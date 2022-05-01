iPad satışlarında düşüş var ancak Apple hala tablet pazarında lider

Covid-19 pandemisi ile dünya genelinde tablet satışları ciddi anlamda artmıştı. Ancak okullar ve ofislerin geri açılması ile tablet pazarında düşüşler başladı. Yeni raporlara göre Apple, düşüş gösterdi ancak hala lider.
Apple %31,5’lik pazar payı ile lider
IDC raporları, dünya tablet pazarının dağılımını gözler önüne seriyor. Verilere göre 2022’nin ilk çeyreğinde dünya genelinde 38,4 milyon tablet satışı yapılmış durumda, bu da önceki yılın ilk çeyreğine göre %3.9’luk bir düşüşü gösteriyor. Apple, 12,1 milyon iPad satışı ile liderlik gösteriyor. Ancak Apple, geçtiğimiz yıl %31,7 pazar payını %31.5’e düşürmüş durumda. Genel anlamda Apple, %4,6’lık gerileme kaybederken Samsung, %3,5 büyütme kaydetmiş durumda. Konu ile ilgili açıklama yapan Apple CFO’su Luca Maestri, iPad dışında her alanda büyüdüklerini ancak iPad gelirlerinde %2 gerileme kaydettiklerini belirtti ancak durumun sorumlusu olarak tedarik kısıtlamalarını gösterdi.
%31,5’lik pazar payı ile Apple liderken Samsung, %21,1’lik pazar payı ile ikinciliği kapmış durumda. Samsung’un arkasından ise sırası ile Amazon, Lenovo ve Huawei geliyor. IDC’ye göre OPPO ve Xiaomi’nin tablet pazarındaki yaptığı yeni hamleler ise gelecek yıllarda pazar payından daha büyük parçalar almalarını sağlayacak. Chromebook satışlarında ise Lenovo 1,2 milyon satış ile lider durumda. Ancak toplam Chromebook satışları 5,1 milyon ünite ile yalnızca iPad satışlarının bile çok arkasında.Kaynakça https://www.patentlyapple.com/2022/04/apple-the-undisputed-worldwide-leader-in-tablets-in-q1-also-shipped-more-than-double-all-chromebooks-shipped-in-the-quarter.html https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS49064522 https://i.pcmag.com/imagery/articles/07fOXHEXdbQv0yowaTqfmsY-43.fit_lim.v1646770013.jpg Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.