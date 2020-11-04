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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 mini daha düşük kablosuz şarj standardı ile geliyor

    Apple’ın MagSafe kablosuz şarj cihazları için hazırladığı destek dökümanına göre iPhone 12 mini modeli abilerinden daha düşük 12W seviyesinde kendisini şarj edebiliyor.
    1 hf.
    2,9b
    1
    14
    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 mini daha düşük kablosuz şarj standardı ile geliyor
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    Apple’ın en güçlü iPhone modellerini barındıran iPhone 12 serisi farklı segmentlere hitap ettiği için haliyle pek çok ayrıntıda farklılıklar ortaya çıkıyor. Kamera, bellek gibi ana bileşenlerin yanında kablosuz şarj gibi desteklerde de farklılıklar mevcut.

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    iPhone 12 mini en zayıfı

    Apple’ın MagSafe kablosuz şarj cihazları için hazırladığı destek dökümanına göre iPhone 12 serisi 15W pik kablosuz şarj enerji seviyesine ulaşabiliyor. Bununla birlikte sadece iPhone 12 mini modeli 12W seviyesine yani yüzde 20 daha düşük seviyeye kadar çıkabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı"

    Günümüzde 120W gibi çok yüksek kablosuz şarj enerji seviyesine ulaşabilen akıllı telefon üreticileri mevcut ancak Apple aşırı ısınma gibi güvenlik risklerine girmek istemediği için her zaman en olgun hale gelmiş teknolojiyi kullanıyor.

    Diğer taraftan MagSafe kablosuz şarj aparatı için 20W ve üzeri Apple veya üçüncü taraf USB Tip-C adaptörleri kullanmanız gerekiyor. Ayrıca uyumlu Mac ve PC port çıkışları da kullanılabiliyor. iPhone 12 mini için 9V/2.03A en düşük değer belirlenmiş. Diğer iPhone 12 modelleri için ise 9V/2.22A veya 9V/2.56A en düşük değer durumunda. Eğer Lightning aksesuarları bağlı ise bu kez şarj değeri 7.5W seviyesinde tutuluyor. Yine MagSafe Qi uyumlu olmayan ancak MagSafe ile şarj etmek istediğiniz diğer cihazlarda da şarj değeri düşürülüyor.



    https://support.apple.com/tr-tr/HT211829 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    46 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    th9 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Kerim5100
    hayır 1000 dolar istenicek ama senin ülkende kendisine bir tane istiyeceği için pahalı olucak.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    suslu76 (suleyman u.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Verilen linkte bu bilgi yok. Turkce sayfasini detayli hazirlamamislar. Ingilizcesi icin bu linke bakilabilir.
    https://support.apple.com/en-us/HT211829
    Pili daha kucuk olunca iPhone 12 ve 12 Pro ile asagi yukari ayni hizda dolabilir. Bence ureticiler cihazlari icin hangi V ve A degerleri ile kablosuz ve kablolu hangi hizlarda sarj oldugunu aciklamalilar. Kural olarak bir deger yaziyor ama tavsiye edilen standart deger yaziyor hep. Mesela kutusundan 12W adaptor cikan iPad Pro 10.5, 29W sarj ile daha hizli sarj olabiliyor.
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    e_capkan (emre capkan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    12w olsun bizim olsun
    bu zamana kadar hep 5w ile yaptık. .

    bataryası 2200mah zaten 12 mininin
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi'nin 60W kablosuz şarj verdiği dünyada 7,5W kablosuz şarj. Yersen!
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi'nin 120w sinden daha sıcak çalışıyordur kesin ama olgunluk... yersen.
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    Carlsén 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok avam değil
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Diğer 3 model için en olgun seviyeye gelmiş teknoloji 15W iken mini için en olgun seviyedeki teknoloji 12W
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Parasız Adam Gereksiz Adam Demişler Kısaca
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çöp 🤢🤮
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ve yine de buna 10bin istenecek he :D
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Kerim5100
    hayır 1000 dolar istenicek ama senin ülkende kendisine bir tane istiyeceği için pahalı olucak.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    sakulta8585 (Unknown Unknown) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Konu 12 Mini, resimler 12 Pro! Neyse bi keyif cayi söyleyim. Canim cekti.
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) sakulta8585
    bana abartıyorsun gibi geldi.
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    2946 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    Apple, iPhone 12 ve iphone 12 mini wireless charge
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