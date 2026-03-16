iOS 27, sistem genelinde Liquid Glass ayarı sunacak

Apple, iOS 26.1 ile Liquid Glass için saydam ve hafif renkli seçeneği ekledi. Hafif Renkli görünüm, kullanıcı arayüzü öğelerine daha fazla opaklık katıyor ve yeni saydam cam tasarımı sevmeyenlere hitap ediyor. iOS 26.2 güncellemesi, Liquid Glass'ın opaklığını elle ayarlamaya olanak tanıyan bir kaydırıcı getirdi ancak yalnızca Kilit Ekranı için sunuldu.
Gurman'a göre Apple, başta iOS 26 için sistem genelinde Liquid Glass ayarı üzerinde çalışmış ancak tüm sisteme uygulamada teknik engellerle karşılaşmış. iOS 27'de bu zorlukların çözüldüğü, sistem genelinde Liquid Glass ayarının sunulacağı söyleniyor.
