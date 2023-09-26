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    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk MagSafe akıllı aydınlatması ile tanışın

    MagLight adındaki aksesuar MagSafe üzerinden iPhone cihazlarınıza tutturuluyor ve farklı senaryolar için çok güçlü bir aydınlatma sunuyor. Üstelik dahili bataryası da var.
    MagLight
    Apple’ın iPhone 12 ile birlikte yeniden hayata geçirdiği MagSafe bağlantı teknolojisi farklı fikirlere ev sahipliği yapıyor. MagLight adındaki proje dünyanın ilk MagSafe uyumlu akıllı aydınlatması sloganıyla piyasaya çıkıyor.

    MagLight nedir?

    MagLight aydınlatma aksesuarı aslında dış kenarlarında RGB LED aydınlatma şeridine sahip bir batarya. 4000mAh kapasite ile iPhone cihazınızı 15W kablosuz şarj edebiliyor. 67 adet LED modülü 680 lümen parlaklığa ulaşıyor. Aydınlatmadan özçekimlere kadar farklı kreatif fikirleriniz için en iyi parlaklığı sağlıyor. Her pikselin renk ahengi ise uygulama üzerinden ayarlanabiliyor. Yine uygulama ile birden fazla MagLight senkronize edilebiliyor.

    Ön kısımda da LED modül olduğu için modülü yatay olarak çevirdiğinizde bu aydınlatmadan da faydalanabiliyorsunuz. Batarya yüzde 80 aydınlatma ile 6 saate kadar kullanım sunuyor. Telefonu da şarj ettiğinde bu süre düşüyor.

    N52 neodim mıknatıslar ile sadece telefona değil metal yüzeylere de tutturabiliyorsunuz. Güvenli şarj için farklı koruma çözümleri de bünyesinde barındıran MagLight aksesuarı 75$ bağış karşılığında alınabiliyor ve Kasım ayında piyasaya çıkacak.

    MagLight MagSafe aksesuarı nedir? Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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