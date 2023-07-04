Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, merakla beklenen iPhone 15 serisini bu yılın Eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu noktada yaklaşmakta olan telefonların, yeni özellikler ve renk seçenekleri ile vitrine çıkması bekleniyor. Son olarak iPhone'lar hakkında doğru sızıntıları ile tanınan 9to5mac, iPhone 15 Pro ve Pro Max'in yeni renk seçeneğini açıkladı. Yeni nesil Pro ailesi, koyu mordan daha derin, özel bir kızıl renkle gelecek. İşte detaylar.

iPhone 15 Pro'nun yeni renk seçeneği belli oldu

Kaynağa göre, iPhone 15 Pro ve Pro Max yeni bir "kızıl" renk seçeneğiyle gelecek. Ayrıca bu seçeneğin iPhone 14 Pro modellerindeki koyu mordan biraz daha derin olacağı belirtiliyor. iPhone 15 Pro dışında standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ise, iPhone 11 ve iPhone 12'nin yeşil rengine benzer bir nane yeşili renk seçeneğiyle sunulacak.

iPhone 15 Pro'nun kırmızı renk seçeneğiyle ilgili detayları ilk kez duymuyoruz. Ancak bu sızıntı, güvenilir kaynaklardan onay almayı başladı. Ayrıca Pro modellerde yapılacak tek yenilik bu değil. iPhone 15 Pro'nun yeni bir titanyum kaplamaya ek olarak özelleştirilebilir eylem düğmesine de sahip olması bekleniyor. Ayrıca Apple, Dynamic Island'ın eklenmesiyle tüm iPhone 15 serisini bir araya getirecek.

iPhone 15 Pro Max ve 16 Pro Max yan yana görüntülendi! 1 ay önce eklendi

Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisini Eylül 2023'te duyurması bekleniyor. Bu bağlamda söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

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iPhone 15 Pro ve Pro Max'in yeni renk seçeneği belli oldu!