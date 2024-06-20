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    Apple açıkladı: Apple Intelligence neden eski cihazlarda çalışmıyor?

    Apple Intelligence olarak tanıtılan iOS 18 yapay zeka özellikleri yalnızca iPhone 15 Pro'larda kullanılabiliyor. Peki, neden eski cihazlarda kullanılamıyor? Apple'dan kısıtlama için açıklama geldi.
    apple intelligence yapay zeka neden iphone 15 pro gerekli açıklama Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 Sequoia’da cihaz içi büyük dil modellerini kullanan Apple Intelligence adında yeni kişiselleştirilmiş yapay zeka deneyimini sunuyor. Ancak, yeni yapay zeka özellikleri belli cihazlarla sınırlı. iPhone tarafında iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, iPad ve Mac tarafında da M1 veya daha yeni işlemcili bir model gerekiyor. Peki, Siri’ye çağ atlatan Apple Intelligence neden eski cihazlarda çalışmıyor? Bunu merak edenler için Apple’dan açıklama geldi.

    Apple: Teknik olarak mümkün ama kullanışlı olmaz

    Apple'ın yapay zeka/makine öğreniminin başındaki isim olan John Giannandrea, büyük dil modellerini çalıştırmanın hesaplama açısından pahalı olduğunu, çok fazla işlem gücü ve bant genişliği gerektirdiğini belirterek büyük dil modellerini eski cihazlarda çalıştırmanın teknik olarak mümkün olduğunu ancak kullanışlı olamayacak kadar yavaş olacağını söylüyor.

    Apple: Yeni iPhone'ları satmaya yönelik bir plan değil!

    Apple’ın pazarlama şefi Greg Joswiak, bu sınırlamanın yeni iPhone’ları satmaya yönelik bir plan olmadığını belirterek en yeni iPad’lerin ve Mac’lerin de Apple Intelligence’ı desteklemediğine dikkat çekiyor.

    Apple’ın yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi, şirketin her zaman yeni özellikleri eski cihazlara getirmeye çalıştığını ancak Apple Intelligence’ın düzgün çalışması için belli donanımlara ihtiyaç duyduğunu söylüyor. iPhone 15 Pro modelleri, eski modellerde bulunan A16 çipten çok daha hızlı olan 16 çekirdekli Neural Engine’e sahip A17 Pro çipini kullanıyor. Federighi, tüm uyumlu cihazların en az 8GB RAM’e sahip olmasıyla nedeniyle RAM’in başka bir faktör olduğuna da dikkat çekiyor.

    Apple Intelligence, iPhone 15 Pro ve Eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 serisiyle sınırlı olacak olsa da iOS 18 güncellemesi eski cihazlara da pek çok yeni özellik getirecek. iPhone XR ve daha yeni modeller, Eylül ayı içinde iOS 18’e güncellenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    iphone 15 pro, iphone 15 pro max ve
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