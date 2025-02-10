iPad 11 yakında geliyor: İşte tüm beklenenler

iPad 11 için geri sayım başladı
Donanım bölümünden başlarsak, Apple'ın önceki nesil iPad'lerde bulunan A14 Bionic'e kıyasla iPad 11 modelinde A18 çipine yer vereceği söyleniyor. Dolayısıyla hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek performansında M1'den daha rekabetçi olabilir. Bu da yeni iPad’in uygulama açılış hızlarını artırırken, çoklu görev yeteneklerini geliştirecek ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirecek.
Ayrıca, iPadOS 16 ile gelen sahne yöneticisi (Stage Manager) özelliğinin, iPad 11'e de entegre edileceği gündemde. Bu özellik, çoklu görev deneyimini iyileştirerek iPad’in üretkenlik alanındaki iddiasını artırabilir.
Apple Intelligence ve yapay zeka
Kaçıranlar için Apple Intelligence, Apple ekosistemindeki en önemli yeniliklerden biri konumunda. Daha önce yalnızca üst seviye Mac ve iPad Pro modellerinde sunulması beklenen bu teknoloji, iPad 11’e de entegre edilecek. Bu noktada iPad 11 ile akıllı yazı tamamlama, gelişmiş görsel düzenleme ve kişisel asistan gibi özelliklerin sunulması bekleniyor.
Muhtemel satış fiyatı
iPad 11’in fiyatlandırmasının, giriş seviyesi ile orta segment arasında konumlandırılması bekleniyor. 10. nesil iPad’in 350 dolarlık başlangıç fiyatı korunurken, yeni modelin 450 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Böylece iPad 11, iPad Air ve iPad Pro modellerine bütçe dostu bir alternatif olacak.
Kısaca eğer uygun fiyatlı ve uzun vadeli kullanıma uygun bir iPad arıyorsanız, iPad 11, 2025'in en dikkat çeken modellerinden biri olabilir. Apple’ın bu yeni modelle ilgili resmi duyuruyu ne zaman yapacağı merak konusu. İlkbaharda gerçekleşmesi beklenen Apple etkinliğinde, iPad 11’in yanı sıra yeni nesil iPhone SE 4 gibi ürünlerin de tanıtılması muhtemel görünüyor. Yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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