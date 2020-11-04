iPhone 12 mini daha düşük kablosuz şarj standardı ile geliyor

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Apple’ın en güçlü iPhone modellerini barındıran iPhone 12 serisi farklı segmentlere hitap ettiği için haliyle pek çok ayrıntıda farklılıklar ortaya çıkıyor. Kamera, bellek gibi ana bileşenlerin yanında kablosuz şarj gibi desteklerde de farklılıklar mevcut.

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iPhone 12 mini en zayıfı

Apple’ın MagSafe kablosuz şarj cihazları için hazırladığı destek dökümanına göre iPhone 12 serisi 15W pik kablosuz şarj enerji seviyesine ulaşabiliyor. Bununla birlikte sadece iPhone 12 mini modeli 12W seviyesine yani yüzde 20 daha düşük seviyeye kadar çıkabiliyor.

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Günümüzde 120W gibi çok yüksek kablosuz şarj enerji seviyesine ulaşabilen akıllı telefon üreticileri mevcut ancak Apple aşırı ısınma gibi güvenlik risklerine girmek istemediği için her zaman en olgun hale gelmiş teknolojiyi kullanıyor.

Diğer taraftan MagSafe kablosuz şarj aparatı için 20W ve üzeri Apple veya üçüncü taraf USB Tip-C adaptörleri kullanmanız gerekiyor. Ayrıca uyumlu Mac ve PC port çıkışları da kullanılabiliyor. iPhone 12 mini için 9V/2.03A en düşük değer belirlenmiş. Diğer iPhone 12 modelleri için ise 9V/2.22A veya 9V/2.56A en düşük değer durumunda. Eğer Lightning aksesuarları bağlı ise bu kez şarj değeri 7.5W seviyesinde tutuluyor. Yine MagSafe Qi uyumlu olmayan ancak MagSafe ile şarj etmek istediğiniz diğer cihazlarda da şarj değeri düşürülüyor.

https://support.apple.com/tr-tr/HT211829

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