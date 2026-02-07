iOS 26.3 güncellemesiyle iPhone'lara gelecek tüm yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, geliştiricilerin test etmesi amacıyla, yakında çıkacak olan iOS 26.3 ve iPadOS 26.3 güncellemelerinin RC sürümü, güncellemede herhangi bir hata bulunmazsa tüm kullanıcılara sunulacak olan iOS 26.3 ve iPadOS 26.3'ün nihai sürümlerini temsil ediyor. Aynı zamanda iPhone’lara gelecek yenilikleri de resmî olarak ortaya çıkarıyor.

iOS 26 güncellemesi nasıl geçti, iOS 27 neler getirecek? 4 gün önce eklendi

iOS 26.3 güncellemesi neler getiriyor?

iOS 26.3 güncellemesinde başlıca tema birlikte çalışabilirlik; iPhone ve Android arasında geçiş kolaylaşıyor ve bazı bağlı cihaz özellikleri Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılara sunuluyor. iOS 26.3 ayrıca birkaç pratik gizlilik ve özelleştirme iyileştirmesi getiriyor. Bazı değişiklikler ülkeye, cihaz modeline ve hatta operatöre bağlı olduğundan, güncelleme yapmadan önce yenilikleri bilmek faydalı. İşte iOS 26.3 yenilikleri:

iPhone'dan Android'e aktarma aracı (Ayarlardan)

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone’u Android telefonun yakınına yerleştirerek ve Ayarlar'dan aktarımı başlatarak verileri kablosuz olarak taşımaya olanak tanıyan “Android'e Aktar" seçeneğini ekledi. Bu, platformlar arasında geçişi çok daha kolay ve sorunsuz hale getirecek. Yeni özelliğe Ayarlar - Genel - iPhone'u Aktar veya Sıfırla - Android'e Aktar yolu izlenerek erişilebiliyor.

Aktarılacak veriler arasında; fotoğraflar ve videolar, mesajlar, notlar, bazı uygulamalar ve ilgili veriler, telefon numaranız yer alıyor. Apple, sağlık verilerinin, Bluetooth eşleştirme geçmişinin, kilitli notlar ve diğer korumalı öğelerin aktarılamayacağını belirtiyor.

Hücresel ağlar için tam konum belirlemeyi sınırlama

Tam Boyutta Gör iOS 26.3, daha iyi operatör gizliliği için Tam konum belirlemeyi sınırlama özelliğini ekliyor. Güncelleme, hücresel ağların konumunuzu ne kadar hassas bir şekilde çıkarabileceğini azaltan yeni bir gizlilik ayarı sunuyor. Basitçe ifade etmek gerekirse, operatörler sokağınız yerine mahalle gibi daha geniş bir alanı konumunuz olarak belirleyebiliyor. Acil durumda tam konum belirleme aktif ediliyor.

Yalnız, hücresel ağlar için tam konum belirlemeyi sınırlama özelliği tüm cihazlarda ve operatörlerde çalışmıyor. iPhone Air ve iPhone 16e dahil olmak üzere Apple'ın yeni modemine sahip cihazlarla M5 iPad Pro'nun hücresel modelleri bu özelliği kullanabiliyor. Ayrıca yurt dışında belli operatörlerle sınırlı. Ayarlar - Hücresel - Hücresel Veri Seçenekleri - Tam konumu sınırla yoluyla erişilebiliyor.

Apple Watch dışı giyilebilir cihazlara Bildirim İletme (AB)

Tam Boyutta Gör iOS 26.3, iPhone bildirimlerinin yalnızca Apple Watch'ta değil, belirli üçüncü taraf giyilebilir cihazlarda da görünmesini sağlayan Bildirim İletme özelliğini ekliyor. Aynı anda yalnızca bir aksesuar iletilen bildirimleri alabiliyor ve özellik etkinleştirildiğinde Apple Watch yansıtmayı durduruyor. AB kullanıcılarıyla sınırlı olduğu söylenen bu özelliğe Ayarlar - Bildirimler - Bildirim Yönlendirme ekranından ulaşılabiliyor.

AB'ye özel bağlı cihaz değişiklikleri

iOS 26.3, giyilebilir cihaz bildirimlerini yönlendirmenin yanı sıra, üçüncü taraf aksesuarlar için birkaç yapı taşını genişletiyor. Üçüncü taraf kulaklıklar ve aksesuarlar için AirPods tarzı yakınlık eşleştirmesi, üçüncü taraf uygulamalar için genişletilmiş NFC erişimi (Cüzdan’ın ötesinde), cihazdan cihaza bağlantılar için yüksek bant genişliğine sahip eşler arası Wi-Fi özellikleri gibi yenilikler söz konusu.

Duvar kağıdı galerisi değişiklikleri ve yeni Hava Durumu seçenekleri

Tam Boyutta Gör iOS 26.3, Hava Durumu ve Astronomi'yi ayrı bölümlere ayırarak duvar kağıdı seçicisine düzeltme getiriyor ve canlı hava durumu öğelerini gösterebilen daha fazla Hava Durumu duvar kağıdı ayarı ekliyor.

RCS için uçtan uca şifreleme

Tam Boyutta Gör

iOS 26.3, operatörlerin uçtan uca şifrelenmiş RCS mesajlaşmasını desteklemesi için altyapı oluşturuyor. Bu, şu anda çoğu kullanıcı için bir anlam ifade etmiyor, daha çok altyapı çalışması niteliğinde.

iOS 26.3 RC sürümün ardından Apple’ın önümüzdeki hafta güncellemeyi tüm kullanıcılara açması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 26.3 güncellemesiyle iPhone'lara gelecek tüm yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: