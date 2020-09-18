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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S20 Fan Edition canlı olarak görüntülendi

    Samsung'un çok yakında resmiyet kazancak yeni telefonu için geri sayım başlamış durumda. Galaxy S20 Fan Edition isimli cihazı çalışırken gösteren fotoğraflar internete sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S20 Fan Edition canlı olarak görüntülendi
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    Samsung Galaxy S20 Fan Edition'ın resmiyet kazanmasına sayılı günler kalırken, akıllı telefonla ilgili sızıntıların sayısı da artmaya başladı. Bu kez Twitter'da cihazı her açıdan canlı olarak gösteren birkaç fotoğraf yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 10T Pro, 144 Hz ekran ve Snapdragon 865 ile gelecek: İşte fiyatı"

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    Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S20 Fan Edition'ın tasarımı, Galaxy S20 ve Note 20'nin kombinasyonunu yansıtıyor. Ancak daha mütevazı bir kamera modülü ve plastik gibi duran mat bir arka paneli var. Cihazın ön tarafında ise delikli tasarıma sahip düz ekran tercih edilmiş.

    Samsung Galaxy S20 Fan Edition canlı olarak görüntülendi
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    Fotoğrafları paylaşan Jimmy Is Promo isimli Twitter kullanıcısı ayrıca Galaxy S20 Fan Edition'ın bazı özellikleri hakkında bilgiler de verdi. Buna göre akıllı telefon Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.5 inç düz ekran taşıyacak.

    23 Eylül'de tanıtılabilir

    Akıllı telefondaki ana kamera 3x optik ve 10x dijital zoom yapabilecek. Selfie kamerasının ise 32 megapiksel olacağı söyleniyor. Ek olarak, Galaxy S20 Fan Edition'ın IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı olacağını ve One UI 2.5 arayüzü ile geleceğini belirtelim.

    Samsung Galaxy S20 Fan Edition canlı olarak görüntülendi
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    Galaxy S20 FE'nin 23 Eylül tarihinde yani önümüzdeki hafta tanıtılması planlanıyor. Samsung'un yeni akıllı telefonunu nasıl bir fiyat etiketiyle satışa sunacağı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.



    https://twitter.com/jimmyispromo/status/1306682416409477121 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Başlığa bak. Görende nesli tükenmekte olan bir canlı görüntülendi zannedecek.
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