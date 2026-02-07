iOS 26.3 güncellemesiyle iPhone'lara gelecek tüm yenilikler

iOS 26.3 güncellemesi neler getiriyor?
iOS 26.3 güncellemesinde başlıca tema birlikte çalışabilirlik; iPhone ve Android arasında geçiş kolaylaşıyor ve bazı bağlı cihaz özellikleri Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılara sunuluyor. iOS 26.3 ayrıca birkaç pratik gizlilik ve özelleştirme iyileştirmesi getiriyor. Bazı değişiklikler ülkeye, cihaz modeline ve hatta operatöre bağlı olduğundan, güncelleme yapmadan önce yenilikleri bilmek faydalı. İşte iOS 26.3 yenilikleri:
iPhone'dan Android'e aktarma aracı (Ayarlardan)
Aktarılacak veriler arasında; fotoğraflar ve videolar, mesajlar, notlar, bazı uygulamalar ve ilgili veriler, telefon numaranız yer alıyor. Apple, sağlık verilerinin, Bluetooth eşleştirme geçmişinin, kilitli notlar ve diğer korumalı öğelerin aktarılamayacağını belirtiyor.
Hücresel ağlar için tam konum belirlemeyi sınırlama
Yalnız, hücresel ağlar için tam konum belirlemeyi sınırlama özelliği tüm cihazlarda ve operatörlerde çalışmıyor. iPhone Air ve iPhone 16e dahil olmak üzere Apple'ın yeni modemine sahip cihazlarla M5 iPad Pro'nun hücresel modelleri bu özelliği kullanabiliyor. Ayrıca yurt dışında belli operatörlerle sınırlı. Ayarlar - Hücresel - Hücresel Veri Seçenekleri - Tam konumu sınırla yoluyla erişilebiliyor.
Apple Watch dışı giyilebilir cihazlara Bildirim İletme (AB)
AB'ye özel bağlı cihaz değişiklikleri
iOS 26.3, giyilebilir cihaz bildirimlerini yönlendirmenin yanı sıra, üçüncü taraf aksesuarlar için birkaç yapı taşını genişletiyor. Üçüncü taraf kulaklıklar ve aksesuarlar için AirPods tarzı yakınlık eşleştirmesi, üçüncü taraf uygulamalar için genişletilmiş NFC erişimi (Cüzdan’ın ötesinde), cihazdan cihaza bağlantılar için yüksek bant genişliğine sahip eşler arası Wi-Fi özellikleri gibi yenilikler söz konusu.
Duvar kağıdı galerisi değişiklikleri ve yeni Hava Durumu seçenekleri
RCS için uçtan uca şifreleme
iOS 26.3, operatörlerin uçtan uca şifrelenmiş RCS mesajlaşmasını desteklemesi için altyapı oluşturuyor. Bu, şu anda çoğu kullanıcı için bir anlam ifade etmiyor, daha çok altyapı çalışması niteliğinde.
iOS 26.3 RC sürümün ardından Apple'ın önümüzdeki hafta güncellemeyi tüm kullanıcılara açması bekleniyor.