iPad Pro yeni nesliyle M1 sınıfı işlemci ve Thunderbolt bağlantısı sunacak

Tam Boyutta Gör

Masa üstü bilgisayarları için tasarladığı ARM tabanlı M1 yonga seti ile fırtınalar estiren Apple; iPad Pro serisini de es geçmiyor. Apple’ın bilgisayarlar ile yarışacak üretkenliğe sahip olduğunu ısrarla dile getirdiği iPad Pro serisi bu yıl daha da yetenekli hale geliyor. Daha güçlü işlemci, daha yetenekli bağlantılar ve ekran teknolojileri sırada.

İlginizi Çekebilir

Yeni iPad Pro, Apple M1 işlemcili Mac'ler kadar güçlü olacak

Yeni iPad Pro neler sunacak?

Sızan bilgilere göre Apple A14X olması beklenen yonga seti en az Apple M1 kadar güçlü olacak. Zaten Apple 14 Bionic ve M1 yonga setlerinin benzer karakteristik özellikleri paylaştığı tahmin ediliyordu. Bu bakımdan farklı ölçeklendirmeler ile Apple cihazlarına hayat veriyor.

Ayrıca Bkz. "Oscar 2021 adayları açıklandı"

Diğer bir detay ise mini LED ekran teknolojisi. Yüzlerce küçük aydınlatma bölgesi ve LED modüllerden oluşan bu teknoloji sayesinde çok daha parlak renklar ve görüntü oranı elde ediliyor. Mini LED teknolojisi sadece 12.9 inçlik seçenekte mevcut olacak.

Son olarak Thunderbolt teknolojisinin de yeni iPad Pro modelinin gücüne güç katacağı ifade ediliyor. USB-C üzerinden çok daha farklı aksesuarlar ile iPad Pro modelinin yetenekleri arttırılacak. Henüz Apple’ın bahar etkinliği duyurulmadı ancak Nisan ayında yeni iPad Pro modelinin tanıtılması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/new_ipad_pros_with_m1like_chipset_and_thunderbolt_reportedly_coming_in_april_-news-48259.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.