Google AR arama sonuçlarına çeşitli böcekler eklendi

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Google Mesajlar uygulamasına AR filtreleri geliyor

Evinize dev böcekler davet etmek istediğiniz durumlar olduysa Google, size bu konuda destek veriyor. Google’ın artırılmış gerçeklik arama motoruna 23 yeni farklı böcek eklendi. Bu böcekler, daha önceden eklenen dinozorlara, kedilere, ayılara, kaplanlara ve çok daha fazlasına eklendi.

Artırılmış gerçeklik objelerini telefonunuzla birlikte kullandığınız gözlüğünüz sayesinde 3 boyutlu uzayda görmeniz mümkün. Android kullanıcıları ayrıca böceklerin seslerini de duymanız mümkün. Özelliklerden faydalanmak için ARCore destekli bir Android cihaza ya da iOS 11 veya üzeri yüklü iPhone veya iPadOS 11 yüklü iPad gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı! İşte yasanın tüm detayları"

Böceklere karşı olan korkunuzu yenmek istiyorsanız ya da bu böceklerle yaratıcı fikirleriniz varsa Google desteğiyle bunları hayata geçirebilirsiniz.

https://www.theverge.com/2020/7/28/21344776/google-insects-augmented-reality-search-results

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