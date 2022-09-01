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    Anlık Bildirim

    iPhone 14 Pro'nun ekran deliği gizlilik uyarısı işlevi görecek

    iPhone 14 Pro serisi, çentik yerine büyük hap şeklinde ekrana sahip olacak. Söylentilere göre, telefonun ekran deliği gizlilik bildiriminde bulunacak.           
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    iPhone 14 Pro ekran deliği

    iPhone 14 serisinin tanıtılacağı Apple etkinliğine sayılı günler kaldı. iPhone 14 özellikleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Yeni paylaşılan ekran görüntüsü, iPhone 14 Pro'nun delikli ekranına ilişkin. iPhone'un kapatılmak istenen özelliği, iPhone 14 Pro'nun ekran deliğine taşınıyor.

    iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelinde çentikli ekran tasarımı yerine Face ID için TrueDepth kamera sistemi donanımını barındıran hap şeklinde ve delikli ekran tasarımı göreceğiz.

    Turuncu ve yeşil nokta, ekran deliğine taşınıyor

    Apple, yazılım sayesinde iPhone 14 Pro'nun ekran deliğinde bütünlüğü sağlayacak ancak daha önemlisi, ekran deliği gizlilik bildirimi için kullanılacak. Bir uygulama kamera veya mikrofonu kullandığında, ekran deliğinde renkli noktalar belirecek. Mevcut iPhone’larda kamera kullanımını simgeleyen yeşil nokta ve mikrofon kullanımını simgeleyen turuncu nokta, durum çubuğunda yer alıyor. iPhone 14 Pro serisi ile bu göstergeler ekran deliğine taşınıyor.

    Gizlilik göstergeleri devreye girmediğinde, iPhone 14 Pro’larda iki delik arasındaki boşluk tek bir delik gibi görünecek şekilde karartılacak. iPhone 14 modelleri, standart çentik kullanacağından farklı bir deneyim yaşatmayacak.

    iPhone kamera yeşil nokta
    iPhone turuncu nokta

    Kullanıcılar, yeşil ve turuncu noktalara dokunarak iPhone’un donanımını hangi uygulamaların kullandığına ilişkin daha fazla bilgi alabilecek. Şu anda bu bilgiler Denetim Merkezi’nden görülebiliyor; kamera, mikrofon ve konumu kullanan uygulamalar listeleniyor.

    Kamera uygulaması yenileniyor

    Apple, Kamera uygulamasını da yeniden tasarlıyor. Paylaşılan yeni ekran görüntülerinden, kontrollerin çoğunun ekranın üst kısmına taşındığı fark ediliyor. Flaş ve Live Photo butonu gibi kontroller artık durum çubuğunda konumlandırılırken, daha detaylı fotoğraf ve video ayarları doğrudan ekran deliğinin altında yer alacak. Kamera önizlemesi daha büyük bir görünüme kavuşacak.

    iPhone 14 Pro ekran deliği için yapılan bu optimizasyonlar, Apple’ın test ettiği ve şu anda uygulamayı planladığı optimizasyonlar. Donanım özelliklerinden ziyade yazılım özellikleri oldukları göz önüne alındığında testlerin ardından tamamen değiştirilebilir veya uygulamaya geçirilmeyebilir.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 6 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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