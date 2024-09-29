Lenovo Legion Y700 2024 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

İşte Lenovo Legion Y700 2024'ün özellikleri ve fiyatı:
- Ekran: 2560×1600 çözünürlüğe sahip 8,8 inç ekran, 165 Hz, 343 PPI piksel yoğunluğu
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12GB - 16GB
- Depolama: 256GB - 512GB
- Pil: 6.550mAh batarya
- İşletim sistemi: ZUI 16.1
- Ağırlık: 350 g
- Renk: Carbon Black, Ice White
Lenovo Y700 2024, 6.550mAh bataryası ile 14,6 saate kadar video oynatma ve 8,9 saate kadar oyun oynama imkanı sunuyor. Fiyat konusunda ise 12 GB + 256 GB modeli 413 Dolar, 16 GB + 512 GB versiyonu 470 Dolar başlangıç fiyatıyla Carbon Black renginde Çin'de ön siparişe açıldı. Ice White renk seçeneğinde ise aynı konfigürasyonlar sırasıyla 427 Dolar ve 484 Dolar fiyatla satışa sunuldu.
Süper Kontrol Dinamik versiyonunun Carbon Black rengi 12 GB + 256 GB modeli 470 Dolar ve 16 GB + 512 GB Ice White rengi ise 542 Dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Ayrıca Carbon Black versiyonunun resmi satışı 25 Ekim'de başlayacakken, Ice White versiyonunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu