iOS 18 ile daha doğal seslere sahip olacağı söyleniyor.

    iOS 18 ile gelecek diğer yapay zeka özellikleri

    Apple, ‌iOS 18‌’de belirli uygulamalar için yapay zeka destekli bir dizi başka özellik de üzerinde de çalışıyor. Akıllı Yanıtlar, kullanıcıların mesajlara ve e-postalara otomatik olarak oluşturulan metinlerle yanıt vermesine olanak tanıyacak. Notlar uygulaması için yeni yapay zeka araçları, kullanıcıların sesi metne dönüştürmesine, metni özetlemesine, sesi düzenlemesine imkan tanıyacak. Notlar uygulamasıyla Hesap makinesi birlikte çalışacak; Notlar uygulaması, matematiksel denklemleri tanıyacak, çözümler sunacak ve grafikler oluşturacak. Temizleme, kullanıcıların üretken yapay zekayı kullanarak fotoğraftaki nesneleri kaldırmasını sağlayacak; mevcut rötuş özelliğinin yerini alacak.

    iOS 18 ne zaman çıkacak?

    Apple, iOS 18 ve diğer işletim sistemlerine getirdiği yeni yapay zeka özelliklerini 10 Haziran’da WWDC24 etkinliğinde gösterecek. Etkinlik TSİ 20.00’de başlayacak ve aynı gün iOS 18 geliştirici betası sunulacak.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/05/30/more-details-about-ios-18s-ai-features-revealed/ https://9to5mac.com/2024/05/30/ios-18-siri-contextual-understanding/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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