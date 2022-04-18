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    iPhone 14 serisinin metal kalıpları sızdırıldı: İşte cihazların boyutları

    Kılıf üreticilerine gönderilen iPhone 14 serisine ait metal kalıplar, yeni nesil iPhone modellerinin boyutlarını gözler önüne seriyor.                           
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    iPhone 14 serisinin metal kalıpları sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    ShrimpApplePro sızıntı hesabı, tüm iPhone 14 serisi akıllı telefonların metal kalıplarına ait ilk görüntüyü Twitter'da paylaştı. Sızıntılara göre, metal kalıplar, kılıf üreticileri için tasarlanmış.

    iPhone 14 serisinde, iPhone 14 mini modelinin olmayacağı birçok kez söylenmişti ve bu fotoğrafla da doğrulanmış oldu. Bu yıl seride, ekranında iki delik bulunan 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max ile çentikli ekranı koruyan 6.1 inç iPhone 14 ve 6.7 inç iPhone 14 Max'i göreceğiz.

    iPhone 14 Pro modellerinin kamera çıkıntısı fazla

    Görsele bakılırsa, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerindeki kamera bloğu, mevcut iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max akıllı telefonlardan belirgin şekilde daha büyük olacak. Bunun nedeni 12 MP yerine yeni 48 MP ana kamera sensörünün kullanılması olabilir.

    iPhone 14 serisinin metal kalıpları sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Öte yandan, sızdırılan bu metal kalıplar, teknoloji uzmanı Max Weinbach tarafından daha önce yayınlanan CAD çizimleriyle tamamen tutarlı görünüyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Max'in, A16 Bionic olarak yeniden adlandırılacak olan A15 Bionic çiple geleceği söyleniyor. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ise yeni A16 Pro işlemciye sahip olacak.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 4 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 4 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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