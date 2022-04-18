iPhone 14 serisinin metal kalıpları sızdırıldı: İşte cihazların boyutları

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ShrimpApplePro sızıntı hesabı, tüm iPhone 14 serisi akıllı telefonların metal kalıplarına ait ilk görüntüyü Twitter'da paylaştı. Sızıntılara göre, metal kalıplar, kılıf üreticileri için tasarlanmış.

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iPhone 14 serisinde, iPhone 14 mini modelinin olmayacağı birçok kez söylenmişti ve bu fotoğrafla da doğrulanmış oldu. Bu yıl seride, ekranında iki delik bulunan 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max ile çentikli ekranı koruyan 6.1 inç iPhone 14 ve 6.7 inç iPhone 14 Max'i göreceğiz.

iPhone 14 Pro modellerinin kamera çıkıntısı fazla

Görsele bakılırsa, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerindeki kamera bloğu, mevcut iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max akıllı telefonlardan belirgin şekilde daha büyük olacak. Bunun nedeni 12 MP yerine yeni 48 MP ana kamera sensörünün kullanılması olabilir.

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Öte yandan, sızdırılan bu metal kalıplar, teknoloji uzmanı Max Weinbach tarafından daha önce yayınlanan CAD çizimleriyle tamamen tutarlı görünüyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Max'in, A16 Bionic olarak yeniden adlandırılacak olan A15 Bionic çiple geleceği söyleniyor. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ise yeni A16 Pro işlemciye sahip olacak.

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iPhone 14 serisinin metal kalıpları sızdırıldı