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    İddia: iOS 19 güncellemesi, mevcut iOS 18 uyumlu tüm iPhone modellerini destekleyebilir

    Yeni bir rapor, iOS 19 güncellemesinin mevcut iOS 18 uyumlu tüm iPhone modellerini destekleyeceğini ancak bazı iPad modelleri için desteğin sona ereceğini iddia etti. İşte detaylar:
    iOS 19 güncellemesi eski iPhone'ları da kapsayabilir Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanlı yeni bir rapora göre teknoloji devi Apple'ın 2025 yılında piyasaya sürmesi beklenen iOS 19 işletim sistemi, mevcut iOS 18 destekli tüm iPhone modellerini desteklemeye devam edecek. Bu haber, özellikle iPhone XS ve XR gibi 2018 model cihaz kullanıcıları için sevindirici bir gelişme olabilir.

    İşte iOS 19 ve iPadOS 19'u desteklemesi beklenen cihazlar:

    Rapora göre yeni işletim sisteminin destekleyeceği cihazlar arasında henüz piyasaya sürülmemiş iPhone 17 serisi ile birlikte, iPhone 16, 15, 14, 13, 12, 11 serileri ve iPhone XS/XR modelleri yer alıyor. Ayrıca ikinci, üçüncü ve dördüncü iPhone SE nesilleri de bu güncellemeden yararlanabilecek. 

    iOS 19 güncellemesi eski iPhone'ları da kapsayabilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yapay zeka entegrasyonu konusundaki çalışmaları, iOS 19'un şekillenmesinde önemli rol oynayabilir. Şirketin Apple Intelligence olarak adlandırdığı yapay zeka özelliklerinin yeni işletim sistemindeki yeri, desteklenen donanım gereksinimlerini de etkileyebilir. Bu durum, bazı gelişmiş özelliklerin yalnızca yeni model cihazlarda çalışabileceği anlamına geliyor.

    Ancak iPad tarafında bazı değişiklikler söz konusu olacak. Raporda, A10 işlemcili 7. nesil iPad'in iPadOS 19 güncellemesini alamayacağı belirtiliyor. Yani bu durum, iPadOS 19 için minimum işlemci gereksinimini A12 çipine yükseltebilir.

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    ermes_unuy 16 saat önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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