Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo Legion Y700 2024 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Lenovo'nun yeni oyuncu tableti Legion Y700 2024 iki farklı renk seçeneğiyle Çin'de piyasaya sürüldü. İşte yoğun kullanım sırasında bile optimum ısı dağılımı sağlayan cihazın detayları:
    Lenovo Legion Y700 2024 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Şık mat siyah kaplama ve düz kenar tasarımıyla öne çıkan yeni nesil Lenovo Legion Y700 2024 oyun tableti, Çin'de piyasaya sürüldü. Oyun tutkunlarına yönelik güçlü bir cihaz olan Legion Y700, keskin görseller sunan ekranıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu.

    İşte Lenovo Legion Y700 2024'ün özellikleri ve fiyatı:

    Lenovo Legion Y700 2024 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Lenovo Legion Y700, DCI-P3 geniş renk gamını ve ortalama DeltaE<1 ile yüksek renk doğruluğunu destekleyen bir ekrana sahip. Yoğun kullanım sırasında bile optimum ısı dağılımı için devasa 10.004 mm² buhar odası içeren Lenovo'nun QianKun soğutma mimarisi ile donatılan cihaz, ayrıca pürüzsüzlüğü 4,1 kat artıran, ekran parlamasını %96,5 oranında azaltan ve yansıma noktalarını %45 oranında kesen isteğe bağlı Süper Kontrol Dinamik ekrana sahip.
    • Ekran: 2560×1600 çözünürlüğe sahip 8,8 inç ekran, 165 Hz, 343 PPI piksel yoğunluğu
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 12GB - 16GB
    • Depolama: 256GB - 512GB
    • Pil: 6.550mAh batarya
    • İşletim sistemi: ZUI 16.1
    • Ağırlık: 350 g
    • Renk: Carbon Black, Ice White

    Lenovo Y700 2024, 6.550mAh bataryası ile 14,6 saate kadar video oynatma ve 8,9 saate kadar oyun oynama imkanı sunuyor. Fiyat konusunda ise 12 GB + 256 GB modeli 413 Dolar, 16 GB + 512 GB versiyonu 470 Dolar başlangıç ​​fiyatıyla Carbon Black renginde Çin'de ön siparişe açıldı. Ice White renk seçeneğinde ise aynı konfigürasyonlar sırasıyla 427 Dolar ve 484 Dolar fiyatla satışa sunuldu.

    Süper Kontrol Dinamik versiyonunun Carbon Black rengi 12 GB + 256 GB modeli 470 Dolar ve 16 GB + 512 GB Ice White rengi ise 542 Dolar başlangıç ​​fiyatıyla satışa sunulacak. Ayrıca Carbon Black versiyonunun resmi satışı 25 Ekim'de başlayacakken, Ice White versiyonunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yandex video açılmıyor okunmamış mesaj var görünüyor ama görünürde yok instagram ayarlı amerikan park modülü zararları apple adaptör orjinallik sorgulama c5 aircross lastik basıncı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Ultra
    Samsung Galaxy S24 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron
    Dell Inspiron
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız