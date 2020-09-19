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    iPhone 12 Pro Max'in ilk test sonuçları internete düştü

    Apple'ın önümüzdeki ay düzenleyeceği etkinlikte yeni iPhone'ları tanıtması bekleniyor. Lansman yaklaşırken iPhone 12 Pro Max ve iPhone 11 Pro Max'in karşılaştırmalı AnTuTu test sonuçları ortaya çıktı.
    6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 12 Pro Max'in ilk test sonuçları internete düştü
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    Apple, iPad Air 4'ün lansmanı sırasında aynı zamanda tablete de güç veren yeni A14 Bionic işlemcisini duyurmuştu. Şirkete göre yonga seti, A13 Bionic'e göre CPU performansında %17, GPU performansında ise %8 artış sağlıyor. iPhone 12 Pro Max'in AnTuTu test sonuçları da bu verileri doğrular nitelikte.

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    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S20 Fan Edition canlı olarak görüntülendi"

    Ice Universe, Twitter hesabında iPhone 12 Pro Max ve iPhone 11 Pro Max'in karşılaştırmalı test sonuçlarını yayınladı. Görünüşe bakılırsa A14 Bionic, A13 Bionic'in biraz önünde.

    iPhone 12 Pro Max'in ilk test sonuçları internete düştü
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    Genel performans artışı %10

    AnTuTu'da iPhone 12 Pro Max 572.333 puan alırken, A13 Bionic'ten güç alan iPhone 11 Pro Max'in 524.436 puana sahip olduğu görülüyor. iPhone 12 Pro Max, işlemci performansında %16, grafik performansında ise %4 daha iyi. Bununla birlikte genel performans artışının %10 seviyesinde olması dikkat çekiyor.

    Apple'ın Eylül ayındaki lansman etkinliğinde yeni iPhone'larla tanışma fırsatımız olmadı. Söylentilere ve analist raporlarına bakılırsa iPhone 12 serisinin lansmanı Ekim ayına ertelenmiş gibi görünüyor. Ancak şu an için kesin bir tarih yok.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1306543787762544640 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 sa.
    İphone 10 ile tasarım değişikliği sonrası Apple bu sene sızan görüntülerde daha köşeli bir çerçeve dışında bir değişim yok gibi
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    unknownartist (Emre ışık) 5 sa.
    Macbook larda arm işlemci kullanılmayacak olsa a14 ün a13 ten farkı çok daha fazla olurdu.

    Neyse yau kitlesi belli, aynı işlemci olsa bile farketmezdi :)
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 6 sa.
    Sıkıntı yok. A13 ile aynı performans da olsun, güç tüketimi daha düşük olsun kâfi. Şu düz 12 5.4 inç full ekran ve ufak kasa boyutlarıyla gelsin, isterse a13 koysunlar. Yeterki beklendiği gibi gelsin..
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 6 sa.
    Açıkcası Antutu hiç güvenilir gelmiyor bana. Kasıtlı olarak Apple’ı kötü göstermeye çalışıyor bence. Android’e daha yatkın bir firma olduğu için yapıyor bunu bence.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 5 sa. DPLALİ
    Playstore dan kaldırıldı sadece appstore da var tam aksi iPhone’a kıyak geçmesi lazım
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    torabi 6 sa.
    Yinemi olgunlaşmasını bekliyoruz ??
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    torabi 6 sa. (düzenlendi)
    Gönderdim geldi mi ??



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    Cem300 (Cem Yılmaz) 6 sa.
    Rezillik, bu sene biz apple fanları maalesef hayal kırıklığı içindeyiz. ilk kez bu yıl iphone'dan beklentim bu kadar düşük ve yeni model beni heyecanlandırmıyor..
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    MrKattchup 6 sa. Cem300
    Hocam cidden Xs ve 11 serisinde heyecanlanmış mıydınız ki ?
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 6 sa. Cem300
    Düz A14’ün sonuçları bunlar hocam. Esas olay A14X ve A14Z ile olacak. Telefon tarafında ise gelecek sene ben büyük artışlar bekliyorum çünkü İPhone 12 geçiş telefonu olacak İPhone 6 gibi. İPhone 6 ile 6S arasında ki uçurum gibi fark umarım İPhone 12 ile 13 arasında da olur.
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    Markus Schulz 6 sa.
    Antutu sonucunu da haber yapmazsın :D Geekbench'i bekleyin.
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