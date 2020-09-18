Samsung Galaxy S20 Fan Edition canlı olarak görüntülendi

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Samsung Galaxy S20 Fan Edition'ın resmiyet kazanmasına sayılı günler kalırken, akıllı telefonla ilgili sızıntıların sayısı da artmaya başladı. Bu kez Twitter'da cihazı her açıdan canlı olarak gösteren birkaç fotoğraf yayınlandı.

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Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S20 Fan Edition'ın tasarımı, Galaxy S20 ve Note 20'nin kombinasyonunu yansıtıyor. Ancak daha mütevazı bir kamera modülü ve plastik gibi duran mat bir arka paneli var. Cihazın ön tarafında ise delikli tasarıma sahip düz ekran tercih edilmiş.

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Fotoğrafları paylaşan Jimmy Is Promo isimli Twitter kullanıcısı ayrıca Galaxy S20 Fan Edition'ın bazı özellikleri hakkında bilgiler de verdi. Buna göre akıllı telefon Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.5 inç düz ekran taşıyacak.

23 Eylül'de tanıtılabilir

Akıllı telefondaki ana kamera 3x optik ve 10x dijital zoom yapabilecek. Selfie kamerasının ise 32 megapiksel olacağı söyleniyor. Ek olarak, Galaxy S20 Fan Edition'ın IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı olacağını ve One UI 2.5 arayüzü ile geleceğini belirtelim.

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Galaxy S20 FE'nin 23 Eylül tarihinde yani önümüzdeki hafta tanıtılması planlanıyor. Samsung'un yeni akıllı telefonunu nasıl bir fiyat etiketiyle satışa sunacağı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://twitter.com/jimmyispromo/status/1306682416409477121

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