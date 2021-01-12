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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, WhatsApp kullanıcılarına Skype'a geçmelerini tavsiye ediyor

    WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşma kararı alması kullanıcılardan tepki toplamıştı. Krizi fırsata dönüştürmek isteyen Microsoft, herkesi Skype kullanmaya davet etti.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft, WhatsApp kullanıcılarına Skype'a geçmelerini tavsiye ediyor
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    WhatsApp'ın gizlilik ilkesini güncellemesinin ardından kullanıcılar diğer mesajlaşma hizmetlerine göç etmeye başlamıştı. Krizi fırsata dönüştürmek isteyen Microsoft hemen harekete geçti.

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    Skype ekibi Twitter hesabı aracılığıyla Facebook'a göndermede bulunarak gizliliğe önem verdiklerini ve kullanıcıların kişisel verilerini 3. şahıslara satmadıklarını bildiren bir mesaj yayınladı.

    Gizlilik Bildirimi'ne link verildi

    Söz konusu paylaşıma ayrıca Microsoft'un hangi kullanıcı verilerini topladığını ve hangi amaçlarla kullandığını açıkça belirten gizlilik bildirimi sayfasının bağlantısı da eklendi.

    Güncellenen WhatsApp gizlilik ilkesine göre, kullanıcıların mesajlaşma hizmetini kullanmaya devam edebilmeleri için kişisel verilerinin Facebook ile paylaşılmasına izin vermeleri gerekecek. Yeni hizmet şartlarının 8 Şubat'ta yürürlüğe gireceğini belirtelim.



    https://twitter.com/Skype/status/1347679481008369669 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozgurrdunya (Özgür ..) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    MSN Messenger'i güncelleyerek geri getirsinler, geçmeyeni ...............
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Uzun zamandır kullanıyorum ama nedense her Skype haberinde MSN Messenger aklıma geliyor :/
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    AribyAriana 42 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Satya Nadella liderliğindeki ekibe güvenim tam. Peki siz Mark Zuckerberg liderliğindeki ekibe güveniyor musunuz?
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    MustafaC5 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kim ne koparırsa hadi bakalım
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