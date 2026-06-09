iPhone için resmî iOS 27 duvar kağıtları (4K indir)

iOS 27 duvar kağıdı
iOS 27, üç farklı yapılandırmada (iOS 27, Dinamik ve Renk) sunulan imza niteliğindeki 'Celosia' tasarımını tanıtıyor. Bu varyantların her biri, hem Ana Ekran hem de Kilit Ekranı için özelleştirilmiş Açık ve Koyu mod içeriyor. Varsayılan iOS 27 sürümü için toplam 4 yeni duvar kağıdı görüntüsü ve Dinamik ve yapılandırılabilir Renk sürümü için çok daha fazla kombinasyon bulunuyor.
iPhone duvar kağıtları nasıl yüklenir?
- iPhone'da Ayarlar uygulamasını açın
- Duvar Kağıdı'na dokunun
- Yeni Duvar Kağıdı ekle butonuna dokunun
- Fotoğraflara girin
- İndirdiğiniz iOS 27 duvar kağıtlarından birini seçin
- Ekle düğmesine dokunun
- iOS 27 duvar kağıdı ana ekran ve kilit ekranına uygulanacaktır.
Yeni iOS 27 duvar kağıtlarına galerimizden göz atabilir, yüksek kaliteli sürümlerini buradan indirebilirsiniz.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.