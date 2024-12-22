İddia: iOS 19 güncellemesi, mevcut iOS 18 uyumlu tüm iPhone modellerini destekleyebilir

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Tam Boyutta Gör Yakın zamanlı yeni bir rapora göre teknoloji devi Apple'ın 2025 yılında piyasaya sürmesi beklenen iOS 19 işletim sistemi, mevcut iOS 18 destekli tüm iPhone modellerini desteklemeye devam edecek. Bu haber, özellikle iPhone XS ve XR gibi 2018 model cihaz kullanıcıları için sevindirici bir gelişme olabilir.

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İşte iOS 19 ve iPadOS 19'u desteklemesi beklenen cihazlar:

Rapora göre yeni işletim sisteminin destekleyeceği cihazlar arasında henüz piyasaya sürülmemiş iPhone 17 serisi ile birlikte, iPhone 16, 15, 14, 13, 12, 11 serileri ve iPhone XS/XR modelleri yer alıyor. Ayrıca ikinci, üçüncü ve dördüncü iPhone SE nesilleri de bu güncellemeden yararlanabilecek.

Tam Boyutta Gör Apple'ın yapay zeka entegrasyonu konusundaki çalışmaları, iOS 19'un şekillenmesinde önemli rol oynayabilir. Şirketin Apple Intelligence olarak adlandırdığı yapay zeka özelliklerinin yeni işletim sistemindeki yeri, desteklenen donanım gereksinimlerini de etkileyebilir. Bu durum, bazı gelişmiş özelliklerin yalnızca yeni model cihazlarda çalışabileceği anlamına geliyor.

Ancak iPad tarafında bazı değişiklikler söz konusu olacak. Raporda, A10 işlemcili 7. nesil iPad'in iPadOS 19 güncellemesini alamayacağı belirtiliyor. Yani bu durum, iPadOS 19 için minimum işlemci gereksinimini A12 çipine yükseltebilir.

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