Microsoft, WhatsApp kullanıcılarına Skype'a geçmelerini tavsiye ediyor

Tam Boyutta Gör

WhatsApp'ın gizlilik ilkesini güncellemesinin ardından kullanıcılar diğer mesajlaşma hizmetlerine göç etmeye başlamıştı. Krizi fırsata dönüştürmek isteyen Microsoft hemen harekete geçti.

İlginizi Çekebilir

WhatsApp, kullanıcılarına krediyle para verecek

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 Lite yakında geliyor"

Skype ekibi Twitter hesabı aracılığıyla Facebook'a göndermede bulunarak gizliliğe önem verdiklerini ve kullanıcıların kişisel verilerini 3. şahıslara satmadıklarını bildiren bir mesaj yayınladı.

Gizlilik Bildirimi'ne link verildi

Söz konusu paylaşıma ayrıca Microsoft'un hangi kullanıcı verilerini topladığını ve hangi amaçlarla kullandığını açıkça belirten gizlilik bildirimi sayfasının bağlantısı da eklendi.

Güncellenen WhatsApp gizlilik ilkesine göre, kullanıcıların mesajlaşma hizmetini kullanmaya devam edebilmeleri için kişisel verilerinin Facebook ile paylaşılmasına izin vermeleri gerekecek. Yeni hizmet şartlarının 8 Şubat'ta yürürlüğe gireceğini belirtelim.

https://twitter.com/Skype/status/1347679481008369669

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.