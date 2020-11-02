iPhone 12 Pro modelleri sosyal mesafenizi koruyacak

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Koronavirüs salgını ile birlikte insanlık aleminde yeni bir dönem başlarken bunlara uymakta haliyle zorluk çekiyoruz. Bu dönemde pek çok yeni fikir insanları yeni normalleşmeye alıştırmaya çalışıyor.

iPhone 12 Pro modelleri farklı

iOS 14.2 güncellemesi ile birlikte iPhone 12 Pro modellerinin önemli bir yenilik daha kazanacağı ortaya çıktı. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde yer alan LIDAR sensörü ile sosyal mesafeyi korumak mümkün.

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People Detection adı verilen özellik asıl olarak ARKit paketinde yer alan People Occlusion aracını kullanıyor. Bu araç LIDAR sensör ile birlikte belirli bir alan içerisindeki nesnelerin mesafesini ölçebiliyor. Sonrasında da kullanıcıyı farklı ses tonları ve titreşim ile bilgilendiriyor.

Normalde görme engelli kullanıcıların çevresindeki hareketliliği anlık olarak takip edebilmesi için geliştirilen bu özellik sosyal mesafe için de kullanılabiliyor. Yapay zeka motorunun da yardımıyla alan içerisindeki nesnenin insan olup olmadığını anlayan özellik sonrasında mesafeyi ölçüyor. Kişi size doğru mu, sizden uzağa mı hareket ediyor yoksa farklı bir noktadan mı geçiyor bunları anlık olarak takip edebiliyor. Böylelikle belirlediğiniz mesafe içerisine giren her kişi için anlık olarak uyarı alabiliyorsunuz.

LIDAR sensör sadece iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPad Pro modellerinde yer aldığı için kullanım alanı haliyle sınırlı. iOS 14.2 güncellemesi önümüzdeki günlerde dağıtıma başlayacak.

https://www.slashgear.com/iphone-12-pro-people-detection-could-help-keep-people-safely-away-02645348/

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