Tam Boyutta Gör Apple Store aracılığıyla yapılan alışverişler pahalı olabiliyor. New York'da bulunan bir Apple mağazasından 300 adet iPhone 13 satın alan bir kişi üzücü bir olay ile karşı karşıya.

Apple Store için tasarlanan yeni güvenlik önlemleri ortaya çıktı 10 ay önce eklendi

300 adet iPhone 13 satın alıp soyulan kişi 27 yaşında

Apple'dan yüklü miktarda alışveriş yaptığı tespit edilen kurbanın küçük bir işletmesi olduğu ve bu mağazadan satın aldığı telefonları başkalarına yeniden sattığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan kişinin Apple Store mağazasındaki bir görevliden iPhone'ları gece 1.45 civarında teslim alıp onları üç büyük çantaya koyup arabasına doğru yürüdüğü de öğrenilen bilgiler arasında

Soyulan birey kendisine ait olan arabasına doğru yürürken yanına başka bir arabanın yanaştığını gördü. İki kişinin arabasından inerek 27 yaşındaki bu bireyden çantaları onlara vermesini istediği ancak bu isteğin sonunda bir arbedenin yaşandığını ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Yaşanan arbadede burnuna yumruk yiyen kişi çantalardan birisini kaptırdı. Bu çantada 125 adet iPhone 13 var ve çantanın değeri 95 bin dolar.

Polisler soyulan kişinin ciddi bir şekilde yaralanmadığını ve olay yerinde tedavi olmayı reddettiğini ifade etti. Bu olayla ilgili açılan soruşturma devam ediyor.

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300 adet iPhone 13 satın aldı, burnuna yumruk yedi ve soyuldu!