Apple açıkladı: Apple Intelligence neden eski cihazlarda çalışmıyor?

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 Sequoia’da cihaz içi büyük dil modellerini kullanan Apple Intelligence adında yeni kişiselleştirilmiş yapay zeka deneyimini sunuyor. Ancak, yeni yapay zeka özellikleri belli cihazlarla sınırlı. iPhone tarafında iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, iPad ve Mac tarafında da M1 veya daha yeni işlemcili bir model gerekiyor. Peki, Siri’ye çağ atlatan Apple Intelligence neden eski cihazlarda çalışmıyor? Bunu merak edenler için Apple’dan açıklama geldi.

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Apple: Teknik olarak mümkün ama kullanışlı olmaz

Apple'ın yapay zeka/makine öğreniminin başındaki isim olan John Giannandrea, büyük dil modellerini çalıştırmanın hesaplama açısından pahalı olduğunu, çok fazla işlem gücü ve bant genişliği gerektirdiğini belirterek büyük dil modellerini eski cihazlarda çalıştırmanın teknik olarak mümkün olduğunu ancak kullanışlı olamayacak kadar yavaş olacağını söylüyor.

Apple: Yeni iPhone'ları satmaya yönelik bir plan değil!

Apple’ın pazarlama şefi Greg Joswiak, bu sınırlamanın yeni iPhone’ları satmaya yönelik bir plan olmadığını belirterek en yeni iPad’lerin ve Mac’lerin de Apple Intelligence’ı desteklemediğine dikkat çekiyor.

Apple’ın yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi, şirketin her zaman yeni özellikleri eski cihazlara getirmeye çalıştığını ancak Apple Intelligence’ın düzgün çalışması için belli donanımlara ihtiyaç duyduğunu söylüyor. iPhone 15 Pro modelleri, eski modellerde bulunan A16 çipten çok daha hızlı olan 16 çekirdekli Neural Engine’e sahip A17 Pro çipini kullanıyor. Federighi, tüm uyumlu cihazların en az 8GB RAM’e sahip olmasıyla nedeniyle RAM’in başka bir faktör olduğuna da dikkat çekiyor.

Apple Intelligence, iPhone 15 Pro ve Eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 serisiyle sınırlı olacak olsa da iOS 18 güncellemesi eski cihazlara da pek çok yeni özellik getirecek. iPhone XR ve daha yeni modeller, Eylül ayı içinde iOS 18’e güncellenecek.

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Apple Intelligence için neden iPhone 15 Pro gerekli?