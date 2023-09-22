iPhone 15 Pro için ilk dayanıklılık testi çıktı: iPhone 14 Pro’dan daha hassas!

Tam Boyutta Gör Apple, en yeni amiral gemisinin 5. Sınıf titanyum alaşımlı kasasının iPhone 14 Pro'daki paslanmaz çelikten daha hafif ve daha dayanıklı olduğunu söylüyor. Bir YouTuber ise Apple’ın bu argümanını satın aldığı iPhone 15 Pro üzerinde denedi ve bir takım düşme testleri gerçekleştirerek iPhone 14 Pro ile kıyasladı.

iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro kadar dayanıklı değil!

AppleTrack'ten Sam Kohl, iPhone 15 Pro'nun titanyumla eşleştirilen yeni yuvarlatılmış kenarlarının pek de ideal olmadığını yaptığı testlerle ortaya koyuyor. Kohl, titanyumun çizilmeye yatkın olmasının yanı sıra, düşmelere karşı da iyi bir performans sunmadığını belirtiyor, daha doğrusu gösteriyor. Öte yandan iPhone 14 Pro’daki paslanmaz çelik bir şok sönümleyici olarak işlev görebildiği için yeni modele göre çok daha iyi bir dayanıklılık sergiliyor.

Tam Boyutta Gör En nihayetinde, iPhone 15 Pro üzerinde yapılan çok sayıda düşürme testi, iPhone 14 Pro'daki panel hala çalışırken tam bir ekran arızasıyla sonuçlandı. Bunun nedenini anlamak için iki malzemenin özelliklerine bakmamız gerekiyor. Paslanmaz çelik, düşmelerin etkisini akıllı telefonun tüm çerçevesine yayma özelliğine sahipken, titanyum daha serttir, bu nedenle düşme gibi şok darbelerini kasanın tamamına yaymaz. Dolayısıyla iPhone 15 Pro’daki titanyum çerçeveler, şok dalgalarını ön ve arka cama daha yüksek şiddetle iletiyor. Bu nedenle iPhone 15 Pro satın alırken sepete bir de kılıf eklemek gerekecek diyebiliriz.

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Düşürme testinin sonunda, iPhone 15 Pro'nun tüm arka kamera muhafazası sadece çatlamakla kalmadı, aynı zamanda gövdenin geri kalanından ayrıldı. iPhone 14 Pro'nun kamerası düzgün bir şekilde çalıştı ve ekran da dokunmatik işlevini sürdürdü. Tüm testleri ve video aşağıdan izleyebilirsiniz.

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iPhone 15 Pro için ilk dayanıklılık testi çıktı: Ne kadar sağlam?