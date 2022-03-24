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    Apple, iPhone 15 Pro'da Face ID'yi ekranın altına gizleyecek

    The Elec'in Kore baskısına göre iPhone 15 Pro, ekran altı Face ID sistemi ile gelecek. Teknolojinin geliştirilmesinden ise Samsung Display sorumlu olacak.       
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    Apple, iPhone 15 Pro'da Face ID'yi ekranın altına gizleyecek

    Samsung Display ve OTI Lumionics, önümüzdeki yıl Galaxy Z Fold 5 akıllı telefon modelinde piyasaya sürülecek ve ardından 2023 sonbaharında iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde görünecek yeni nesil ekran altı kameralar geliştiriyor.

    Çentiksiz ve deliksiz iPhone'un önü açılıyor

    Sektörün güvenilir kaynaklarından Güney Koreli yayın TheElec'e göre, OTI Lumionics, "katot katmanlarında ve OLED piksellerinde mikroskobik şeffaf pencereler açan" yeni nesil bir organik katot desenleme malzemesi (CPM) geliştirmek için Samsung ile ortaklık kurdu. Bu teknoloji, ekranı tamamen şeffaf hale getirerek Apple'ın Face ID sensörlerini ekranın altına yerleştirmesine olanak tanıyor.

    Apple, iPhone 15 Pro'da Face ID'yi ekranın altına gizleyecek

    Apple'ın bu yıl iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'i çentik yerine, iki delikli yeni bir tasarımla piyasaya sürmesi bekleniyor. Bir yıl sonra ise şirketin, ekran altı tarayıcılara ve sensörlere sahip iPhone modellerini tanıtacağı belirtiliyor.

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