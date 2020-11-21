iPhone 12 serisi için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası başlıyor

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Zaman zaman akıllı telefon modelleri için eski olanı getirerek indirim elde edildiği kampanyalar görüyoruz. Ülkemizde biraz yüksek fiyatlardan piyasaya giren iPhone 12 serisi için de bir değişim kampanyası başlıyor.

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Henüz tüm detayları açıklanmayan değişim kampanyasına göre çalışır durumdaki iPhone 11 modellerini getiren tüketiciler iPhone 12 serisine 6000TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilecekler.

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Önümüzdeki günlerde netliğe kavuşması beklenen kampanyada ikinci el iPhone 11 serisinde en düşük 4000TL fiyat biçilmiş oluyor. Muhtemelen Pro ve Pro Max modellerinde alım fiyatı biraz daha yükselecektir.

Elbette ikinci el piyasasında iPhone 11 çok daha yüksek fiyatlardan alınıp satılıyor ancak bu tür kampanyalarda indirim miktarı biraz daha düşük kalıyor. iPhone 12 serisi 27 Kasım itibariyle ön siparişe başlayacak.

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