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    Huawei'nin patronu kendisinin de kullandığı en iyi 5G akıllı telefonu açıkladı: iPhone 12

    Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, piyasadaki en iyi 5G akıllı telefon modelinin, kendisinin de kullandığı iPhone 12 olduğunu söyledi.
    15 Şubat 2021, 15:00 (2 gün)
    44,7b
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    83
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    35

    Huawei'nin patronu kendisinin de kullandığı en iyi 5G akıllı telefonu açıkladı: iPhone 12
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    ABD yaptırımlarına rağmen Huawei, kendi akıllı telefon serisini geliştirmeye devam ediyor. Yeni amiral gemisi P50 ve katlanabilir Mate X2'nin duyurusu öncesinde Ren Zhengfei, kendisine göre şu an piyasadaki en iyi 5G akıllı telefonun hangisi olduğunu açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Hyundai ve Kia ile anlaşamayan Apple'ın otomobil projesine Nissan da yanaşmadı"

    Zhengfei: Lider teknoloji şirketi Apple

    Bu noktada Huawei'nin patronunun başka bir marka cihazı seçmesi dikkat çekici. Zira Zhengfei'ye göre "öğretmen" olarak değerlendirilebilecek lider teknoloji şirketi Apple. Özellikle, ekosistemi en önemli avantajlarından biri olan iPhone'u kendisinin de kullandığını vurgulayan Ren Zhengfei, gazetecilerle yaptığı röportajda iPhone 12'yi bugünün en iyi 5G cihaz seçti.

    Huawei'nin patronu kendisinin de kullandığı en iyi 5G akıllı telefonu açıkladı: iPhone 12
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    Huawei başkanı ayrıca, şirketin defalarca dünyadaki 5G ağları için en iyi ekipman üreticisi olarak kabul edildiğini ve milyonlarca Apple akıllı telefonunun bu teknolojiye, kendi baz istasyonları aracılığı ile ulaştığını söyledi. Ren Zhengfei, geçmişte yaptığı bir konuşmada, piyasada kendi ekosistemlerine sahip sadece iki büyük oyuncu olduğunu belirtmişti: Apple ve Google. Bundan kısa bir süre sonra da Huawei, HarmonyOS evrensel işletim sistemini duyurmuştu.



    https://www.gadgetsnow.com/tech-news/huawei-ceo-thinks-this-is-the-best-5g-smartphone-series/articleshow/80918482.cms Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    veleciraptor (Önemli Değil) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    [color=#404040]“We support the progress made by Apple's iPhone 12. Which has been able to achieve download speeds of 1.82 Gbps, making it the best in the world… 


    Şu cümleyi nasıl "Iphone 12 dünyanın en iyi telefonudur" demiş diye çevirdiniz anlamadım. Adamın söylemediği şeyi söylemiş gibi haber yapıyorsunuz. Adam indirme hızında en iyi diyor, pat diye cümle Iphone 12 en iyi telefondur diye çevriliyor. Daha önce de yazdığım gibi Donanımhaber editörleri son zamanlarda böyle hataları çok sık yapmaya başladı.
    [color=#404040]“We support the progress made by Apple's iPhone 12. Which has been able to achieve download speeds of 1.82 Gbps, making it the best in the wor...
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    5 Yanıt Yanıtla +233
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    TwinPowerTurbo (E. Coli) 2 gün ( Mesaj Silindi ) veleciraptor
    Son zamanlarda yapılan haberlerden anlaşıldığı üzere bunun da hata olmadığı kabak gibi ortada. iPhone övülecek diye çeviride hata(!) yapılıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +56
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    Altyazar 2 gün ( Mesaj Silindi )
    huawei fanboys: hayir en iyi huawei
    1 Yanıt Yanıtla +39
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    Yorumlar (53) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Dark Territory (E. K.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple’ın en iyi şirket olduğunu bilmeyenmi var
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    berk70 (Berk Kocatürk) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    DH clicbait haber merkezi oldu

    hangi haber olursa olsun artık böyle
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    Zihnin Geleceği 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Editörler CSB ye başlamış
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    rakip ürünü deneyimlemek bence iyi ama iphone 12'yi referans alıp da pabuç büyüklüğünde amiral gemileri piyasaya sürmesini bir de fiyatlarını yazılım eksiğini yokmuşçasına belirlemesini anlamıyorum.

    5G'de mmwave olmadan o hızlar hayal.mmwave'in de kapsaması çok problem.baz istasyona 100m mesafede bile araya ağaç girse kesiliyor.5G demek sub6 demek.onda da 300Mbps'a kadar hızlar görülür.reklam kokan 1Gbps hızlara fazla kapılmamak lazım.
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    alpalp84 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55647839

    şu haberden sonra ne olursa olsunlar.
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    General Darknes 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu orjinal kaynağı okuyanların editöre kahkaha attığına eminim.

    Konu rastgale önüme geldi , forumun bu kısmını takip etmemek ile çok haklıymışım.
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    veteriner69 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamın söyledikleri çarpıtılmış resmen, adam tüm avrupada kendi kurdukları 5G sistemlerini övmüş, iphone da bizim 5g networkümüzde çok yüksek hızlarda download yapıyor demiş. İphonne un 5G olayını övmüş sadece ama iphone en iyi telefon dememiş.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Mr. Jingles 17 sa. ( Mesaj Silindi ) veteriner69
    Katılıyorum. Lakin şöyle bir gerçek var ki en iyi dememiş olsa bile Huawei CEO’sunun iPhone kullandığı gerçeğini değiştirmiyor. Keza geçtiğimiz haftalarda Xiaomi CEO’sunun da iPhone kullandığı ortaya çıktı. Google CEO’su bile Android değil iPhone kullanıyorsa bu kullanıcı deneyiminin en iyi olduğu telefonun iPhone olduğunu gösterir. Dolayısıyla kullanıcı deneyimini en iyi sunan telefon da en iyi telefondur. Adam patronluğunu yaptığı şirketinin telefonunu kullanmayıp rakibinin telefonunu kullanıyorsa bir yerlerde olmamış şeyler var ki onu kullanıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    pilotaFerrari 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Orijinal metni endüstri meslek 3. sınıf terk mi çevirdi?
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    Ekmek arası melemen (Rasim Taşın) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    La ne var be şu bıden ambargoyu kaldırsa Huawei ye uygulanan
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Görün şimdi Huawei fanları nasıl triggerlanacak :D
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    44675 kez okundu.
    49 kişi, toplam 53 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, huawei ve
    5 etiket daha iPhone 12 ren zhengfei 5g akıllı telefon Mobil Teknolojiler
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