iPhone 15 Pro için ilk dayanıklılık testi çıktı: iPhone 14 Pro’dan daha hassas!

iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro kadar dayanıklı değil!
AppleTrack'ten Sam Kohl, iPhone 15 Pro'nun titanyumla eşleştirilen yeni yuvarlatılmış kenarlarının pek de ideal olmadığını yaptığı testlerle ortaya koyuyor. Kohl, titanyumun çizilmeye yatkın olmasının yanı sıra, düşmelere karşı da iyi bir performans sunmadığını belirtiyor, daha doğrusu gösteriyor. Öte yandan iPhone 14 Pro’daki paslanmaz çelik bir şok sönümleyici olarak işlev görebildiği için yeni modele göre çok daha iyi bir dayanıklılık sergiliyor.
Düşürme testinin sonunda, iPhone 15 Pro'nun tüm arka kamera muhafazası sadece çatlamakla kalmadı, aynı zamanda gövdenin geri kalanından ayrıldı. iPhone 14 Pro'nun kamerası düzgün bir şekilde çalıştı ve ekran da dokunmatik işlevini sürdürdü. Tüm testleri ve video aşağıdan izleyebilirsiniz.
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.