iPhone 12'nin uygun fiyatlı 4G versiyonu da yolda

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Wedbush Securities analistlerine göre Apple dört değil tam beş iPhone 12 modeli çıkaracak. Beşinci model olarak yalnızca 4G bağlantısını destekleyen düşük maliyetli bir versiyondan bahsediyoruz.

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Analistlere göre şirket başlangıçta 4G ve 5G'li modelleri aynı anda piyasaya sürmeyi düşünüyordu ancak daha sonra bu planlarını değiştirdi. Alınan son karar iPhone 12 4G'nin daha sonra satışa sunulması yönünde.

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Çıkış tarihi 2021 Şubat

Akıllı telefonun duyurusu muhtemelen 2021'in Şubat ayında yapılacak. Fiyat etiketinin ise 800 dolar olacağı gelen haberler arasında. Uzmanlar, Apple'ın satışları artırmak için giderek daha uygun fiyatlı akıllı telefonlara odaklandığını düşünüyor.

Şirket sonbaharda dört farklı iPhone 12'nin tanıtılacağı bir etkinlik düzenleyecek. Lansman kapsamında 5.4 ve 6.1 inç ekranlı iki iPhone 12'nin yanı sıra 6.1 ve 6.7 inç ekranlı iki iPhone 12 Pro'nun duyurulması bekleniyor. Akıllı telefonların tümü 5G bağlantısını destekleyecek.

https://www.businessinsider.com/apple-iphone-12-release-lower-price-no-5g-2021-analyst-2020-8

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