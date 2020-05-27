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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 yılın en çok satan modeli oldu

    Galaxy A51, Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro gibi uygun fiyatlı akıllı telefonların arasından sıyrılan iPhone 11 ilk çeyrek itibariyle yılın en çok satan modeli oldu.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 11 yılın en çok satan modeli oldu

    Apple genelde yüksek fiyat etiketleri ile akıllı telefonlarını pazarlasa da her yıl bir tane modelini en iyiler listesine sokmayı başarıyor. Geçen yılın en çok satan modeli iPhone Xr bu yıl halefine koltuğunu bıraktı.

    iPhone 11 zirvede

    Geçen yıl sonbahar ayında tanıtılan iPhone 11 serisinde giriş seviyesi olarak hazırlanan iPhone 11 modeli tüketicilerden büyük ilgi gördü. Pek çok fiyat-performans ürünü Android telefonu da geride bırakan modeli yılın ilk çeyreğinde en çok satan telefon olmayı başardı.

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    Omdia Research tarafından yapılan araştırmaya göre yılın ilk çeyreğinde iPhone 11 modeli 19.5 milyon civarında satış yaptı. Böylece bir çeyrekte ulaşılabilecek en yüksek rakama erişmiş oldu.

    Listede ikinci sırada 6.8 milyon satış ile Galaxy A51 modeli yer alıyor. Redmi Note 8 serisi ise ise 12.7 milyon satış ile geçen çeyreği üçüncü ve dördüncü olarak kapatmış. Uygun fiyatlı bu 3 modelin toplamı iPhone 11’i ancak yakalıyor.

    iPhone 11 muhtemelen yeni nesil çıkana kadar başarılı satışlara devam edecek ancak en önemli rakibi tarafından bir miktar baltalanabilir. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan iPhone SE 2020 modelinin yılı 20-25 milyon arasında bir satışla tamamlaması bekleniyor. Yani bu iki model toplamda 80 milyon gibi bir rakama ulaşarak Apple’a önemli katkı sağlayacak.



    https://wccftech.com/iphone-11-most-popular-smartphone-q1-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 4 dk.
    Sahsen ilk lansman gununde de demistim :) . Aklin yolu birdir ...
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    babasamsunlu (Gökberk Baş) 8 dk.
    Fiyat performans canavari.6 aydir kullaniyorum verdigim her kurus helal olsun.Telefon aslinda ucuz bizim ulkede problem var bu konuda
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    muratozgulz (Murat Özgül) 35 dk.
    Samsung'un s10-s20 serileri arasındaki fark inanılmaz. Asıl haber bence bu. İlk onda yüzde 10 orandan yüzde 3'e düşmüş.
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