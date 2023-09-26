Dünyanın ilk MagSafe akıllı aydınlatması ile tanışın

Apple’ın iPhone 12 ile birlikte yeniden hayata geçirdiği MagSafe bağlantı teknolojisi farklı fikirlere ev sahipliği yapıyor. MagLight adındaki proje dünyanın ilk MagSafe uyumlu akıllı aydınlatması sloganıyla piyasaya çıkıyor.

MagLight nedir?

MagLight aydınlatma aksesuarı aslında dış kenarlarında RGB LED aydınlatma şeridine sahip bir batarya. 4000mAh kapasite ile iPhone cihazınızı 15W kablosuz şarj edebiliyor. 67 adet LED modülü 680 lümen parlaklığa ulaşıyor. Aydınlatmadan özçekimlere kadar farklı kreatif fikirleriniz için en iyi parlaklığı sağlıyor. Her pikselin renk ahengi ise uygulama üzerinden ayarlanabiliyor. Yine uygulama ile birden fazla MagLight senkronize edilebiliyor.

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Ön kısımda da LED modül olduğu için modülü yatay olarak çevirdiğinizde bu aydınlatmadan da faydalanabiliyorsunuz. Batarya yüzde 80 aydınlatma ile 6 saate kadar kullanım sunuyor. Telefonu da şarj ettiğinde bu süre düşüyor.

N52 neodim mıknatıslar ile sadece telefona değil metal yüzeylere de tutturabiliyorsunuz. Güvenli şarj için farklı koruma çözümleri de bünyesinde barındıran MagLight aksesuarı 75$ bağış karşılığında alınabiliyor ve Kasım ayında piyasaya çıkacak.

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MagLight MagSafe aksesuarı nedir?