Xiaomi Mi CC9 Pro, DxOmark'da en yüksek puanı aldı

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Xiaomi bugün merakla beklenen Mi CC9 Pro akıllı telefonunu resmen tanıttı. DxOMark uzmanları ise akıllı telefondaki beşli arka kamera sistemkinin performansını ortaya koyan bir inceleme yayınladı. Mi CC9 Pro'nun tek kelime ile çok iyi bir performans sergilediğini belirtelim.

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DxOMark sıralamasının ilk sırasında hala, fotoğraf çekiminde 132 puan ve video çekiminde 100 puan alan Huawei Mate 30 Pro bulunuyor. CC9 Pro'da ise puan dağılımı farklı. Akıllı telefona fotoğraf çekimi için 130 puan, video için ise 102 puan verildi.

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Birinci aynı ikinci değişti

Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi Mi CC9 Pro'nun toplam puanı aynı. Her iki cihaz da 121 puan almayı başarmış durumda. Xiaomi Mi CC9 Pro, DxOmark'ın genel değerlendirme tablosunda Samsung Galaxy Note 10+ 5G'yi üçüncülüğe iterek ikinci sıraya yerleşti. Lider Huawei Mate 30 Pro ise yerini korudu.

https://www.dxomark.com/xiaomi-mi-cc9-pro-premium-edition-camera-review