iPad 11 yakında geliyor: İşte tüm beklenenler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Tablet pazarındaki çalışmalarına devam eden Apple, yakında yeni iPad modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Hatta yılın ilk yarısında düzenlenmesi beklenen etkinlikte, Apple'ın yeni nesil iPad ve iPhone SE 4 gibi ürünleri duyuracağına dair söylentiler gündemde. Peki, iPad 11. nesil modeli hakkında şimdiye kadar hangi bilgilere sahibiz? İşte tüm bildiklerimiz...

iPad 11 için geri sayım başladı

Donanım bölümünden başlarsak, Apple'ın önceki nesil iPad'lerde bulunan A14 Bionic'e kıyasla iPad 11 modelinde A18 çipine yer vereceği söyleniyor. Dolayısıyla hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek performansında M1'den daha rekabetçi olabilir. Bu da yeni iPad’in uygulama açılış hızlarını artırırken, çoklu görev yeteneklerini geliştirecek ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirecek.

Tam Boyutta Gör Apple'ın iPad 11'de kendi Wi-Fi çipini kullanmaya başlayacağı ve Wi-Fi 6E ile Bluetooth 5.3 gibi yeni bağlantı standartlarına yer vereceği söyleniyor. Bu da, cihazın kablosuz bağlantı hızını ve stabilitesini artıracak. Son olarak depolama tarafında ise 64 GB ve 256 GB seçeneklerinden 128 GB ve 256 GB seçeneklerine geçiş yapılması bekleniyor.

Ayrıca, iPadOS 16 ile gelen sahne yöneticisi (Stage Manager) özelliğinin, iPad 11'e de entegre edileceği gündemde. Bu özellik, çoklu görev deneyimini iyileştirerek iPad’in üretkenlik alanındaki iddiasını artırabilir.

Apple Intelligence ve yapay zeka

Kaçıranlar için Apple Intelligence, Apple ekosistemindeki en önemli yeniliklerden biri konumunda. Daha önce yalnızca üst seviye Mac ve iPad Pro modellerinde sunulması beklenen bu teknoloji, iPad 11’e de entegre edilecek. Bu noktada iPad 11 ile akıllı yazı tamamlama, gelişmiş görsel düzenleme ve kişisel asistan gibi özelliklerin sunulması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca iPad 11’in 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Apple Intelligence teknolojisini destekleyebilmesi için artırılan bu bellek kapasitesi, cihazın uzun vadede daha iyi bir yazılım desteği almasını sağlayacak. Ayrıca, daha fazla uygulama aynı anda çalıştırılabilecek ve yapay zeka destekli özellikler sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek.

Muhtemel satış fiyatı

iPad 11’in fiyatlandırmasının, giriş seviyesi ile orta segment arasında konumlandırılması bekleniyor. 10. nesil iPad’in 350 dolarlık başlangıç fiyatı korunurken, yeni modelin 450 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Böylece iPad 11, iPad Air ve iPad Pro modellerine bütçe dostu bir alternatif olacak.

iPad 11 üzebilir 2 hf. önce eklendi

Kısaca eğer uygun fiyatlı ve uzun vadeli kullanıma uygun bir iPad arıyorsanız, iPad 11, 2025'in en dikkat çeken modellerinden biri olabilir. Apple’ın bu yeni modelle ilgili resmi duyuruyu ne zaman yapacağı merak konusu. İlkbaharda gerçekleşmesi beklenen Apple etkinliğinde, iPad 11’in yanı sıra yeni nesil iPhone SE 4 gibi ürünlerin de tanıtılması muhtemel görünüyor. Yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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iPad 11 yakında geliyor: İşte tüm beklenenler