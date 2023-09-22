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    iPhone 15 Pro için ilk dayanıklılık testi çıktı: iPhone 14 Pro’dan daha hassas!

    iPhone 15 serisi ön siparişe açıldı. Öte yandan iPhone 15 Pro için ilk dayanıklılık testi de ortaya çıktı. Peki titanyum çerçeveli iPhone 15 Pro söylendiği kadar sağlam mı?
    iPhone 15 Pro için ilk dayanıklılık testi çıktı: Ne kadar sağlam? Tam Boyutta Gör
    Apple, en yeni amiral gemisinin 5. Sınıf titanyum alaşımlı kasasının iPhone 14 Pro'daki paslanmaz çelikten daha hafif ve daha dayanıklı olduğunu söylüyor. Bir YouTuber ise Apple’ın bu argümanını satın aldığı iPhone 15 Pro üzerinde denedi ve bir takım düşme testleri gerçekleştirerek iPhone 14 Pro ile kıyasladı.

    iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro kadar dayanıklı değil!

    AppleTrack'ten Sam Kohl, iPhone 15 Pro'nun titanyumla eşleştirilen yeni yuvarlatılmış kenarlarının pek de ideal olmadığını yaptığı testlerle ortaya koyuyor. Kohl, titanyumun çizilmeye yatkın olmasının yanı sıra, düşmelere karşı da iyi bir performans sunmadığını belirtiyor, daha doğrusu gösteriyor. Öte yandan iPhone 14 Pro’daki paslanmaz çelik bir şok sönümleyici olarak işlev görebildiği için yeni modele göre çok daha iyi bir dayanıklılık sergiliyor.

    iPhone 15 Pro için ilk dayanıklılık testi çıktı: Ne kadar sağlam? Tam Boyutta Gör
    En nihayetinde, iPhone 15 Pro üzerinde yapılan çok sayıda düşürme testi, iPhone 14 Pro'daki panel hala çalışırken tam bir ekran arızasıyla sonuçlandı. Bunun nedenini anlamak için iki malzemenin özelliklerine bakmamız gerekiyor. Paslanmaz çelik, düşmelerin etkisini akıllı telefonun tüm çerçevesine yayma özelliğine sahipken, titanyum daha serttir, bu nedenle düşme gibi şok darbelerini kasanın tamamına yaymaz. Dolayısıyla iPhone 15 Pro’daki titanyum çerçeveler, şok dalgalarını ön ve arka cama daha yüksek şiddetle iletiyor. Bu nedenle iPhone 15 Pro satın alırken sepete bir de kılıf eklemek gerekecek diyebiliriz.

    Düşürme testinin sonunda, iPhone 15 Pro'nun tüm arka kamera muhafazası sadece çatlamakla kalmadı, aynı zamanda gövdenin geri kalanından ayrıldı. iPhone 14 Pro'nun kamerası düzgün bir şekilde çalıştı ve ekran da dokunmatik işlevini sürdürdü. Tüm testleri ve video aşağıdan izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 22 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 22 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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