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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13 serisi detaylandı: Çentik küçülüyor, pil kapasitesi artıyor

    Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı dört yeni iPhone hakkında oldukça önemli detaylar paylaştı. İşte iPhone 13 serisiyle ilgili son bilgiler.
    02 Mart 2021, 12:30 (Güncellendi, 6 gün)
    9,9b
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 13 serisi detaylandı: Çentik küçülüyor, pil kapasitesi artıyor
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    TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 13 serisi ile ilgili birkaç önemli ayrıntıyı paylaştı. Apple ile ilgili isabetli tahminleriyle tanıdığımız Kuo'ya göre iPhone 13 modellerinin ekranında "daha küçük" çentik göreceğiz.

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    Ayrıca Bkz. "Yeni iPad Pro, Apple M1 işlemcili Mac'ler kadar güçlü olacak"

    Ünlü analist Apple'ın yılın ikinci yarısında dört yeni iPhone tanıtmaya hazırlandığını söylüyor. iPhone 13 Pro ve Pro Max, 120 Hz tazeleme oranına sahip LTPO ekran taşıyacak. Dört modelin tümünde Qualcomm Snapdragon X60 5G modem yer alacak.

    iPhone 13 serisi detaylandı: Çentik küçülüyor, pil kapasitesi artıyor
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    USB-C'ye geçiş planlanmıyor

    Kuo mevcut iPhone programında hiçbir konektör değişikliği olmadığını ifade ediyor. Yani USB-C'ye geçiş spekülasyonlarına rağmen yeni iPhone'larda Lightning bağlantı noktası kullanılmaya devam edilecek. Apple bu konuda bir yenilik düşünmüyor.

    Yeni nesil iPhone'larda otomatik odaklama destekli ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip güncellenmiş bir ultra geniş açılı kamera görev yapacak. Ek olarak tüm iPhone 13 modellerinin önceki nesil akıllı telefonlardan daha büyük pillerle donatılacağı bildiriliyor. Kuo, cihazların Touch ID'ye sahip olacağı yönündeki iddiaları ise reddetti.



    Kaynakça https://www.engadget.com/iphone-13-ming-chi-quo-174922962.html https://nl.letsgodigital.org/smartphones/iphone-13-pro/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ussuz (mehmet ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Daha büyük pilden kasıt misal 2120 mah değilde 2150 mah
    2 Yanıt Yanıtla +157
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    M maxpeck 6 gün ( Mesaj Silindi )
    %25 daha küçük çentik olduğu söylenir, salonda alkış kıyamet.
    Yanıtla +101
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    W warchief46 5 gün ( Mesaj Silindi ) Ussuz
    GTA V'de bir reklam tabelası

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    GTA V'de bir reklam tabelası ...
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    1 Yanıt Yanıtla +69
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    Yorumlar (64) Yorum Yaz Forumda Gör
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    cormen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Japonya'da satılmaz.
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    hasanmerto (Hasan Mertoğlu) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Abi çentik nedir ya.



    Android ekosistemi bu kadar gelismiken IPhone dunyasina 13'te de donemeyecegiz sanirim
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    K Krone 3 gün ( Mesaj Silindi )
    11 ve 12 sırf israf.
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    ugah6aiw 3 gün ( Mesaj Silindi )
    @hamza5806 küçük atta civcivlerde yesin aynı yaşta GM5PLUS hala ilk günkü performansta hiç yavaşlama yok... 7/24 çalışıyorda...
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    johnny lenn 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    huawei yaptırımlarından sonra apple hiçbir inovasyon yapmayarak saçma sapan rahat rahat tabiri caizse yayıla yayıla yeni modeller çıkarıyor. hatta o kadar saçmaladılar ki dalga geçer gibi iphone 11 serisinin pil kapasitesinden daha küçük pil kapasiteleriyle 12 serisini çıkardılar. 5,8 inçlik pro modelini yok edip 5,4 lük ekranıyla bataryası rezil bir alt modele miniye evirdiler. aksesuarı parayla satmak için aksesuarı da kaldırdılar. şimdi 13 modelinde belki yine dalga geçer gibi ''yenilik'' adı altında kim bilir neler zırvalayacaklar. huawei yaptırımlarının amacı da zaten piyasada bir android(samsung) bir ios tekel piyasası oluşturmaktı ve kendisini ilerde sollayacak huawei'e karşı trump abd çıkarları adına erkenden fişini çekerek biz global kullanıcalara da abd mallarını dayatmış oldu. şimdi samsung ve apple alternatifsiz olarak piyasayı domine edip istediği gibi at koşturuyorlar. bu hem fiyatlarda hem yeniliklerde hem de rekabeti baltaladığı için, biz genel kullanıcılar da mecburen piyasadaki hakim cihazlara yönlendiriliyoruz.
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    Teknode (Cem ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Lightning yıllardır sorunsuz kullanılan ve iki türlü de takılabilen bir uç. Neden geçsin ki type c'ye. Adam bunu yıllar önce çözmüş. Gecenin karanlığında micro usb'yi takmak için kıvrananlar bir tarafa, iphone olup tek hareketle takanlar bir tarafa. Ben inatla 11 kullanmaya devam edeceğim. 11 bence gayet iyi ve yeterli bir cihaz.
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    ugah6aiw 3 gün ( Mesaj Silindi )
    yeni modelde şarj girişide olmayacak artık kablosuz şarj var... ağlamayın...
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    Marty.McFLY 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Forumda kuraldır, açılan başlıkta ilgili telefon yerden yere vurulur. Üretici, model farketmez.
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    tonodias 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İşte iphone 13 ün içinde batarya olacağının kanıtı :)



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    limbesh (Yiğit Koç) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İphone 5 köşeli tasarımdan sonra devrim niteliğindeki benzersiz kavisli tasarım çıkmıştı, şimdi ne olduda geriye dönüyoruz.
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    9851 kez okundu.
    61 kişi, toplam 64 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iphone 13, ming chi kuo ve
    3 etiket daha analist Apple Mobil Teknolojiler
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