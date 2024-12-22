İddia: iOS 19 güncellemesi, mevcut iOS 18 uyumlu tüm iPhone modellerini destekleyebilir

İşte iOS 19 ve iPadOS 19'u desteklemesi beklenen cihazlar:
Rapora göre yeni işletim sisteminin destekleyeceği cihazlar arasında henüz piyasaya sürülmemiş iPhone 17 serisi ile birlikte, iPhone 16, 15, 14, 13, 12, 11 serileri ve iPhone XS/XR modelleri yer alıyor. Ayrıca ikinci, üçüncü ve dördüncü iPhone SE nesilleri de bu güncellemeden yararlanabilecek.
Ancak iPad tarafında bazı değişiklikler söz konusu olacak. Raporda, A10 işlemcili 7. nesil iPad'in iPadOS 19 güncellemesini alamayacağı belirtiliyor. Yani bu durum, iPadOS 19 için minimum işlemci gereksinimini A12 çipine yükseltebilir.
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.