iPhone 17 serisinde WiFi sorunu: Aralıklı kopmalar yaşanıyor!

Etkilenen kullanıcılar, özellikle Wi-Fi bağlantısının kısa süreliğine kesildiğini, iPhone’larının kilidini açtıktan sonra internete bağlanabildiklerini söyledi. Ayrıca, Apple'ın CarPlay sistemi Wi-Fi bağlantısına dayandığından, bu sorun CarPlay bağlantısının kesilmesine de neden olabiliyor.
Birçok kullanıcı, sorunun eşleştirilmiş ve kilidi açılmış Apple Watch takarken meydana geldiğini söylüyor ancak bunun her zaman bir etken olup olmadığı belirsiz.
Apple genellikle bu tür sorunları bir yazılım güncellemesiyle çözüyor. iOS 26.0.1 yakında yayınlanacak ancak WiFi sorununun bu sürümle çözülüp çözülemeyeceği belirsiz.
Yeni iPhone 17 serisi, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread bağlantısı için Apple'ın ilk özel tasarımlı N1 çipiyle donatılıyor. Önceki iPhone modelleri, kablosuz ağ bağlantısı için Broadcom çipini kullanıyor.