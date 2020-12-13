iPhone 13 zamanında piyasaya sürülecek

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Cupertino merkezli şirket, iPhone 13 için bir gecikme planlamıyor ve bu nedenle yeni nesil iPhone modellerinin, tıpkı Koronavirüs pandemisinden önce olduğu gibi Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Bu bilginin güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo'dan geldiğini de belirtelim.

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Apple'a göre pandemi 2021 yılında bitecek

Apple genellikle her yılın Eylül ayında yeni iPhone modellerini duyurur ve satışlara ise aynı ayın sonunda başlar. Ekim ayında satışa sunulan iPhone X'in piyasaya sürülmesiyle ilk kez zamanlama değiştirilirken, iPhone 12 modellerinin bu yılki lansmanı, Ekim ve Kasım aylarında ayrı olarak gerçekleştirilmişti. Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 13'e güç vermesi beklenen A15 yongasının üretiminin, zamanlama takvimine göre gerçekleşeceğine inandığını ve bu durumun da yeni modellerin Eylül ayında tanıtılacağının bir göstergesi olduğunu söylüyor.

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Elbette Apple, iPhone 13 lansman tarihi hakkında henüz bir açıklama yapmadı ve bu tür ayrıntıları tartışmak için henüz çok erken. Zira her şey bir gecede değişebilir. Ancak görünüşe bakılırsa Apple, küresel sağlık sorununun gelecek yıl çözüleceğini umuyor ve bu da şirketin iPhone 13'ü Eylül ayında piyasaya sürmesi demek. iPhone 13 serisinin bu yıl piyasaya sürülen tüm modellerin yükseltilmiş versiyonları olması bekleniyor. 2022 yılında ise Apple'ın katlanabilir bir iPhone modeli çıkarma planları olduğu da sızan bilgilar arasında.

https://wccftech.com/apples-iphone-13-will-see-no-production-delays-and-will-launch-on-regular-schedule/

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