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    iOS 16 tanıtım tarihi belli oldu

    iOS 16 işletim sisteminin resmen tanıtılacağı WWDC 2022 geliştirici konferansının programı belli oldu. Uzun süre sonra ilk kez bazı atölyelerde yüz yüze katılım sağlanacak. 
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    iOS 16
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    Apple’ın iOS 16 işletim sisteminin tanıtımını yapacağı WWDC 2022 geliştirici konferansının tarihi belli oldu. Pandemi boyunca sanal etkinlikler düzenleyen Apple ilk kez belirli bölümlerde yüz yüze atölyelere izin verecek.

    iOS 16 ne zaman?

    Apple tarafından yapılan açıklamaya göre WWDC 2022 konferansı 6 Haziran 2022 tarihinde Türkiye saatine göre 20.00’da başlayacak. Tanıtımlar sanal ortamda gerçekleşecekken sonraki oturumlarda belirli oranda geliştiriciler katılım sağlayabilecek.

    Konferansın ana konusu elbette iOS 16. iOS 16 sürümünde büyük bir tasarım değişikliği beklenmezken etkileşimli widget özelliğinin ilk kez karşımıza çıkacağı belirtiliyor. Belirli uygulamalarda ise ara yüzün değiştirileceği vurgulanıyor.

    iPadOS 16 için de benzer yenilikler beklenirken watchOS 9 akıllı saat yazılımının önemli bir tasarım değişikliğine uğrayacağı iddia ediliyor. WWDC 2022 etkinliği firmanın web sayfası ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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    AirSupport 3 gün önce

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    TheEndBeqins 3 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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