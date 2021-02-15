Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13 "her zaman açık ekran" özelliği ile gelebilir

    iPhone 13 nihayet birçok Android akıllı telefonda uzun süredir bulunan "her zaman açık ekran" özelliğini alıyor. Cihazda Apple'ın bir süredir geliştirdiği yeni bir özellik de olacak.
    15 Şubat 2021, 23:59 (2 gün)
    3,4b
    1
    14
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    iPhone 13
    Tam Boyutta Gör

    Apple, bu yıl iPhone 12s veya iPhone 13 olarak adlandırılabilecek yeni bir akıllı telefon serisi çıkaracak. Güvenilir kaynaklardan EverythingApplePro ve Max Weinbach'ın içeriden edindiği en son bilgilere göre göre Pro sürümünde de ilginç değişiklikler olacak.

    Ayrıca Bkz. "Huawei'nin patronu kendisinin de kullandığı en iyi 5G akıllı telefonu açıkladı: iPhone 12"

    Çentik küçülecek

    Her Zaman Açık Ekran'ın (Always on Display), çeşitli özelleştirme seçeneklerine sahip olacağ belirtilmiş. Mevcut tasarım temelde bir kilit ekranına benzeyecek ve saat ve pil durumu her zaman görülebilecek. Her Zaman Açık Ekran özelliğinde, ekranda yer alan bildirimler tüm ekranı uyandırılmadan yalnızca ekranın küçük bir bölümünde görüntülendiği için pilden de tasarruf sağlanabilecek.

    iPhone 13
    Tam Boyutta Gör

    Weinbach, astrofotografinin uzun yıllardır geliştirildiğini ve Apple'ın nihayet bu yılki akıllı telefonlarında piyasaya süreceğini belirtiyor. iPhone 13 Pro, yıldızları hedef aldığında cihaz otomatik olarak algılayacak ve astrofotografi modu etkinleştirilecek. Tüm bunlara ek olarak iPhone 13 serisi cihazların küçük çentikle ve 120Hz ekran yenileme hızıyla gelmesi bekleniyor.



    https://www.slashgear.com/iphone-13-could-use-always-on-display-for-clock-battery-15659407/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    haktan24 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Alla Alla bak sen şu işe 2500 tl lik cihazın zaten yaptıgı işleri 15 20 bin tl lik cihaz daha yeni yeni yapacak inovasyona bak sen :D:D
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    6 ayda biten batarya 3 ayda biter artık
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Always on display 10-12 senedir kullanılıyor olsa da 2021 yılında Apple tarafından icat edilecek. İşte inovasyon!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A aycibin (Yalım Dilmen) 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    AOD sadece yazılımsal bir özellik.ios güncellemesiyle bugün bile verebilirler.sırf yenisinde fark olsun diye ayrı verirler.

    selfie gece modu özelliği de öyle oldu.yazılımla verilen bir özellik ama sadece iphone12'ye verildi.benim 3 yaşını dolduran galaxy s9 telefonum bile bu özelliği 8 ay önce güncellemeyle aldı :)

    sonra kalkıp kimse apple 4-5 sene ana güncelleme veriyor demesin.eski modellere güvenlik güncellemesinden hallice kırpılmış güncellemeler veriyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Evet şimdi bunu yeni bir özellikmiş diye tanıtırlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    abitgear (Hüseyin ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nokia 808'de de, Andoid'de de kullanmadım, iPhone da da kullanmayacağım boş bir özellik.

    iPhone'u elime aldığım ya da ekranına dokunduğun anda saati de görüyorum bildirimleri de. 

    Neden sürekli boş yere pil harcayan (ki iPhone XS - 11'de de 12'de de pil sorunu yaşamadım) bir uygulama açık olsun ki... 

    Bunsuz yaşamam diyene de lafım yok hani 
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L Longg_Night 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Batarya fiyatlarınıda telefon parasına çekerler
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Grbz064 (Ahmet ) 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kendimde Iphone kullanıyorum ancak bu always on display özelliği yıllar önce kimsenin beğenmedi Nokia Lumialarda vardı ya
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haktan24 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Alla Alla bak sen şu işe 2500 tl lik cihazın zaten yaptıgı işleri 15 20 bin tl lik cihaz daha yeni yeni yapacak inovasyona bak sen :D:D
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    6 ayda biten batarya 3 ayda biter artık
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E Eşkenar 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bunların hepsini aynı anda yapmaz. Yapabilecek olsa da yapmaz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    X x2yk (x y) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple'den müjdeli haber geldi, çentik küçülecekmiş. ;)
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3373 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iphone 13 ve
    4 etiket daha iphone 12s always on display her zaman açık ekran astrofotografi
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Apple, şarj sorunu yaşayan Apple Watch'ları ücretsiz olarak onaracak 1 gün Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in 4. sezonu, en karanlık sezon olacak 1 gün Intel’in Apple M1 dokundurmaları devam ediyor 1 gün İnternet kafelerde kripto madencilik dönemi, ekran kartı krizi ağırlaşacak 1 gün Rockstar Games tek oyunculu oyunlar yapmaya devam edecek 1 gün Steve Jobs'ın 1973'te doldurduğu iş başvurusu formu, açık artırmaya çıkarılıyor 1 gün OnePlus’un eski kurucusu Essential firmasını satın aldı 1 gün Kur düşse de otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte otomotivcilerin yanıtı 1 gün Milli İHA’larımız arttırılmış gerçeklikle telefonlarınızda 1 gün Royal Green RO-48 Arıtmalı Su Sebili | İnceleme 1 gün Şehirlere göre haftalık vaka sayısı açıklandı 1 gün Android 12'ye ismini veren tatlı ve işletim sisteminin yeni bir özelliği belli oldu 1 gün Mission: Impossible 8'in çekimleri aksayacak; film ertelenebilir 1 gün Uygun fiyatlı Realme Narzo 30 serisi önümüzdeki hafta tanıtacak 1 gün Türk yapımı VR oyun Naau: The Lost Eye'ın çıkış tarihi açıklandı 1 gün Metro Exodus Enhanced Edition bu yıl yeni nesil konsollar ve PC için yayınlanacak 2 gün İnteraktif romantik komedi oyunu Five Dates ücretsiz olarak iOS cihazlarda yayınlandı 2 gün Bu yıl Stadia'ya 100'den fazla oyun gelecek 2 gün Popüler korku filmi serisi Paranormal Activity geri dönüyor 2 gün Steam'in yeni fenomeni Valheim rekorlar kırıyor 2 gün GÖRÜNTÜLENEN iPhone 13 "her zaman açık ekran" özelliği ile gelebilir Sonraki Intel, yüksek frekanslı Core i9-10900KS Special Edition hazırlığında 2 gün Xe mimarili Rocket Lake iGPU’su GT 1030’un ensesinde, %50 iyileşme yolda 2 gün Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'in iç mekanından ilk teaser geldi 2 gün The Walking Dead'in 10. sezonundan bir fragman daha paylaşıldı: Başrolde Negan var 2 gün 2021 yılının akıllı telefonlarında hangi özellikler olacak? 2 gün Düz ekranlı Xiaomi Mi 11 Lite'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı 2 gün Godzilla vs. Kong'dan yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı 2 gün 2021 Mercedes-Benz C-Serisi için tarih verildi: Marka için bir ilki de beraberinde getirecek 2 gün PS5 kontrolcüsü DualSense için yapılan şikayetlerden dolayı Sony'e dava açıldı 2 gün Volkswagen CEO'su: Yaklaşan Apple Car'dan korkmuyoruz 2 gün Nintendo Switch için SanDisk Apex Legends hafıza kartları duyuruldu 2 gün Karar verildi: 17 milyar dolarlık Samsung tesisi Austin’e kurulacak 2 gün Google ve Facebook; Avusturalya’da da haber sitelerine ödeme yapacak 2 gün PS5 yongası ortaya çıktı, kırpmalar gözden kaçmadı 2 gün Ticaret Bakanlığı market fiyatlarının karşılaştırılabileceği uygulama geliştiriyor 2 gün TikTok Hindistan da satılıyor 2 gün Çin üretimi 25 bin dolarlık Tesla dünya genelinde satılacak 2 gün PlayStation Studios'un patronu God of War 2 için fazlasıyla heyecanlı 2 gün Yenilenen Chevrolet Bolt, crossover versiyonu Bolt EUV ile birlikte geldi 2 gün Huawei'nin patronu kendisinin de kullandığı en iyi 5G akıllı telefonu açıkladı: iPhone 12 Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız