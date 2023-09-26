Dünyanın ilk MagSafe akıllı aydınlatması ile tanışın

MagLight nedir?
MagLight aydınlatma aksesuarı aslında dış kenarlarında RGB LED aydınlatma şeridine sahip bir batarya. 4000mAh kapasite ile iPhone cihazınızı 15W kablosuz şarj edebiliyor. 67 adet LED modülü 680 lümen parlaklığa ulaşıyor. Aydınlatmadan özçekimlere kadar farklı kreatif fikirleriniz için en iyi parlaklığı sağlıyor. Her pikselin renk ahengi ise uygulama üzerinden ayarlanabiliyor. Yine uygulama ile birden fazla MagLight senkronize edilebiliyor.
Ön kısımda da LED modül olduğu için modülü yatay olarak çevirdiğinizde bu aydınlatmadan da faydalanabiliyorsunuz. Batarya yüzde 80 aydınlatma ile 6 saate kadar kullanım sunuyor. Telefonu da şarj ettiğinde bu süre düşüyor.
N52 neodim mıknatıslar ile sadece telefona değil metal yüzeylere de tutturabiliyorsunuz. Güvenli şarj için farklı koruma çözümleri de bünyesinde barındıran MagLight aksesuarı 75$ bağış karşılığında alınabiliyor ve Kasım ayında piyasaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.