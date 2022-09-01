iPhone 14 Pro'nun ekran deliği gizlilik uyarısı işlevi görecek

iPhone 14 serisinin tanıtılacağı Apple etkinliğine sayılı günler kaldı. iPhone 14 özellikleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Yeni paylaşılan ekran görüntüsü, iPhone 14 Pro'nun delikli ekranına ilişkin. iPhone'un kapatılmak istenen özelliği, iPhone 14 Pro'nun ekran deliğine taşınıyor.

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iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelinde çentikli ekran tasarımı yerine Face ID için TrueDepth kamera sistemi donanımını barındıran hap şeklinde ve delikli ekran tasarımı göreceğiz.

Turuncu ve yeşil nokta, ekran deliğine taşınıyor

Apple, yazılım sayesinde iPhone 14 Pro'nun ekran deliğinde bütünlüğü sağlayacak ancak daha önemlisi, ekran deliği gizlilik bildirimi için kullanılacak. Bir uygulama kamera veya mikrofonu kullandığında, ekran deliğinde renkli noktalar belirecek. Mevcut iPhone’larda kamera kullanımını simgeleyen yeşil nokta ve mikrofon kullanımını simgeleyen turuncu nokta, durum çubuğunda yer alıyor. iPhone 14 Pro serisi ile bu göstergeler ekran deliğine taşınıyor.

Gizlilik göstergeleri devreye girmediğinde, iPhone 14 Pro’larda iki delik arasındaki boşluk tek bir delik gibi görünecek şekilde karartılacak. iPhone 14 modelleri, standart çentik kullanacağından farklı bir deneyim yaşatmayacak.

Kullanıcılar, yeşil ve turuncu noktalara dokunarak iPhone’un donanımını hangi uygulamaların kullandığına ilişkin daha fazla bilgi alabilecek. Şu anda bu bilgiler Denetim Merkezi’nden görülebiliyor; kamera, mikrofon ve konumu kullanan uygulamalar listeleniyor.

Kamera uygulaması yenileniyor

Apple, Kamera uygulamasını da yeniden tasarlıyor. Paylaşılan yeni ekran görüntülerinden, kontrollerin çoğunun ekranın üst kısmına taşındığı fark ediliyor. Flaş ve Live Photo butonu gibi kontroller artık durum çubuğunda konumlandırılırken, daha detaylı fotoğraf ve video ayarları doğrudan ekran deliğinin altında yer alacak. Kamera önizlemesi daha büyük bir görünüme kavuşacak.

iPhone 14 Pro ekran deliği için yapılan bu optimizasyonlar, Apple’ın test ettiği ve şu anda uygulamayı planladığı optimizasyonlar. Donanım özelliklerinden ziyade yazılım özellikleri oldukları göz önüne alındığında testlerin ardından tamamen değiştirilebilir veya uygulamaya geçirilmeyebilir.

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iPhone 14 Pro ekran deliği işlevsel olacak