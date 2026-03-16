Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27’de de Liquid Glass tasarımını sürdürecek. Yarı saydam tasarımda değişiklikler olmayacak ancak kullanıcıların arayüzün görünümünü hassas bir şekilde ayarlayabilmelerini sağlayacak yeni sistem genelinde bir ayar olacak.

Apple’ın Liquid Glass tasarım dili uzun soluklu bir macera olacak 9 sa. önce eklendi

Apple, iOS 26.1 ile Liquid Glass için saydam ve hafif renkli seçeneği ekledi. Hafif Renkli görünüm, kullanıcı arayüzü öğelerine daha fazla opaklık katıyor ve yeni saydam cam tasarımı sevmeyenlere hitap ediyor. iOS 26.2 güncellemesi, Liquid Glass'ın opaklığını elle ayarlamaya olanak tanıyan bir kaydırıcı getirdi ancak yalnızca Kilit Ekranı için sunuldu.

Gurman'a göre Apple, başta iOS 26 için sistem genelinde Liquid Glass ayarı üzerinde çalışmış ancak tüm sisteme uygulamada teknik engellerle karşılaşmış. iOS 27’de bu zorlukların çözüldüğü, sistem genelinde Liquid Glass ayarının sunulacağı söyleniyor.

iOS 27, sistem genelinde Liquid Glass ayarı sunacak

