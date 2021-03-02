iPhone 13 serisi detaylandı: Çentik küçülüyor, pil kapasitesi artıyor

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TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 13 serisi ile ilgili birkaç önemli ayrıntıyı paylaştı. Apple ile ilgili isabetli tahminleriyle tanıdığımız Kuo'ya göre iPhone 13 modellerinin ekranında "daha küçük" çentik göreceğiz.

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Ünlü analist Apple'ın yılın ikinci yarısında dört yeni iPhone tanıtmaya hazırlandığını söylüyor. iPhone 13 Pro ve Pro Max, 120 Hz tazeleme oranına sahip LTPO ekran taşıyacak. Dört modelin tümünde Qualcomm Snapdragon X60 5G modem yer alacak.

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USB-C'ye geçiş planlanmıyor

Kuo mevcut iPhone programında hiçbir konektör değişikliği olmadığını ifade ediyor. Yani USB-C'ye geçiş spekülasyonlarına rağmen yeni iPhone'larda Lightning bağlantı noktası kullanılmaya devam edilecek. Apple bu konuda bir yenilik düşünmüyor.

Yeni nesil iPhone'larda otomatik odaklama destekli ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip güncellenmiş bir ultra geniş açılı kamera görev yapacak. Ek olarak tüm iPhone 13 modellerinin önceki nesil akıllı telefonlardan daha büyük pillerle donatılacağı bildiriliyor. Kuo, cihazların Touch ID'ye sahip olacağı yönündeki iddiaları ise reddetti.

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