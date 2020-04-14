iPhone 12 serisi tasarım olarak iPad gibi olabilir

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Çin’de hayatın yavaş yavaş normale dönmesi ile birlikte iPhone 12 serisi için üretim konusunda bir sıkıntı kalmamış gibi görünüyor. Apple bu yıl tasarım konusunda daha farklı bir yaklaşım belirlemek istiyor.

iPhone 12 tasarımı nasıl?

Firmanın iPhone tasarımları iPhone 6 serisi ile birlikte keskin bir değişiklik yapmıştı. Kenar ve köşelere doğru yuvarlatılmış bir ön panel ve yekpare alüminyum arka kasa iPhone X ile birlikte yerini çerçevesiz tasarıma bırakmıştı.

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iPhone 12 serisinin ise bizi iPhone 5 dönemine götüreceği konuşuluyor. İddialara göre iPhone 4 ile gördüğümüz metal çerçeve ve cam panel kombinasyonu biraz daha iPhone 5 görünümü ile birleşecek. Kaynaklar mevcut iPad modellerinin küçültülmüş bir görünümü olacağını da dile getiriyor. Zaten son dönemde buna yönelik pek çok konsept tasarım da internette paylaşılmıştı.

Apple bu yıl tam 4 adet iPhone 12 modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. 5.4 inçlik ekrana sahip iPhone 12 Mini, 6.1 inçlik iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6.5 inçlik iPhone 12 Pro Max modelleri 5G desteği ile gelecek. Tüm modellerin OLED ekran barındıracağı da belirtiliyor

Ayrıca yeni iPad Pro modellerinde gördüğümüz 3D LIDAR sistemi, 5nm sürecinde Apple A14 Bionic yonga seti, biraz daha küçültülmüş çentik gibi iddialar da mevcut. İşler yolunda giderse iPhone 12 serisi Eylül ayı bitmeden piyasada olacak.

https://www.engadget.com/apple-iphone-design-cues-from-ipad-095337551.html

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