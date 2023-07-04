iPhone 15 Pro ve Pro Max'in yeni renk seçeneği belli oldu

iPhone 15 Pro'nun yeni renk seçeneği belli oldu
Kaynağa göre, iPhone 15 Pro ve Pro Max yeni bir "kızıl" renk seçeneğiyle gelecek. Ayrıca bu seçeneğin iPhone 14 Pro modellerindeki koyu mordan biraz daha derin olacağı belirtiliyor. iPhone 15 Pro dışında standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ise, iPhone 11 ve iPhone 12'nin yeşil rengine benzer bir nane yeşili renk seçeneğiyle sunulacak.
iPhone 15 Pro'nun kırmızı renk seçeneğiyle ilgili detayları ilk kez duymuyoruz. Ancak bu sızıntı, güvenilir kaynaklardan onay almayı başladı. Ayrıca Pro modellerde yapılacak tek yenilik bu değil. iPhone 15 Pro'nun yeni bir titanyum kaplamaya ek olarak özelleştirilebilir eylem düğmesine de sahip olması bekleniyor. Ayrıca Apple, Dynamic Island'ın eklenmesiyle tüm iPhone 15 serisini bir araya getirecek.
Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisini Eylül 2023'te duyurması bekleniyor. Bu bağlamda söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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