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    Apple kafaları karıştıracak: iPhone 14 işlemcisi A15 Bionic olacak fakat A16 denilecek

    Gelen haberlere göre Apple, iPhone 14 için A15 Bionic işlemciyi A16 olarak yeniden adlandıracak. iPhone 14 Pro modelleri ise A16 Pro çipiyle gelecek.            
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    iPhone 14 işlemcisi A15 Bionic olacak fakat A16 denilecek
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    iPhone 14 serisinde kullanılacak olan işlemciler ve isimlendirmeleriyle ilgili ilginç bilgiler geliyor. Apple, 2022'de amiral gemisi akıllı telefonları için A16 Bionic ve A16 Pro olmak üzere iki işlemciyi aynı anda piyasaya sürecek.

    Daha önce, TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 14 ve iPhone 14 Max'in A15 yongasında kalacağını ve yalnızca iPhone 14 Pro ve Pro Max'in yeni 4nm A16 Bionic işlemci alacağını söylemişti. Şimdi sızıntı hesaplarından LeaksApplePro, Apple'ın 5nm A15'i eleştirilerden kaçınmak için A16 Bionic olarak adlandıracağını, daha gelişmiş işlemcilerin ise A16 Pro olarak adlandırılarak iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te kullanılacağını öne sürdü.

    Maliyet düşecek ve tedarik sorunu olmayacak

    iPhone 14 ve iPhone 14 Max'te, yenisi yerine geçen yılki A15 Bionic (yeni adıyla A16 Bionic) işlemcinin kullanılması, üretim maliyetlerini düşürerek şirketin yeni akıllı telefonları iPhone 13 ile aynı fiyata satmasına olanak tanıyacak. Ayrıca bu hamle Apple'ın önemli tedarik gecikmelerinden kaçınmasına da yardımcı olacak. Bu yüzden giriş seviyesi iPhone'larda yaşanan sıkıntıların da önüne geçilecek.

    iPhone 14 işlemcisi A15 Bionic olacak fakat A16 denilecek

    Şirket içinden gelen bilgilere göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in öncekilere kıyasla fiyatının 100 dolar artması bekleniyor. 2022'de Apple akıllı telefonların fiyatları şu şekilde olabilir:

    iPhone 14 — 799 dolardan başlayan fiyatlarla;
    iPhone 14 Max — 899 dolardan başlayan fiyatlarla;
    iPhone 14 Pro — 1099 dolardan başlayan fiyatlarla;
    iPhone 14 Pro Max - 1199 dolardan başlayan fiyatlarla.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 2 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

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    0tt0m@n 2 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    iphone 14, A15 Bionic ve
    4 etiket daha a16 bionic a16 pro Teknoloji Haberleri Apple
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