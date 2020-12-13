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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13 zamanında piyasaya sürülecek

    Teknoloji devi Apple'ın önümüzdeki yıl tanıtacağı iPhone 13 modellerinin pandemi öncesindeki gibi Eylül lasnmanıyla görücüye çıkacağı ve gecikmeyeceği bildirildi.
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    iPhone
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 13 zamanında piyasaya sürülecek
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    Cupertino merkezli şirket, iPhone 13 için bir gecikme planlamıyor ve bu nedenle yeni nesil iPhone modellerinin, tıpkı Koronavirüs pandemisinden önce olduğu gibi Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Bu bilginin güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo'dan geldiğini de belirtelim.

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    Apple'a göre pandemi 2021 yılında bitecek

    Apple genellikle her yılın Eylül ayında yeni iPhone modellerini duyurur ve satışlara ise aynı ayın sonunda başlar. Ekim ayında satışa sunulan iPhone X'in piyasaya sürülmesiyle ilk kez zamanlama değiştirilirken, iPhone 12 modellerinin bu yılki lansmanı, Ekim ve Kasım aylarında ayrı olarak gerçekleştirilmişti. Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 13'e güç vermesi beklenen A15 yongasının üretiminin, zamanlama takvimine göre gerçekleşeceğine inandığını ve bu durumun da yeni modellerin Eylül ayında tanıtılacağının bir göstergesi olduğunu söylüyor.

    iPhone 13 zamanında piyasaya sürülecek
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    Elbette Apple, iPhone 13 lansman tarihi hakkında henüz bir açıklama yapmadı ve bu tür ayrıntıları tartışmak için henüz çok erken. Zira her şey bir gecede değişebilir. Ancak görünüşe bakılırsa Apple, küresel sağlık sorununun gelecek yıl çözüleceğini umuyor ve bu da şirketin iPhone 13'ü Eylül ayında piyasaya sürmesi demek. iPhone 13 serisinin bu yıl piyasaya sürülen tüm modellerin yükseltilmiş versiyonları olması bekleniyor. 2022 yılında ise Apple'ın katlanabilir bir iPhone modeli çıkarma planları olduğu da sızan bilgilar arasında.



    https://wccftech.com/apples-iphone-13-will-see-no-production-delays-and-will-launch-on-regular-schedule/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    merhaba hocam şu cümleler doğru mu yani emin misiniz
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    EddyCue (Eddy Cue) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yani iphone 13 oldu. ben eylul ve ekim aylarinda cikmayan bir iphone hatirlamiyorum. simdi normali zaten bu iken, zamaninda piyasaya surulecek seklinde bir habere anca su cevabi veririm.

    OK
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok boş haber.
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İphone 12 için o zaman planlarımı yapıp veda için hatırlatma ekleyeyim telefonuma..
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kutudan telefon çıkacak mı?
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Alamıyoruz ki diyen arkadaşlar olmuş, sanki her çıkan en pahalı ve yeni model telefonu almak zorundalarmış, yoksa pulları dökülürmüş gibi. Bunlar zenginler için, zengin değil isen her çıkanı da alma sana zahmet, elindekini beş sene kullan, eskitme, bozma, tüketici olma, çok mu zor. Zengin olursan ileride Iphone 24'ü alırsın o hangi yıl çıkar ise artık.
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    SirrealsQ (Volkan zurnacı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu haber içimi rahatlattı.
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    moondaye (r s) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Acaba çıkmasa ne olur.pek de bisey olmaz...
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valla bizi pek ilgilendirmiyor alamıyoruz zaten zamanında çıksa da çıkmasa da
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