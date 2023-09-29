290W powerbank geliyor

Taşınabilir cihazlarda hızlı şarj artık önemli bir rekabet haline geldi. Prize bağlı adaptörlerde 200W üzerine çıkılmış durumda. Powerbank sektöründe ise bu rakamlar biraz daha yavaş yükseliyor. UZE Bold 2 segmentinde rekor kırıyor.

UZE Bold 2 özellikleri ve fiyatı

UZE Bold 2 powerbank modeli 27000mAh bataryası ile sizi enerjisiz bırakmıyor. MagSafe uyumu, grafen teknolojisi ile en verimli ve en güvenli enerji aktarımı, kablosuz şarj gibi diğer rakiplerinde de mevcut olan özellikleri var. Farkı ise enerji çıkışında.

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Powerbank toplamda 290W enerji çıkışı verebildiğini iddia ediyor. En büyük aktarım 140W ile yapılırken 30W iki adet çıkışı ve 100W hem giriş hem çıkış portu var. Tüm portlar USB Tip-C üzerinden. Ayrıca MagSafe ile 15W seviyesine kadar ve Apple aksesuarları için de 5W kablosuz şarj sunuluyor. Aynı anda 6 cihazı şarj edebiliyor.

İki port haricinde bir MagSafe ve bir Apple Watch şarj ettiğinizde toplamda 290W çıkış alabiliyorsunuz. Diğer senaryolarda ise en fazla 270W çıkış veriliyor. OLED ekranda çıkışların enerji seviyeleri gösterilirken 2000 döngüye kadar ömrü var. UZE Bold 2 modeli 100W GaN adaptörü de dahil 239$ olarak bağış topluyor. Dağıtım Kasım ayında başlayacak.

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