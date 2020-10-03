iPhone 12 çıkmadan iPhone 13 sızıntıları başladı

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Apple henüz iPhone 12 serisinin lansmanını gerçekleştirmiş değil ancak şimdiden bazı kaynaklar iPhone 13 serisi ile ilgili bilgiler vermeye başladı. İlk olarak ekran boyutları ve ekran teknolojisi gündemde.

iPhone 13 özellikleri

iPhone 12 serisinde bilindiği üzere 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inçlik ekran boyutlarına yer verilecek. OLED ekranları yüzde 80 oranında Samsung, yüzde 20 oranında da LG ve BOE firmaları tedarik edecek.

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Gelecek yıl ise iPhone 13 serisinde aynı boyutlar planlanıyor. iPhone 13 mini olarak kalması beklenen en küçük modelde 5.42 inçlik OLED ekran devam ediyor. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro ismini alacak modellerde 6.06 inçlik boyutlar mevcut. iPhone 13 Pro Max ise 6.67 inçlik OLED ekrana sahip olacak.

Apple’ın iPhone 13 serisinde dokunmatik paneli ana ekran paneline entegre etmesi bekleniyor. Böylece bir miktar daha incelik elde edilmiş olacak. Ekran tedariğinde ise Apple ortaklarını biraz farklı dağıtmış.

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Örneğin iPhone 13 mini ve iPhone 13 Pro Max modellerinin OLED ekranı Samsung’dan tedarik edilecek. iPhone 13 mini, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için LG Display devreye girecek. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için aynı zamanda BOE de görev alıyor. Yani iPhone 13 Pro Max ekranları sadece Samsung’dan tedarik edilmiş olacak.

Ekran konusunda diğer bir gelişme ise LTPO teknolojisi. Ekranların enerji verimliliğini dikkat çekici oranda geliştiren LTPO teknolojisi normalde Apple Watch saatlerinde kullanılıyordu. iPhone serisinde ise ilk kez iPhone 13 Pro Max modelinde LTPO kullanılacak. Böylece hem enerji verimliliği hem de değişken tazeleme hızı elde edilmiş olacak.

Amiral gemileri genelde bir veya bir buçuk yıl öncesinden planlanmaya başladığı için sızıntıların olması normal. İlerleyen aylarda iPhone 13 serisi ile ilgili daha fazla bilgi internete saçılacaktır.

https://www.gizmochina.com/2020/10/02/apple-iphone-13-iphone-se-3-specs-features-emerge/

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