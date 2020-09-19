iPhone 12 Pro Max'in ilk test sonuçları internete düştü

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Apple, iPad Air 4'ün lansmanı sırasında aynı zamanda tablete de güç veren yeni A14 Bionic işlemcisini duyurmuştu. Şirkete göre yonga seti, A13 Bionic'e göre CPU performansında %17, GPU performansında ise %8 artış sağlıyor. iPhone 12 Pro Max'in AnTuTu test sonuçları da bu verileri doğrular nitelikte.

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Ice Universe, Twitter hesabında iPhone 12 Pro Max ve iPhone 11 Pro Max'in karşılaştırmalı test sonuçlarını yayınladı. Görünüşe bakılırsa A14 Bionic, A13 Bionic'in biraz önünde.

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Genel performans artışı %10

AnTuTu'da iPhone 12 Pro Max 572.333 puan alırken, A13 Bionic'ten güç alan iPhone 11 Pro Max'in 524.436 puana sahip olduğu görülüyor. iPhone 12 Pro Max, işlemci performansında %16, grafik performansında ise %4 daha iyi. Bununla birlikte genel performans artışının %10 seviyesinde olması dikkat çekiyor.

Apple'ın Eylül ayındaki lansman etkinliğinde yeni iPhone'larla tanışma fırsatımız olmadı. Söylentilere ve analist raporlarına bakılırsa iPhone 12 serisinin lansmanı Ekim ayına ertelenmiş gibi görünüyor. Ancak şu an için kesin bir tarih yok.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1306543787762544640

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