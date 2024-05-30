iOS 18 ile iPhone'lara gelecek yeni yapay zeka özellikleri ortaya çıktı

- iOS 18 ile Siri'nin kazanacağı yetenekler
- iOS 18 ile gelecek diğer yapay zeka özellikleri
- iOS 18 ne zaman çıkacak?
- Yorumlar
iOS 18 ile Siri'nin kazanacağı yetenekler
Siri, telefon uzaktayken aldığınız bildirimler hakkında sizi bilgilendirecek yeni bir özellik kazanıyor. Greymatter Catch Up olarak bilinen bildirim özetleme özelliğiyle Siri, kişiler, şirketler, takvim etkinlikleri, konumlar, tarihler ve çok daha fazlasını hesaba katarak bir özet oluşturacak. Siri, ayrıca mesajlardan uzun makalelere kadar her şeyi özetleyebilecek. Son olarak, Siri’nin iOS 18 ile daha doğal seslere sahip olacağı söyleniyor.
iOS 18 ile gelecek diğer yapay zeka özellikleri
Apple, iOS 18’de belirli uygulamalar için yapay zeka destekli bir dizi başka özellik de üzerinde de çalışıyor. Akıllı Yanıtlar, kullanıcıların mesajlara ve e-postalara otomatik olarak oluşturulan metinlerle yanıt vermesine olanak tanıyacak. Notlar uygulaması için yeni yapay zeka araçları, kullanıcıların sesi metne dönüştürmesine, metni özetlemesine, sesi düzenlemesine imkan tanıyacak. Notlar uygulamasıyla Hesap makinesi birlikte çalışacak; Notlar uygulaması, matematiksel denklemleri tanıyacak, çözümler sunacak ve grafikler oluşturacak. Temizleme, kullanıcıların üretken yapay zekayı kullanarak fotoğraftaki nesneleri kaldırmasını sağlayacak; mevcut rötuş özelliğinin yerini alacak.
iOS 18 ne zaman çıkacak?
Apple, iOS 18 ve diğer işletim sistemlerine getirdiği yeni yapay zeka özelliklerini 10 Haziran’da WWDC24 etkinliğinde gösterecek. Etkinlik TSİ 20.00’de başlayacak ve aynı gün iOS 18 geliştirici betası sunulacak.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/05/30/more-details-about-ios-18s-ai-features-revealed/ https://9to5mac.com/2024/05/30/ios-18-siri-contextual-understanding/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.