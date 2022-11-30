300 adet iPhone 13 satın aldı, burnuna yumruk yedi ve soyuldu!

300 adet iPhone 13 satın alıp soyulan kişi 27 yaşında
Apple'dan yüklü miktarda alışveriş yaptığı tespit edilen kurbanın küçük bir işletmesi olduğu ve bu mağazadan satın aldığı telefonları başkalarına yeniden sattığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan kişinin Apple Store mağazasındaki bir görevliden iPhone'ları gece 1.45 civarında teslim alıp onları üç büyük çantaya koyup arabasına doğru yürüdüğü de öğrenilen bilgiler arasında
Soyulan birey kendisine ait olan arabasına doğru yürürken yanına başka bir arabanın yanaştığını gördü. İki kişinin arabasından inerek 27 yaşındaki bu bireyden çantaları onlara vermesini istediği ancak bu isteğin sonunda bir arbedenin yaşandığını ortaya çıktı.
Polisler soyulan kişinin ciddi bir şekilde yaralanmadığını ve olay yerinde tedavi olmayı reddettiğini ifade etti. Bu olayla ilgili açılan soruşturma devam ediyor.Kaynakça https://www.audacy.com/1010wins/news/local/man-with-300-iphones-robbed-near-apple-fifth-avenue https://www.macrumors.com/2022/11/29/apple-fifth-avenue-iphone-robbery/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam