iPhone 14 Pro modelleri Sürekli Açık Ekran özelliğine sahip olabilir

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Apple geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone 13 Pro modellerinde 120 Hz ProMotion ekrana yer vermişti. Cupertinolu şirket bu yıl çıkaracağı iPhone 14 Pro modellerinde bu ekran teknolojisini kullanmayı sürüdürecek olsa da işlevselliğini artıracak bazı yükseltmeler yapacak.

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Ünlü analist Ross Young bu sonbaharda resmiyet kazanacak iPhone 14 Pro'nun Sürekli Açık Ekran (Always on Display) özelliğine sahip olabileceğini söyledi. Bildiğiniz üzere bu teknoloji kullanıcıların ekranı açmadan saat, tarih ve bildirimler gibi bilgileri görüntülemesine olanak sağlıyor.

Android cihazlarda yıllardır var

Young'a göre iPhone 14 Pro, 1 Hz'e kadar düşebilen değişken ekran yenileme hızı sayesinde bu özelliği sunabilecek. Mevcut iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max'te bu değer 10 Hz ile sınırlıydı. Yani söz konusu telefonlar ekrandaki içeriğe bağlı olarak 10 Hz ile 120 Hz arasında bir frekans geçişine izin veriyor.

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Apple'ın yeni amiral gemisinde sunmayı planladığı Sürekli Açık Ekran teknolojisi yıllardır Samsung ve Oppo gibi birçok Android üreticisinin cihazlarında var. Bu yıl itibarıyla iPhone'lara da gelecek gibi görünüyor. iPhone 14 Pro'larda kullanılacak ProMotion ekranların frekansının 1 Hz'e kadar düşebilmesi şüphesiz ki pil ömrüne de olumlu yansıyacak.

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iPhone 14 Pro modelleri Sürekli Açık Ekran özelliği sunabilir