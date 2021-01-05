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    iPhone 13 fiyatları sızdırıldı

    Apple'ın eylül ayında duyuracağı iPhone 13 serisinin fiyatları sızdırıldı. Bakalım yeni iPhone'lar ne kadar olacakmış? İşte sızan bilgiler ışığında iPhone 13 fiyat listesi:
    05 Ocak 2021, 15:00 (Güncellendi, 15 Haziran, 13:12)
    28,7b
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    147
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    80

    Şimdiye kadar ise iPhone 13'ün iddia edilen tasarımına dair Web'de sadece söylentiler ve renderlar mevcuttu. Bugün, şirkete yakın kaynaklar, farklı miktarlardaRAM ve flash bellek ile gelecek olan iPhone 13 fiyatlarını yayınladılar.

    İçeriden edinilen bilgilere göre, iPhone 13 serisi, dört versiyonda piyasaya sürülecek:iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max. Mini ve temel sürümün her biri 4 GB RAM ve 64, 128 ve 256 GB flash bellek alacak. Pro ve Pro Max amiral gemisi akıllı telefonlar 6 GB RAM ile donatılacak ve 128, 256, 512 GB ve hatta 1 TB flash belleğe sahip versiyonlarda sunulacak.

    Depolama kapasitelerine göre iPhone 13 fiyatları

    Model / Depolama kapasitesi 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB
    iPhone 13 mini 700$ 750$ 850$ - -
    iPhone 13 800$ 850$ 950$ - -
    iPhone 13 Pro - 1050$ 1150$ 1350$ 1500$
    iPhone 13 Pro Max - 1150$ 1250$ 1450$ 1600$

    iPhone 13 serisinin tüm modellerinin, Apple'ın birinci sınıf A15 işlemcisini, Samsung'un 120Hz AMOLED ekranını ve bildirimler için her zaman açık ekran desteği alması bekleniyor. Serinin, 2021 yılının Eylül ayında piyasaya sürüleceğini de belirtelim.



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    daysleeperxp 2 gün önce

    Gökçekin robotları bizi korurdu ne gerek vardı böyle işlere

    tolder 3 gün önce

    MaşaAllah

    kazuya58 3 gün önce

    70km den ateşlemişler

    G
    Gt95 4 gün önce

    chp heykelleri bizi koruru ne gerek vardı bunlara ne gerici bir iş böyle

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    28713 kez okundu.
    88 kişi, toplam 93 yorum yazdı.

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    iPhone 13, Apple
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