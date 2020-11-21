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    Şu anda 67 kişi burada

    iPhone 12 serisi için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başlıyor

    iPhone 11 sahipleri için kısa süre sonra iPhone 12 modellerini indirimli olarak alabilecekleri bir kampanya başlıyor. Kampanya eskiyi getir yeniyi götür tarzında olacak.
    3 sa.
    4,4b
    67
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    iPhone 12 serisi için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başlıyor
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    Zaman zaman akıllı telefon modelleri için eski olanı getirerek indirim elde edildiği kampanyalar görüyoruz. Ülkemizde biraz yüksek fiyatlardan piyasaya giren iPhone 12 serisi için de bir değişim kampanyası başlıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ön sipariş tarihleri belli oldu

    iPhone 11’i getir iPhone 12’yi götür

    Henüz tüm detayları açıklanmayan değişim kampanyasına göre çalışır durumdaki iPhone 11 modellerini getiren tüketiciler iPhone 12 serisine 6000TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilecekler.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Türkiye fiyatları Apple tarafından resmen açıklandı!"

    Önümüzdeki günlerde netliğe kavuşması beklenen kampanyada ikinci el iPhone 11 serisinde en düşük 4000TL fiyat biçilmiş oluyor. Muhtemelen Pro ve Pro Max modellerinde alım fiyatı biraz daha yükselecektir.

    Elbette ikinci el piyasasında iPhone 11 çok daha yüksek fiyatlardan alınıp satılıyor ancak bu tür kampanyalarda indirim miktarı biraz daha düşük kalıyor. iPhone 12 serisi 27 Kasım itibariyle ön siparişe başlayacak.



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    ozcandagdevirdi

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    kayamtky

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    soulmate (Mert Kutluk) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu nasıl haber Allahaşkına. Hiç bir detay yok. Vatan mi yapıyor, Teknosa mı, Troy mu, Apple Türkiye mi?
    2 Yanıt Yanıtla +54
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hasta ruhlular için yapılmış bir kampanya sanırim, geçen sene aldığı telefonu neden bir insan değiştirme gereği duyar ki ? Hadi babasının parasıni yiyen elbet beni ilgilendirmez ama o paraya sokak hayvanına bir kap yemek koysa daha makbule geçmez mi :)



    Haa ama kampanya 6 - 7 - 8 modelleri için degisim olsaydı baba parası yiyeni geçtim emekçi insanlar içinde mantıklı bulurdum :)
    Hasta ruhlular için yapılmış bir kampanya sanırim, geçen sene aldığı telefonu neden bir insan değiştirme gereği duyar ki ? Hadi babasının parasıni yiyen elbet b...
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    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Kipırs Çipırs (kipırs çipırs) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) khytr89
    Bi arkadaşım 11 pro aldı 1 sene bile olmadı, bu kampanyayı bekliyor, kanka normal satalım bari daha yükseğe satarız dedim gerek yok dedi, niye böyle yapıyorsun dedim, param var uğraşamam ufak şeylerle dedi, bu mesaj 7 plus ile yazılmıştır
    Bi arkadaşım 11 pro aldı 1 sene bile olmadı, bu kampanyayı bekliyor, kanka normal satalım bari daha yükseğe satarız dedim gerek yok dedi, niye böyle yapıyorsun ...
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    tanreall (Güray Öztürk) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Eskisi de yok.
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    Barni Moloztaş (Eren ) 22 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Eskiyi al yenisini götür falan ama muhtemelen telefonda en ufak çizik dahi olsa kabul etmeyecekler

    Ayrınca iphone 11 üstüne 6k verip 12 almak saçma geldi bana
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    Usta-74 (Kerem usta) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    hem 11 den hem 12 den sevecekler.
    Hayır birinden faydalan ülkece alışığızda ikisi birden olunca bünye kaldırmıyor.
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    evlbleef 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sadece iPhone 11'i mi kapsıyor? 6 - 6S - 7 - 8 kullanıcıları için de bir kampanya yapılmalı.
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    matador_mirkhan 27 dk. ( Mesaj Silindi ) evlbleef
    İphone 11’e 4000₺ veren 6-6s-7’ye ne kadar verecek. Verme evde dursun 2. Telefon yada yedek olarak daha iyi.
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    marsk35 (mehmet kaya) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Valla ben se 2020 aldım iphone 5 verdim se 2 yi 4300 aldım en kral indirimde bile 4500 bile düşmedi verdiğim telefonda hurdaydı bildiğiniz iphone telefonun değerine ek olarak kendiside 1000 2000 gibi bir indirim verecektir. Benim iphone 5 29 tl den saydılar extra 600 700 indirim vermişlerdi
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    joven 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Benden pas iPhone X 5.100 TL almıştım sanırım iPhone X muadili iPhone 12 pro oluyor fiyatında nerdeyse üç katı Allah var iyi bir telefon yalnız bir telefona 15 bin TL vermem en fazla 7 ile 8bin TL daha fazlası gerek yok bence tabi
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    -YLCN (YLCN ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu kıyaslama sitesinde kullandığım 8 plus ile 12 yi karşılaştırdım. Site 8 plus daha iyi diyor.
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    Neyban 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ölüyü zikti diriyi zikti gözü 11 dikti.
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    bilgennyk (Bilge Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 haftalık iPhone 11 var elimde kaçtan sayacaklar acaba 😃
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    TurboBoosted (Evren X) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bah hele... xs max versek olmaz mı gardaşşş ??
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    4359 kez okundu.
    23 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone 12, iphone 12 eskiyi getir yeniyi götür ve Apple
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