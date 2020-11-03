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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 MagSafe uyumlu ilk aksesuar bağış desteği arıyor

    Snapods adındaki tam kablosuz kulaklık modeli MagSafe uyumlu muhafazası ile iPhone 12 serisinin arkasına yapışabiliyor. Böylece güvenli bir şekilde taşınabiliyor.
    1 hf.
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    5
    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple’ın iPhone 12 serisi ile birlikte akıllı telefon dünyasına sunduğu MagSafe manyetik bağlantı çözümü yavaş yavaş ilk üçüncü taraf ürünlerine kavuşuyor. Bunlardan birisi Kickstarter üzerinde destek arıyor.

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    Snapods özellikleri ve fiyatı

    Akıllı telefonlar kadar tam kablosuz kulaklıklar da artık yaygın bir kullanım alanı bulmuş durumda. Hal böyle olunca taşıma sıkıntısı ortaya çıkıyor. Xiaomi’nin telefona entegre kulaklık konsepti gibi farklı projeler taşıma konusunda alternatif sunuyor ancak MagSafe bu konuda bir adım ileride gibi.

    Ayrıca Bkz. "AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı"

    Snapods adıyla bağış arayan proje MagSafe uyumlu kutusu sayesinde sağlam bir şekilde telefonun arka kısmına tutturuluyor. Buradan kullanım ve şarj sağlanıyor. Sarsıntılarda düşmediği için de güvenli bir şekilde yanınızda taşıyabiliyorsunuz.

    iPhone 12 MagSafe uyumlu ilk aksesuar bağış desteği arıyor

    13mm dinamik sürücüler barındıran Snapods kulaklıklar Qualcomm’un gelişmiş bağlantı ve ses yongasını kullanıyor. Ürün çift mikrofon sayesinde Qualcomm cVc 0.8 üzerinden aktif gürültü engelleme yapabiliyor. Tek şarj ile 5 saat kullanılabilen kulaklıklar kutusu ile de 45 saate kadar çıkabiliyor.

    Kutu kablosuz şarj destekli. Yakın dönemde iPhone 12 serisine tersine kablosuz şarj geleceği iddialası sonrasında projenin avantajı daha da artıyor. Ek bir aparat sayesinde diğer tüm telefonlarla da kullanılabilen Snapods modeli 69$ fiyat etiketine sahip ve kısa sürede ihtiyacı olan bağışı topladı. Sevkiyatlar Şubat ayında başlayacak.



    https://www.kickstarter.com/projects/snapods/snapods-the-1st-tws-earbuds-w-magsafe-for-iphone-12-and-more Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    46 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deniz_sea (Deniz ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Telefon arkasına böyle bir şey koymak bana mantıklı gelmedi...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ters şarj ve daha kapasiteli pil olsaydı tel de bir işe yarardı belki. Note a gelsin mag safe.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çöp

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    deniz_sea (Deniz ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Telefon arkasına böyle bir şey koymak bana mantıklı gelmedi...
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Daha cüzdanı sağlam tutamıyor kulaklığı nasıl tutsun allasen batarya koymak yerine saçmalamışlar



    https://www.youtube.com/watch?v=yyFz1LsxbnY&feature=youtu.be
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iyi güzelde fazla kalın geldi bana,cebe sığmaz,elde tutulmaz
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