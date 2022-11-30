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    iPhone 14 serisi aldı başını gidiyor: Apple, Samsung'u tahtından etti

    Pandemi sonrası küresel cep telefonu pazarında dalgalanmalar yaşandı. Özellikle büyük ekranlı cihazlara olan talep patlaması yavaş yavaş azaldı. Apple ve Samsung ikilisinin savaşı devam ediyor.
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    iPhone 14 Tam Boyutta Gör
    Apple ve iPhone 14 serisi her türlü aksaklığa rağmen başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Counterpoint Research tarafından yayımlanan bir veriye göre geçen ay küresel cep telefonu pazarında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 11'lik bir düşüş yaşandı. Zira 1 ay önce 105 bin adet telefon satıldı.

    Apple Samsung'u bir kez daha solladı

    Dünyanın en büyük cep telefonu pazarı olan Çin'de ekim ayında 20.42 milyon adet telefon satıldı. Bu durum aylık bazda yüzde 4'lük ve yıllık bazda yüzde 15'lik bir düşüş anlamına geliyor. 

    Öte yandan ekim ayında sadece ABD'de cep telefonu satışlarının arttığı gözlemlendi. ABD pazarındaki cep telefonu satışları yıllık yüzde 14'lük bir artışla 14.45 milyon adede ulaştı. Avrupa'daki telefon satışlarının sayısı da son 2 ayda biraz olsun arttı ancak Avrupa ülkeleri 2021 yılından bu yana negatif büyüme trendinden kurtulamadı.

    iPhone 14 Tam Boyutta Gör
    Avrupa'da ekim ayında cep telefonu satışları 12.01 milyon adede ulaştı. Bu gelişme 2021'in aynı dönemine göre yüzde 20'lik bir düşüşü temsil ediyor. 

    Counterpoint Research yetkilileri Apple'ın geçtiğimiz ayda aylık telefon satışı konusunda pozitif büyümeye şahit olan tek büyük cep telefonu satıcısı olduğunu söyledi. Apple'ın Çin'de yüzde 25 ile en yüksek pazar payına ulaştığı ve Samsung'u geride bırakarak cep telefonu pazarında birinci olduğu öğrenildi.

    iPhone 14 serisi piyasaya sürülmesinden iki ay sonra 26 milyon adet satışa ulaşmayı başardı. Bu istatistik iPhone 13 serisinin eriştiği başarıya oldukça benziyor. Ayrıca üst düzey olarak nitelendirilen Pro modellerinin ulaştığı satış adedi Apple'ın elde ettiği toplam satış miktarının yüzde 70'ini oluşturuyor ve bu veri 18.14 milyon adede tekabül ediyor. 

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    Mohi 11 saat önce

    maaşallah

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    gun 17 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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