iPhone 12 MagSafe uyumlu ilk aksesuar bağış desteği arıyor

Apple’ın iPhone 12 serisi ile birlikte akıllı telefon dünyasına sunduğu MagSafe manyetik bağlantı çözümü yavaş yavaş ilk üçüncü taraf ürünlerine kavuşuyor. Bunlardan birisi Kickstarter üzerinde destek arıyor.

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Snapods özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefonlar kadar tam kablosuz kulaklıklar da artık yaygın bir kullanım alanı bulmuş durumda. Hal böyle olunca taşıma sıkıntısı ortaya çıkıyor. Xiaomi’nin telefona entegre kulaklık konsepti gibi farklı projeler taşıma konusunda alternatif sunuyor ancak MagSafe bu konuda bir adım ileride gibi.

Ayrıca Bkz. "AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı"

Snapods adıyla bağış arayan proje MagSafe uyumlu kutusu sayesinde sağlam bir şekilde telefonun arka kısmına tutturuluyor. Buradan kullanım ve şarj sağlanıyor. Sarsıntılarda düşmediği için de güvenli bir şekilde yanınızda taşıyabiliyorsunuz.

13mm dinamik sürücüler barındıran Snapods kulaklıklar Qualcomm’un gelişmiş bağlantı ve ses yongasını kullanıyor. Ürün çift mikrofon sayesinde Qualcomm cVc 0.8 üzerinden aktif gürültü engelleme yapabiliyor. Tek şarj ile 5 saat kullanılabilen kulaklıklar kutusu ile de 45 saate kadar çıkabiliyor.

Kutu kablosuz şarj destekli. Yakın dönemde iPhone 12 serisine tersine kablosuz şarj geleceği iddialası sonrasında projenin avantajı daha da artıyor. Ek bir aparat sayesinde diğer tüm telefonlarla da kullanılabilen Snapods modeli 69$ fiyat etiketine sahip ve kısa sürede ihtiyacı olan bağışı topladı. Sevkiyatlar Şubat ayında başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/snapods/snapods-the-1st-tws-earbuds-w-magsafe-for-iphone-12-and-more

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