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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPad Pro yeni nesliyle M1 sınıfı işlemci ve Thunderbolt bağlantısı sunacak

    iPad Pro serisinin yeni modelinde Apple M1 ile başa baş gidecek bir yonga seti, Thunderbolt bağlantısı ve mini LED ekran seçeneğinin yer alması bekleniyor.
    18 Mart 2021, 20:00 (6 sa.)
    1,4b
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    5
    iPad
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPad Pro yeni nesliyle M1 sınıfı işlemci ve Thunderbolt bağlantısı sunacak
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    Masa üstü bilgisayarları için tasarladığı ARM tabanlı M1 yonga seti ile fırtınalar estiren Apple; iPad Pro serisini de es geçmiyor. Apple’ın bilgisayarlar ile yarışacak üretkenliğe sahip olduğunu ısrarla dile getirdiği iPad Pro serisi bu yıl daha da yetenekli hale geliyor. Daha güçlü işlemci, daha yetenekli bağlantılar ve ekran teknolojileri sırada.

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    Yeni iPad Pro neler sunacak?

    Sızan bilgilere göre Apple A14X olması beklenen yonga seti en az Apple M1 kadar güçlü olacak. Zaten Apple 14 Bionic ve M1 yonga setlerinin benzer karakteristik özellikleri paylaştığı tahmin ediliyordu. Bu bakımdan farklı ölçeklendirmeler ile Apple cihazlarına hayat veriyor.

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    Diğer bir detay ise mini LED ekran teknolojisi. Yüzlerce küçük aydınlatma bölgesi ve LED modüllerden oluşan bu teknoloji sayesinde çok daha parlak renklar ve görüntü oranı elde ediliyor. Mini LED teknolojisi sadece 12.9 inçlik seçenekte mevcut olacak.

    Son olarak Thunderbolt teknolojisinin de yeni iPad Pro modelinin gücüne güç katacağı ifade ediliyor. USB-C üzerinden çok daha farklı aksesuarlar ile iPad Pro modelinin yetenekleri arttırılacak. Henüz Apple’ın bahar etkinliği duyurulmadı ancak Nisan ayında yeni iPad Pro modelinin tanıtılması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/new_ipad_pros_with_m1like_chipset_and_thunderbolt_reportedly_coming_in_april_-news-48259.php
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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    X Xloud 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Böyle pcmi bıraktım ipad proya geçtim tarzı reklam videolarından etkilelip arladaşım ipad pro seti almış klavyesi kalemi full takım letgoda ilan açtı şimdi şu alet notebook üretkenliğini yakalayamıyor öyleymiş gibi yapılıyor nedense
    Böyle pcmi bıraktım ipad proya geçtim tarzı reklam videolarından etkilelip arladaşım ipad pro seti almış klavyesi kalemi full takım letgoda ilan açtı şimdi şu a...
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) 3erkay98
    Yeni bir ürün olduğu için gayet olabilir. MacBook'larda Mini-LED'te yok ona bakarsan.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    X Xloud 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Böyle pcmi bıraktım ipad proya geçtim tarzı reklam videolarından etkilelip arladaşım ipad pro seti almış klavyesi kalemi full takım letgoda ilan açtı şimdi şu alet notebook üretkenliğini yakalayamıyor öyleymiş gibi yapılıyor nedense
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    3 3erkay98 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    USB 4 olur thunderbolt m1 MacBook’larda yok daha
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) 3erkay98
    Yeni bir ürün olduğu için gayet olabilir. MacBook'larda Mini-LED'te yok ona bakarsan.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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