iPhone Xs ve iPhone XR, Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

Eylül ayında tanıtılan iPhone Xs ve iPhone XR sonunda Türkiye’ye geliyor. Apple Türkiye web sitesi güncellendi ve telefonların Türkiye’ye geliş tarihi belli oldu. iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR modelleri 30 Kasım’da Türkiye’ye gelecek.

Apple’ın web sitesinde fiyat bilgisi yazmıyor ancak Turkell’in web sitesinde fiyat bilgileri açıklandı. Turkcell’in sitesinde ön siparişe sunulan ürünlerin gönderimi 30 Kasım tarihinde itibaren yapılacak. Turkcell'in web sitesinden ön sipariş ile yeni iPhone modellerini alan kullanıcılar Apple Airpods'u da yüzde 50 indirimle alabilecek.

iPhone Xs fiyatı

iPhone X’in güçlendirilen versiyonu olarak adlandırabileceğimiz iPhone Xs’nin 64 GB kapasiteli modelinin fiyatı 9899 TL olarak belirlendi. 256 GB depolama alanı bulunan iPhone Xs modeli ise 11199 TL’ye satılıyor.

iPhone Xs Max fiyatı

iPhone X’in güçlendirilen ve ekran boyutu büyütülerek 6.5 inçe ulaşan iPhone Xs Max’in 64 GB kapasiteli modelinin fiyatı 10799 TL, 256 GB kapasiteli modelinin fiyatı ise 12099 TL olarak belirlendi.

iPhone Xr fiyatı

iPhone Xs ailesine göre nispeten uygun fiyatlı iPhone XR’nin fiyatı 64 GB kapasiteli model için 7399 TL, 128 GB kapasiteli model için 7799 TL olarak açıklandı.