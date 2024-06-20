Apple açıkladı: Apple Intelligence neden eski cihazlarda çalışmıyor?

- Apple: Teknik olarak mümkün ama kullanışlı olmaz
- Apple: Yeni iPhone'ları satmaya yönelik bir plan değil!
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Apple: Teknik olarak mümkün ama kullanışlı olmaz
Apple'ın yapay zeka/makine öğreniminin başındaki isim olan John Giannandrea, büyük dil modellerini çalıştırmanın hesaplama açısından pahalı olduğunu, çok fazla işlem gücü ve bant genişliği gerektirdiğini belirterek büyük dil modellerini eski cihazlarda çalıştırmanın teknik olarak mümkün olduğunu ancak kullanışlı olamayacak kadar yavaş olacağını söylüyor.
Apple: Yeni iPhone'ları satmaya yönelik bir plan değil!
Apple’ın pazarlama şefi Greg Joswiak, bu sınırlamanın yeni iPhone’ları satmaya yönelik bir plan olmadığını belirterek en yeni iPad’lerin ve Mac’lerin de Apple Intelligence’ı desteklemediğine dikkat çekiyor.
Apple’ın yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi, şirketin her zaman yeni özellikleri eski cihazlara getirmeye çalıştığını ancak Apple Intelligence’ın düzgün çalışması için belli donanımlara ihtiyaç duyduğunu söylüyor. iPhone 15 Pro modelleri, eski modellerde bulunan A16 çipten çok daha hızlı olan 16 çekirdekli Neural Engine’e sahip A17 Pro çipini kullanıyor. Federighi, tüm uyumlu cihazların en az 8GB RAM’e sahip olmasıyla nedeniyle RAM’in başka bir faktör olduğuna da dikkat çekiyor.
Apple Intelligence, iPhone 15 Pro ve Eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 serisiyle sınırlı olacak olsa da iOS 18 güncellemesi eski cihazlara da pek çok yeni özellik getirecek. iPhone XR ve daha yeni modeller, Eylül ayı içinde iOS 18’e güncellenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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