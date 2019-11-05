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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi CC9 Pro, DxOmark'da en yüksek puanı aldı

    Xiaomi'nin bugün resmen tanıttığı beş arka kameralı Mi CC9 Pro, DxOMark'ın kamera testinden 121 puan alarak birinci sıradaki Huawei Mate 30 Pro ile aynı puana ulaştı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    4,7b
    1
    29
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi CC9 Pro, DxOmark'da en yüksek puanı aldı
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    Xiaomi bugün merakla beklenen Mi CC9 Pro akıllı telefonunu resmen tanıttı. DxOMark uzmanları ise akıllı telefondaki beşli arka kamera sistemkinin performansını ortaya koyan bir inceleme yayınladı. Mi CC9 Pro'nun tek kelime ile çok iyi bir performans sergilediğini belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "108MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    DxOMark sıralamasının ilk sırasında hala, fotoğraf çekiminde 132 puan ve video çekiminde 100 puan alan Huawei Mate 30 Pro bulunuyor. CC9 Pro'da ise puan dağılımı farklı. Akıllı telefona fotoğraf çekimi için 130 puan, video için ise 102 puan verildi.

    Xiaomi Mi CC9 Pro, DxOmark'da en yüksek puanı aldı
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    Birinci aynı ikinci değişti

    Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi Mi CC9 Pro'nun toplam puanı aynı. Her iki cihaz da 121 puan almayı başarmış durumda. Xiaomi Mi CC9 Pro, DxOmark'ın genel değerlendirme tablosunda Samsung Galaxy Note 10+ 5G'yi üçüncülüğe iterek ikinci sıraya yerleşti. Lider Huawei Mate 30 Pro ise yerini korudu.



    https://www.dxomark.com/xiaomi-mi-cc9-pro-premium-edition-camera-review Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    warchief46 2 hf. en beğenilen koyunsavar
    "Xiaomi hurdası" tabiriyle bu işten ne kadar anladığınızı cümle aleme göstermişsiniz!
    1 Yanıt Yanıtla +33
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    warchief46 2 hf. koyunsavar
    Ürünler kıyas edilirken ilk olarak fiyatları göz önünde bulundurulur. Xiaomi en iyisi diyen kim bu arada? Ben yarı ya da üçte bir fiyatına, kamera performansı olmasa da bu telefonlara çok yakın performans alabiliyorken, siz 2-3 kat fazlasını 'kalite'ye vermeye devam edebilirsiniz. Bazısı aklını kullanır, bazısı ise parasını. Hangisi çoksa.
    Ürünler kıyas edilirken ilk olarak fiyatları göz önünde bulundurulur. Xiaomi en iyisi diyen kim bu arada? Ben yarı ya da üçte bir fiyatına, kamera performansı ...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    koyunsavar 2 hf.
    Vay be samsung ne sensor yapmış. Xiaomi hurdasına bile okadar puan aldırmış. Demekki bu sensör u samsung kullansa kitap yeniden yazılacak. ggwp
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Askaparta 2 hf.
    Xiaomi, f/p onun işi.
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    sreylare 2 hf.
    Dxomark dalga geçiyor olmalı. Resim örneğine baktım berbat bir yakınlaştırma var. Ben de para yedirdiklerine katılacağım Nokia 9 gibiler bile bundan daha iyi.
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    burak-doruk 2 hf. DH Misafiri
    bal gibide gelir gittigidiyor ve n11 de görüruz motorola imeili cihazları
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    DH Misafiri 2 hf.
    ürün Türkiye ye gelmeyecek arkadaşlar. isteyenler mi store dan bilgi alabilir.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    oray 2 hf.
    koskoca site iphone 11 pro'nun kamerasını test etmemişler daha...
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    hacettepe_fbo 2 hf. oray
    Bu haberi okuduktan sonra ben de merak edip girdim baktım ama daha incelememişler hakikaten.
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    Morichannnn 2 hf. oray
    Testi Deep Fusion özelliği geldikten sonra yapacaklarını belirttiler. Özellik yaklaşık 10 gündür iPhone 11’de bulunmakta. Ama hala ortada bir inceleme yok.
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    LGR9 2 hf.
    omo komoroso 108 mogopoksol
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    limitsizce 2 hf.
    İphonelar listenin neresinde gören var mı ?!
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    limitsizce 2 hf.
    Durmak yok yola dewam..!
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    ozansirinn 2 hf.
    İxaomi baya model çıkardı habire model çıkarıyor maşaallah
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    koyunsavar 2 hf. ozansirinn
    Zaomi bol model çıkarırsa maşallah samsung çıkarırsa bu ne yaa kafam karıştı değil mi??
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    koyunsavar 2 hf.
    Hurda AZ bile dedim


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