Lenovo Legion Y700 2024 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Şık mat siyah kaplama ve düz kenar tasarımıyla öne çıkan yeni nesil Lenovo Legion Y700 2024 oyun tableti, Çin'de piyasaya sürüldü. Oyun tutkunlarına yönelik güçlü bir cihaz olan Legion Y700, keskin görseller sunan ekranıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu.

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İşte Lenovo Legion Y700 2024'ün özellikleri ve fiyatı:

Tam Boyutta Gör Lenovo Legion Y700, DCI-P3 geniş renk gamını ve ortalama DeltaE<1 ile yüksek renk doğruluğunu destekleyen bir ekrana sahip. Yoğun kullanım sırasında bile optimum ısı dağılımı için devasa 10.004 mm² buhar odası içeren Lenovo'nun QianKun soğutma mimarisi ile donatılan cihaz, ayrıca pürüzsüzlüğü 4,1 kat artıran, ekran parlamasını %96,5 oranında azaltan ve yansıma noktalarını %45 oranında kesen isteğe bağlı Süper Kontrol Dinamik ekrana sahip.

Ekran: 2560×1600 çözünürlüğe sahip 8,8 inç ekran, 165 Hz, 343 PPI piksel yoğunluğu

2560×1600 çözünürlüğe sahip 8,8 inç ekran, 165 Hz, 343 PPI piksel yoğunluğu İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek: 12GB - 16GB

12GB - 16GB Depolama: 256GB - 512GB

256GB - 512GB Pil: 6.550mAh batarya

6.550mAh batarya İşletim sistemi: ZUI 16.1

ZUI 16.1 Ağırlık: 350 g

350 g Renk: Carbon Black, Ice White

Lenovo Y700 2024, 6.550mAh bataryası ile 14,6 saate kadar video oynatma ve 8,9 saate kadar oyun oynama imkanı sunuyor. Fiyat konusunda ise 12 GB + 256 GB modeli 413 Dolar, 16 GB + 512 GB versiyonu 470 Dolar başlangıç ​​fiyatıyla Carbon Black renginde Çin'de ön siparişe açıldı. Ice White renk seçeneğinde ise aynı konfigürasyonlar sırasıyla 427 Dolar ve 484 Dolar fiyatla satışa sunuldu.

Süper Kontrol Dinamik versiyonunun Carbon Black rengi 12 GB + 256 GB modeli 470 Dolar ve 16 GB + 512 GB Ice White rengi ise 542 Dolar başlangıç ​​fiyatıyla satışa sunulacak. Ayrıca Carbon Black versiyonunun resmi satışı 25 Ekim'de başlayacakken, Ice White versiyonunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

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Lenovo Legion Y700 2024 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı