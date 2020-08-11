Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12'nin uygun fiyatlı 4G versiyonu da yolda

    Wedbush Securities'in yeni raporuna göre Apple, iPhone 12'nin sadece 4G bağlantısını destekleyen daha uygun fiyatlı bir modelini de çıkaracak. İşte iPhone 12 4G'nin çıkış tarihi ve fiyatı.
    1 hf.
    3,4b
    1
    8
    Cep Tel...
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iPhone 12'nin uygun fiyatlı 4G versiyonu da yolda
    Tam Boyutta Gör

    Wedbush Securities analistlerine göre Apple dört değil tam beş iPhone 12 modeli çıkaracak. Beşinci model olarak yalnızca 4G bağlantısını destekleyen düşük maliyetli bir versiyondan bahsediyoruz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple, iPhone 12'nin lansman tarihini yanlışlıkla açıklamış olabilir

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 10 Ultra antibakteriyel kılıfla gelecek"

    Analistlere göre şirket başlangıçta 4G ve 5G'li modelleri aynı anda piyasaya sürmeyi düşünüyordu ancak daha sonra bu planlarını değiştirdi. Alınan son karar iPhone 12 4G'nin daha sonra satışa sunulması yönünde.

    iPhone 12'nin uygun fiyatlı 4G versiyonu da yolda
    Tam Boyutta Gör

    Çıkış tarihi 2021 Şubat

    Akıllı telefonun duyurusu muhtemelen 2021'in Şubat ayında yapılacak. Fiyat etiketinin ise 800 dolar olacağı gelen haberler arasında. Uzmanlar, Apple'ın satışları artırmak için giderek daha uygun fiyatlı akıllı telefonlara odaklandığını düşünüyor.

    Şirket sonbaharda dört farklı iPhone 12'nin tanıtılacağı bir etkinlik düzenleyecek. Lansman kapsamında 5.4 ve 6.1 inç ekranlı iki iPhone 12'nin yanı sıra 6.1 ve 6.7 inç ekranlı iki iPhone 12 Pro'nun duyurulması bekleniyor. Akıllı telefonların tümü 5G bağlantısını destekleyecek.



    https://www.businessinsider.com/apple-iphone-12-release-lower-price-no-5g-2021-analyst-2020-8 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Acht (Can ) 1 hf. en beğenilen
    şöyle başlık atmayın lütfen ya yurtdışında ucuz model yazın
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    içine 1850 mah batarya koymasınlar da SE gibi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Paetzold (R S) 1 hf.
    Onlara ucuz bize değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 1 hf.
    Uygun fiyatlı model 599 dolar falan olcak neyse :)
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 1 hf. yeni yorumcu fhrstw
    ee başka ne bekliyosun ki
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 1 hf.
    “Türkiye’ye geç de olsa 5G gelir.” diye 5G iPhone alacaklar acaba telefonun ömrü boyunca(5 yıl yazılım desteği) 5G’yi kullanabilecekler mi?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 hf.
    5.4 inçlik 4g li modele talibim 😂
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Acht (Can ) 1 hf. en beğenilen
    şöyle başlık atmayın lütfen ya yurtdışında ucuz model yazın
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    double or nothing 1 hf.
    4G li en ucuz modeli bile 800 dolar. Anladım abi.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Xbox Series X, Kasım ayında çıkıyor: Çıkışta birinci parti oyun yok 1 hf. Apple, ünlü yönetmen Martin Scorsese ile büyük bir anlaşma imzaladı 1 hf. Rusya'nın anti-tekel örgütü Apple'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğine karar verdi 1 hf. YouTube can sıkıcı e-posta bildirimlerini sonlandıracak 1 hf. Twitter'ın hükümet karşıtı protestoların bastırılması için Belarus'ta yasaklandığı doğrulandı 1 hf. Vaka sayıları endişe vermeye devam ediyor (11 Ağustos) 1 hf. Xiaomi'nin yeni fiyat performans devi Redmi K30 Ultra tanıtıldı! 1 hf. Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı: 120 Hz ekran, 120x zoom, 120W şarj 1 hf. “WeChat yasaklanırsa iPhone satışları düşebilir” 1 hf. 99 milyon yıllık fosil karıncaların evrimine ışık tutabilir 1 hf. Bir aşı haberi de Endonezya’dan! Ülke, Covid-19 aşısını Ocak ayında üretmeye hazırlanıyor 1 hf. TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için tarih verdi 1 hf. Windows 10’un aygıt yöneticisi üzerinden sürücü indirilemeyecek 1 hf. Parayı ekran kartına yatırmak? "DH Sledge incelemesi" 1 hf. Özelleştirilmiş Ampere kartlar Founders Edition ile birlikte piyasaya sürülecek 1 hf. Realme en ucuz 5G özellikli telefonu çıkarmaya hazırlanıyor: İşte görüntüleri 1 hf. Tesla Cybertruck'tan ilham alan klavye: Cyberboard 1 hf. Acun Ilıcalı Netflix'e rakip olacak iddiası 1 hf. Oppo Watch ve Enco W51'in Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı 1 hf. Katlanabilir ekranlar elektronik kağıtlara da geldi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN iPhone 12'nin uygun fiyatlı 4G versiyonu da yolda Sonraki Google Haritalar iOS uygulaması iki önemli özelliğe kavuştu 1 hf. Yeni nesil Nissan Qashqai kamuflajlı şekilde test edilirken görüntülendi 1 hf. Putin, Rusya'nın dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescillediğini duyurdu 1 hf. Dünyanın ilk HDMI 2.1 sertifikalı monitörleri Asus’tan geldi 1 hf. Windows 10'a RAM'i tüketen uygulamaları tespit etmeye yardımcı olan 'uygulama yöneticisi' eklenebilir 1 hf. Google aramalarında çıkmanızı sağlayacak Google kişi kartları özelliği duyuruldu 1 hf. Apple bu kez armut logosuna savaş açtı 1 hf. Anker; bataryalı bir oyun desteği duyurdu 1 hf. Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı (video) 1 hf. Dikdörtgen tasarımlı Huawei Watch Fit tüm detaylarıyla karşınızda 1 hf. Vaka sayısında son bir ayın en yüksek rakamı 1 hf. Excalibur oyuncu monitörü alınır mı? "Excalibur E27QHD-G'yi denedik" 1 hf. 2020 Kia Rio Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 hf. Zırhlı askeri araçların kurtarıcısı M4K'ların teslimatı tamamlandı 1 hf. Nvidia, Twitter üzerinden bir geri sayım başlattı! Ampere kartlar, 31 Ağustos’ta duyurulabilir 1 hf. AMD kendi big.LITTLE mimarisi için patent başvurusunda bulundu 1 hf. Apple’a özel Core i9-10910 benchmark testinde ortaya çıktı 1 hf. Amazon mobil uygulamasına özel 20 TL indirim fırsatı 1 hf. Ferrari Roma, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'ye ayak basıyor 1 hf. EA Access Steam resmen geliyor: Türkiye'ye müthiş fiyat Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız