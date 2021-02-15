Huawei'nin patronu kendisinin de kullandığı en iyi 5G akıllı telefonu açıkladı: iPhone 12

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ABD yaptırımlarına rağmen Huawei, kendi akıllı telefon serisini geliştirmeye devam ediyor. Yeni amiral gemisi P50 ve katlanabilir Mate X2'nin duyurusu öncesinde Ren Zhengfei, kendisine göre şu an piyasadaki en iyi 5G akıllı telefonun hangisi olduğunu açıkladı.

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Zhengfei: Lider teknoloji şirketi Apple

Bu noktada Huawei'nin patronunun başka bir marka cihazı seçmesi dikkat çekici. Zira Zhengfei'ye göre "öğretmen" olarak değerlendirilebilecek lider teknoloji şirketi Apple. Özellikle, ekosistemi en önemli avantajlarından biri olan iPhone'u kendisinin de kullandığını vurgulayan Ren Zhengfei, gazetecilerle yaptığı röportajda iPhone 12'yi bugünün en iyi 5G cihaz seçti.

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Huawei başkanı ayrıca, şirketin defalarca dünyadaki 5G ağları için en iyi ekipman üreticisi olarak kabul edildiğini ve milyonlarca Apple akıllı telefonunun bu teknolojiye, kendi baz istasyonları aracılığı ile ulaştığını söyledi. Ren Zhengfei, geçmişte yaptığı bir konuşmada, piyasada kendi ekosistemlerine sahip sadece iki büyük oyuncu olduğunu belirtmişti: Apple ve Google. Bundan kısa bir süre sonra da Huawei, HarmonyOS evrensel işletim sistemini duyurmuştu.

https://www.gadgetsnow.com/tech-news/huawei-ceo-thinks-this-is-the-best-5g-smartphone-series/articleshow/80918482.cms

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