    iPhone 17 serisinde WiFi sorunu: Aralıklı kopmalar yaşanıyor!

    Bazı iPhone 17 kullanıcıları, Apple destek forumunda WiFi bağlantısında kopma yaşadıklarını dile getirdi. Sorun, özellikle eşleştirilmiş Apple Watch kullanıldığında ortaya çıkıyor.

    iPhone 17 wifi bağlantı sorunu Tam Boyutta Gör
    Bazı iPhone 17 sahipleri, Wi-Fi bağlantılarının aralıklı olarak kesilmesi nedeniyle yardım istemek için Apple'ın destek forumlarına başvurdu. Sorun, serideki tüm modelleri (iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air) etkiliyor gibi görünüyor.

    Etkilenen kullanıcılar, özellikle Wi-Fi bağlantısının kısa süreliğine kesildiğini, iPhone’larının kilidini açtıktan sonra internete bağlanabildiklerini söyledi. Ayrıca, Apple'ın CarPlay sistemi Wi-Fi bağlantısına dayandığından, bu sorun CarPlay bağlantısının kesilmesine de neden olabiliyor.

    Birçok kullanıcı, sorunun eşleştirilmiş ve kilidi açılmış Apple Watch takarken meydana geldiğini söylüyor ancak bunun her zaman bir etken olup olmadığı belirsiz.

    Apple genellikle bu tür sorunları bir yazılım güncellemesiyle çözüyor. iOS 26.0.1 yakında yayınlanacak ancak WiFi sorununun bu sürümle çözülüp çözülemeyeceği belirsiz.

    Yeni iPhone 17 serisi, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread bağlantısı için Apple'ın ilk özel tasarımlı N1 çipiyle donatılıyor. Önceki iPhone modelleri, kablosuz ağ bağlantısı için Broadcom çipini kullanıyor.

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

