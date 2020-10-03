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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 çıkmadan iPhone 13 sızıntıları başladı

    iPhone 13 serisinde Apple’ın ekran boyutlarını korurken entegre dokunmatik panel ve LTPO gibi verimlilik odaklı teknolojiler ile farklılaştırmaya çalışacağı iddia ediliyor.
    2 hf.
    5,9b
    1
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 çıkmadan iPhone 13 sızıntıları başladı
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    Apple henüz iPhone 12 serisinin lansmanını gerçekleştirmiş değil ancak şimdiden bazı kaynaklar iPhone 13 serisi ile ilgili bilgiler vermeye başladı. İlk olarak ekran boyutları ve ekran teknolojisi gündemde.

    iPhone 13 özellikleri

    iPhone 12 serisinde bilindiği üzere 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inçlik ekran boyutlarına yer verilecek. OLED ekranları yüzde 80 oranında Samsung, yüzde 20 oranında da LG ve BOE firmaları tedarik edecek.

    Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"

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    Gelecek yıl ise iPhone 13 serisinde aynı boyutlar planlanıyor. iPhone 13 mini olarak kalması beklenen en küçük modelde 5.42 inçlik OLED ekran devam ediyor. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro ismini alacak modellerde 6.06 inçlik boyutlar mevcut. iPhone 13 Pro Max ise 6.67 inçlik OLED ekrana sahip olacak.

    Apple’ın iPhone 13 serisinde dokunmatik paneli ana ekran paneline entegre etmesi bekleniyor. Böylece bir miktar daha incelik elde edilmiş olacak. Ekran tedariğinde ise Apple ortaklarını biraz farklı dağıtmış.

    iPhone 12 çıkmadan iPhone 13 sızıntıları başladı
    Tam Boyutta Gör

    Örneğin iPhone 13 mini ve iPhone 13 Pro Max modellerinin OLED ekranı Samsung’dan tedarik edilecek. iPhone 13 mini, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için LG Display devreye girecek. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için aynı zamanda BOE de görev alıyor. Yani iPhone 13 Pro Max ekranları sadece Samsung’dan tedarik edilmiş olacak.

    Ekran konusunda diğer bir gelişme ise LTPO teknolojisi. Ekranların enerji verimliliğini dikkat çekici oranda geliştiren LTPO teknolojisi normalde Apple Watch saatlerinde kullanılıyordu. iPhone serisinde ise ilk kez iPhone 13 Pro Max modelinde LTPO kullanılacak. Böylece hem enerji verimliliği hem de değişken tazeleme hızı elde edilmiş olacak.

    Amiral gemileri genelde bir veya bir buçuk yıl öncesinden planlanmaya başladığı için sızıntıların olması normal. İlerleyen aylarda iPhone 13 serisi ile ilgili daha fazla bilgi internete saçılacaktır.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/02/apple-iphone-13-iphone-se-3-specs-features-emerge/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    maaart (S D) 2 hf. en beğenilen
    Tık almak için kolpa haberler...
    Yanıtla +15
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    alper5398 2 hf.
    Adı 13 olmaz, onlarda uğursuz sayı.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Mugetsuga 2 hf.
    Bakın bakalım belki iphone 20 falan da sızdırılmıştır.Tık haber
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    snoppy 2 hf.
    13 12'den hakkatten daha iyi olacak, 14 de 13'ten daha iyi olacak, 15 14'den zaten daha iyi olacak.
    Yanıtla
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    Barış Manço (Ahmet Akgün) 2 hf.
    Birini çözemeden diğeri çıkıyor.
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    0ldskool (Old is Koool) 2 hf.
    Şöyle kolpa haberleri paylaşmak bu siteye yakışmıyor.
    Yanıtla +1
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    monacomen 2 hf.
    Bu kadar önemli ve pahalı ve havalı bir markanın son modelini almak bütün dünyada prestij ve hava atma vesilesi olduğu için adamlar bir sene içinde üç yeni model tanıtabilir. Iphone 13+14+15+16+17 diye üçer ay ara ile çıkarsa bile alınır hatta sene sonunu bekleyip en pahalı Iphone 20'yi almak isteyecek insan sayısı milyarı bulabilir. Telefonun ne kadar iyi veya kötü olduğu ile değil ulaşılamaz olması için alıyorlar bilmeyen yok. Kimse telefonun tüm özelliklerini kullanmıyor 1000'de 1'ini kullanıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    edwinnarc (Timo edwinnarc) 2 hf. monacomen
    İnsan, sahip olduklarının nankörü, sahip olmak istediklerinin kölesi, sahip olamadıklarının ise delisidir...
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    lordofworld 2 hf.
    her yıl aynı terane
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    Mugetsuga 2 hf.
    Bakın bakalım belki iphone 20 falan da sızdırılmıştır.Tık haber
    Yanıtla +7
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    torabi 2 hf. (düzenlendi)
    Ipon 15 i tartışmayı teklif ediyorum .ileri görüşlü olmamız lazım. Hatta ipon 31 veya ipon 69 u da düşünebiliriz
    Yanıtla +1
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf.
    Ekrem yine haber bulamamış belli ki.
    Yanıtla +3
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    Mr. Jingles 2 hf.
    Çentik ne zaman kalkıyor ondan haber versinler.
    Yanıtla +4
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    maaart (S D) 2 hf. en beğenilen
    Tık almak için kolpa haberler...
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    5935 kez okundu.
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