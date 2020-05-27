iPhone 11 yılın en çok satan modeli oldu

Apple genelde yüksek fiyat etiketleri ile akıllı telefonlarını pazarlasa da her yıl bir tane modelini en iyiler listesine sokmayı başarıyor. Geçen yılın en çok satan modeli iPhone Xr bu yıl halefine koltuğunu bıraktı.

iPhone 11 zirvede

Geçen yıl sonbahar ayında tanıtılan iPhone 11 serisinde giriş seviyesi olarak hazırlanan iPhone 11 modeli tüketicilerden büyük ilgi gördü. Pek çok fiyat-performans ürünü Android telefonu da geride bırakan modeli yılın ilk çeyreğinde en çok satan telefon olmayı başardı.

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Omdia Research tarafından yapılan araştırmaya göre yılın ilk çeyreğinde iPhone 11 modeli 19.5 milyon civarında satış yaptı. Böylece bir çeyrekte ulaşılabilecek en yüksek rakama erişmiş oldu.

Listede ikinci sırada 6.8 milyon satış ile Galaxy A51 modeli yer alıyor. Redmi Note 8 serisi ise ise 12.7 milyon satış ile geçen çeyreği üçüncü ve dördüncü olarak kapatmış. Uygun fiyatlı bu 3 modelin toplamı iPhone 11’i ancak yakalıyor.

iPhone 11 muhtemelen yeni nesil çıkana kadar başarılı satışlara devam edecek ancak en önemli rakibi tarafından bir miktar baltalanabilir. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan iPhone SE 2020 modelinin yılı 20-25 milyon arasında bir satışla tamamlaması bekleniyor. Yani bu iki model toplamda 80 milyon gibi bir rakama ulaşarak Apple’a önemli katkı sağlayacak.

https://wccftech.com/iphone-11-most-popular-smartphone-q1-2020/

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