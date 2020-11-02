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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 Pro modelleri sosyal mesafenizi koruyacak

    LIDAR sensörü ile mesafe ölçümü yapabilen Pro modelleri yapay zeka ile insan olup olmadığını ve sosyal mesafeyi ihlal edip etmediğini tespit edebilecek, kullanıcısını uyaracak.
    1 hf.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 Pro modelleri sosyal mesafenizi koruyacak
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    Koronavirüs salgını ile birlikte insanlık aleminde yeni bir dönem başlarken bunlara uymakta haliyle zorluk çekiyoruz. Bu dönemde pek çok yeni fikir insanları yeni normalleşmeye alıştırmaya çalışıyor.

    iPhone 12 Pro modelleri farklı

    iOS 14.2 güncellemesi ile birlikte iPhone 12 Pro modellerinin önemli bir yenilik daha kazanacağı ortaya çıktı. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde yer alan LIDAR sensörü ile sosyal mesafeyi korumak mümkün.

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    People Detection adı verilen özellik asıl olarak ARKit paketinde yer alan People Occlusion aracını kullanıyor. Bu araç LIDAR sensör ile birlikte belirli bir alan içerisindeki nesnelerin mesafesini ölçebiliyor. Sonrasında da kullanıcıyı farklı ses tonları ve titreşim ile bilgilendiriyor.

    Normalde görme engelli kullanıcıların çevresindeki hareketliliği anlık olarak takip edebilmesi için geliştirilen bu özellik sosyal mesafe için de kullanılabiliyor. Yapay zeka motorunun da yardımıyla alan içerisindeki nesnenin insan olup olmadığını anlayan özellik sonrasında mesafeyi ölçüyor. Kişi size doğru mu, sizden uzağa mı hareket ediyor yoksa farklı bir noktadan mı geçiyor bunları anlık olarak takip edebiliyor. Böylelikle belirlediğiniz mesafe içerisine giren her kişi için anlık olarak uyarı alabiliyorsunuz.

    LIDAR sensör sadece iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPad Pro modellerinde yer aldığı için kullanım alanı haliyle sınırlı. iOS 14.2 güncellemesi önümüzdeki günlerde dağıtıma başlayacak.



    https://www.slashgear.com/iphone-12-pro-people-detection-could-help-keep-people-safely-away-02645348/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Xtrud
    Normalde görme engelli kullanıcıların çevresindeki hareketliliği anlık olarak takip edebilmesi için geliştirilen bu özellik sosyal mesafe için de kullanılabiliyor.
    Normalde görme engelli kullanıcıların çevresindeki hareketliliği anlık olarak takip edebilmesi için geliştirilen bu özellik sosyal mesafe için de kullanılabi...
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    Yanıtla +8
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Xtrud
    ... ve haberi okumuyorsunuz. Okusanızda anlamıyorsunuz. Bir de üstüne yorum yapıyorsunuz.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    igetsky 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Useless
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    fuckulteli 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haberi okuyunca bile saçma geliyor.
    Başlığı okudum, neymiş dedim haberi okudum.. Görme engelliler için faydalı ancak bu özelliğin gören insanlar için sosyal mesafe ölçümü için kullanımı sadece fantezi amaçlı..

    Sosyal mesafe ne kadar, kimi 1,5 metre diyor kimi 2 metre.. Hadi diyelim 3 metre olsun. Gören insanlar için konuşuyorum, 3 metre uzağını telefon ile mi kontrol edecek iPhone kullanıcıları..

    Ne markaymış, ne telefonmuş. Her şeyi lüzumsuz haber.. Bir işe yaramayan saçma bir kullanım amacı. Bak tekrar ediyorum görme engelliler için çevresini algılamaya yönelik ne kadar faydalıysa gören insanlar için (sosyal mesafe için) o kadar gereksiz.
    Yanıtla +2
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    The Brand Planet 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bazen basit görünen küçük bir özellik insanların hayatına dokunan ve değiştiren güzel bir özellik haline gelebiliyor.
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    güzel olmuş
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haberi okurken ne gerek vardı dedim, bunun yorumunu da yapacaktım ama sonra görme engelli kardeşlerimiz aklıma geldi ve hiçbir demeden yorumlara bakayım diye ayrılayım dedim. Sonra alttaki yorumu gördüm.
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Evet çünkü siz aptalsınız önünüzü göremiyorsunuz. görende cepte 360 tarama yapan lidar var sanacak
    4 Yanıt Yanıtla +2
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Xtrud
    Normalde görme engelli kullanıcıların çevresindeki hareketliliği anlık olarak takip edebilmesi için geliştirilen bu özellik sosyal mesafe için de kullanılabiliyor.
    Yanıtla +8
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Xtrud
    ... ve haberi okumuyorsunuz. Okusanızda anlamıyorsunuz. Bir de üstüne yorum yapıyorsunuz.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Xtrud
    Artık foruma dislike butonu gelmeli
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