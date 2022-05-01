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    iPad satışlarında düşüş var ancak Apple hala tablet pazarında lider

    Dünyanın en büyük tablet üreticisi Apple, son çeyrekte geçen yıla göre düşüş gösterdi. Ancak Apple hala tablet pazarında lider. Samsung ve Amazon ise Apple’ın arkasında.
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    iPad satışlarında gerileme var. Samsung ise büyüme gösteriyor
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    Covid-19 pandemisi ile dünya genelinde tablet satışları ciddi anlamda artmıştı. Ancak okullar ve ofislerin geri açılması ile tablet pazarında düşüşler başladı. Yeni raporlara göre Apple, düşüş gösterdi ancak hala lider.

    Apple %31,5’lik pazar payı ile lider

    IDC raporları, dünya tablet pazarının dağılımını gözler önüne seriyor. Verilere göre 2022’nin ilk çeyreğinde dünya genelinde 38,4 milyon tablet satışı yapılmış durumda, bu da önceki yılın ilk çeyreğine göre %3.9’luk bir düşüşü gösteriyor. Apple, 12,1 milyon iPad satışı ile liderlik gösteriyor. Ancak Apple, geçtiğimiz yıl %31,7 pazar payını %31.5’e düşürmüş durumda. Genel anlamda Apple, %4,6’lık gerileme kaybederken Samsung, %3,5 büyütme kaydetmiş durumda. Konu ile ilgili açıklama yapan Apple CFO’su Luca Maestri, iPad dışında her alanda büyüdüklerini ancak iPad gelirlerinde %2 gerileme kaydettiklerini belirtti ancak durumun sorumlusu olarak tedarik kısıtlamalarını gösterdi.

    iPad satışlarında gerileme var. Samsung ise büyüme gösteriyor
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    %31,5’lik pazar payı ile Apple liderken Samsung, %21,1’lik pazar payı ile ikinciliği kapmış durumda. Samsung’un arkasından ise sırası ile Amazon, Lenovo ve Huawei geliyor. IDC’ye göre OPPO ve Xiaomi’nin tablet pazarındaki yaptığı yeni hamleler ise gelecek yıllarda pazar payından daha büyük parçalar almalarını sağlayacak. Chromebook satışlarında ise Lenovo 1,2 milyon satış ile lider durumda. Ancak toplam Chromebook satışları 5,1 milyon ünite ile yalnızca iPad satışlarının bile çok arkasında.

    Kaynakça https://www.patentlyapple.com/2022/04/apple-the-undisputed-worldwide-leader-in-tablets-in-q1-also-shipped-more-than-double-all-chromebooks-shipped-in-the-quarter.html https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS49064522 https://i.pcmag.com/imagery/articles/07fOXHEXdbQv0yowaTqfmsY-43.fit_lim.v1646770013.jpg
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    Command-01 1 gün önce

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    linkci_sude 3 gün önce

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    L
    linkci_sude 4 gün önce

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