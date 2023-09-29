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    290W powerbank geliyor

    UZE Bold 2 taşınabilir şarj cihazı 6 cihazı aynı anda şarj edebilirken toplamda 290W enerji çıkışına ulaşabiliyor. GaN teknolojisi ile bunu verimli ve güvenli bir şekilde yapıyor.
    UZE Bold 2 özellikleri ve fiyatı
    Taşınabilir cihazlarda hızlı şarj artık önemli bir rekabet haline geldi. Prize bağlı adaptörlerde 200W üzerine çıkılmış durumda. Powerbank sektöründe ise bu rakamlar biraz daha yavaş yükseliyor. UZE Bold 2 segmentinde rekor kırıyor.

    UZE Bold 2 özellikleri ve fiyatı

    UZE Bold 2 powerbank modeli 27000mAh bataryası ile sizi enerjisiz bırakmıyor. MagSafe uyumu, grafen teknolojisi ile en verimli ve en güvenli enerji aktarımı, kablosuz şarj gibi diğer rakiplerinde de mevcut olan özellikleri var. Farkı ise enerji çıkışında.

    Powerbank toplamda 290W enerji çıkışı verebildiğini iddia ediyor. En büyük aktarım 140W ile yapılırken 30W iki adet çıkışı ve 100W hem giriş hem çıkış portu var. Tüm portlar USB Tip-C üzerinden. Ayrıca MagSafe ile 15W seviyesine kadar ve Apple aksesuarları için de 5W kablosuz şarj sunuluyor. Aynı anda 6 cihazı şarj edebiliyor.

    İki port haricinde bir MagSafe ve bir Apple Watch şarj ettiğinizde toplamda 290W çıkış alabiliyorsunuz. Diğer senaryolarda ise en fazla 270W çıkış veriliyor. OLED ekranda çıkışların enerji seviyeleri gösterilirken 2000 döngüye kadar ömrü var. UZE Bold 2 modeli 100W GaN adaptörü de dahil 239$ olarak bağış topluyor. Dağıtım Kasım ayında başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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