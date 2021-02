iPhone 13 "her zaman açık ekran" özelliği ile gelebilir

Tam Boyutta Gör

Apple, bu yıl iPhone 12s veya iPhone 13 olarak adlandırılabilecek yeni bir akıllı telefon serisi çıkaracak. Güvenilir kaynaklardan EverythingApplePro ve Max Weinbach'ın içeriden edindiği en son bilgilere göre göre Pro sürümünde de ilginç değişiklikler olacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei'nin patronu kendisinin de kullandığı en iyi 5G akıllı telefonu açıkladı: iPhone 12"

Çentik küçülecek

Her Zaman Açık Ekran'ın (Always on Display), çeşitli özelleştirme seçeneklerine sahip olacağ belirtilmiş. Mevcut tasarım temelde bir kilit ekranına benzeyecek ve saat ve pil durumu her zaman görülebilecek. Her Zaman Açık Ekran özelliğinde, ekranda yer alan bildirimler tüm ekranı uyandırılmadan yalnızca ekranın küçük bir bölümünde görüntülendiği için pilden de tasarruf sağlanabilecek.

Tam Boyutta Gör

Weinbach, astrofotografinin uzun yıllardır geliştirildiğini ve Apple'ın nihayet bu yılki akıllı telefonlarında piyasaya süreceğini belirtiyor. iPhone 13 Pro, yıldızları hedef aldığında cihaz otomatik olarak algılayacak ve astrofotografi modu etkinleştirilecek. Tüm bunlara ek olarak iPhone 13 serisi cihazların küçük çentikle ve 120Hz ekran yenileme hızıyla gelmesi bekleniyor.

https://www.slashgear.com/iphone-13-could-use-always-on-display-for-clock-battery-15659407/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.