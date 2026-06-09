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    iPhone için resmî iOS 27 duvar kağıtları (4K indir)

    iOS 27 beta 1 güncellemesi yayınlandı ve iOS 27 duvar kağıdı ortaya çıktı. Betayı indirmeyip iPhone için iOS 27 wallpaper arayanlar için yeni duvar kağıtları burada!

    iphone ios 27 duvar kağıtları indir Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone’lar için bir sonraki büyük güncelleme olan iOS 27’yi tanıttı. iOS 27, yepyeni Siri, yeni Apple Intelligence özellikleri, genel performans ve pil iyileştirmeleri, arayüzde ufak değişikler ve fazlasıyla geliyor. iOS 27 aynı zamanda yapay zekayı kullanarak özel duvar kağıtları oluşturma özelliğini getiriyor. Yeni iOS 27 duvar kağıtlarını arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

    iOS 27 duvar kağıdı

    iOS 27 wallpaper Tam Boyutta Gör
    Yeni iOS 27 duvar kağıdı "Celosia", akıcı, üst üste binen kıvrımlar ve yumuşak gölgeler içeriyor. Estetik, katmanlı çiçek yapraklarından ya da katlanmış kağıttan ilham almış gibi görünüyor. Açık mod, sıcak kumlu altın rengini yumuşak morla harmanlarken, Koyu mod ise gümüş mavisi kenarlarla kasvetli, derin indigo tonlarına geçiyor.

    iOS 27, üç farklı yapılandırmada (iOS 27, Dinamik ve Renk) sunulan imza niteliğindeki 'Celosia' tasarımını tanıtıyor. Bu varyantların her biri, hem Ana Ekran hem de Kilit Ekranı için özelleştirilmiş Açık ve Koyu mod içeriyor. Varsayılan iOS 27 sürümü için toplam 4 yeni duvar kağıdı görüntüsü ve Dinamik ve yapılandırılabilir Renk sürümü için çok daha fazla kombinasyon bulunuyor.

    iPhone duvar kağıtları nasıl yüklenir?

    1. iPhone'da Ayarlar uygulamasını açın
    2. Duvar Kağıdı'na dokunun
    3. Yeni Duvar Kağıdı ekle butonuna dokunun
    4. Fotoğraflara girin
    5. İndirdiğiniz iOS 27 duvar kağıtlarından birini seçin
    6. Ekle düğmesine dokunun
    7. iOS 27 duvar kağıdı ana ekran ve kilit ekranına uygulanacaktır.

    Yeni iOS 27 duvar kağıtlarına galerimizden göz atabilir, yüksek kaliteli sürümlerini buradan indirebilirsiniz.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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