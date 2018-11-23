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iPhone Xs ve iPhone XR, Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu! Apple'ın resmi sitesi güncellendi. iPhone Xr, iPhone Xs Max, iPhone Xs fiyatı ve çıkış tarihi:
5 ay
19,3b
1
74
iPhone
Yusuf Akbaş
Yazar
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Eylül ayında tanıtılan iPhone Xs ve iPhone XR sonunda Türkiye’ye geliyor. Apple Türkiye web sitesi güncellendi ve telefonların Türkiye’ye geliş tarihi belli oldu. iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR modelleri 30 Kasım’da Türkiye’ye gelecek.

Apple’ın web sitesinde fiyat bilgisi yazmıyor ancak Turkell’in web sitesinde fiyat bilgileri açıklandı. Turkcell’in sitesinde ön siparişe sunulan ürünlerin gönderimi 30 Kasım tarihinde itibaren yapılacak. Turkcell'in web sitesinden ön sipariş ile yeni iPhone modellerini alan kullanıcılar Apple Airpods'u da yüzde 50 indirimle alabilecek.

iPhone Xs fiyatı                                

iPhone X’in güçlendirilen versiyonu olarak adlandırabileceğimiz iPhone Xs’nin 64 GB kapasiteli modelinin fiyatı 9899 TL olarak belirlendi. 256 GB depolama alanı bulunan iPhone Xs modeli ise 11199 TL’ye satılıyor.

iPhone Xs Max fiyatı

iPhone X’in güçlendirilen ve ekran boyutu büyütülerek 6.5 inçe ulaşan iPhone Xs Max’in 64 GB kapasiteli modelinin fiyatı 10799 TL, 256 GB kapasiteli modelinin fiyatı ise 12099 TL olarak belirlendi.

iPhone Xr fiyatı

iPhone Xs ailesine göre nispeten uygun fiyatlı iPhone XR’nin fiyatı 64 GB kapasiteli model için 7399 TL, 128 GB kapasiteli model için 7799 TL olarak açıklandı.


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santhora 5 ay en beğenilen dere.beyi
Döviz kurları bizi ayrıca etkilese de globalde telefon fiyatlarının yıllar içinde 350 Dolar'dan 1000 Dolar seviyesine çıkmasının tek suçlusu Apple'dır. Boşa savunmayın şu şirketi. Adamların tek derdi cebinizdeki son kuruşu da almak.
Döviz kurları bizi ayrıca etkilese de globalde telefon fiyatlarının yıllar içinde 350 Dolar'dan 1000 Dolar seviyesine çıkmasının tek suçlusu Apple'dır. Boşa sa...
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2 Yanıt Yanıtla +74
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dere.beyi 5 ay McLaren64
bunun apple ile ne alakası var huawei mate 20 pro da 8 bin tl ?
burdaki konu paramızın değer kaybetmesi bukadar basit
5 Yanıt Yanıtla +65
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ayıp oluyor beyler 5 ay
Samsung note 9 şuan çeksiz puansız 5 bine satılıyor o da bin dolara çıktı.
Samsung vergiden muaf yoksa özel kura mı tabi nedir bu işin sırrı arkadaşlar?
5 Yanıt Yanıtla +50
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SEHZADE63 5 ay
"İphoneyi yeniden tasarladik" diye girişleriii varrr aman allahimm bitiyorummmm resmennn offff her yil tasarliyolar doyamiyorumm ama içerikk fissss:)
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e_capkan 5 ay
Fiyatları da düzenlerler umarım
Doları 6 kusur tl den hesaplıyor Apple hala
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oguzhan297 5 ay
Satamıcağın bi telefonu o fiyattan çıkarmak nası bi akıldır yahu kaç kişi alcakki anca zenginler alır araba parası mübarek
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seyhmus21 5 ay oguzhan297
Satılır durumu olmayanlar şimdi telefon kredisi çekip 12 ay boyunca parasını verip alırlar avrupa da bile fiyattan dolayı satışlar çok düşük ama bizde yüksek olacak buna inanıyorum o Arkadaki ihtişamlı elma nın mutlaka görünmesi lazım
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cabriyo 5 ay
zengin özentileri alır
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DH Misafiri 5 ay
ne demek ne alakası var iki telefon da 1050 dolar seviyesinde. Şu an mate 20 pro 7500 liraya(hepsiburada) alınabiliyorken 2.500 lira fazlasının apple türkiye politikasıyla alakasız olduğunu söylemek aşırı saçma. Apple türkiye bu telefonu türkiyede alanlar zaten keriz, biz bunu bu kur riskinde 2500 lira üstünden açarız, yine de alınır diye düşünüyor. Bu tutum sadece türk tüketicisinin zararına başka bir şey değil
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huseyincarnege 5 ay
ekranı fullhd bile olmayan telefona 7400tl istiyolar ne acı demi
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Witcher3 5 ay
Ülkemizde bir kişi şu 3 telefondan birini alıyorsa gösteriş için alıyordur açık ve net. Normalde 2. elden alınabilecek 6s-7 düz ve plus modelleri bütün işlerinize fazla fazla yeter.
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myildizofficial 5 ay
Ya aptalsınız yada sorunlarınız var Turkcell de note 9 8000 tl arkadaş Turkcell fiyatını atmış fark ettiyseniz
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seyhmus21 5 ay myildizofficial
Turkcell de 8000 ona baksan 8 plus 7.500 gibi rakamlara satılırken 5.500'a alabiliyorduk piyasadan siz teknostore ya da bu gibi yerlerden almak isterseniz tabi ki adam size bi güzel döşmeme yapar.Note 9 5-5.5bin civarı bulunuyor hem de samsung türkiye garantili kazık yemeye meraklı bir ülke olduğumuz için hala bazı kesim teknosa vatan turkcell gibi döşemecilerden telefon alıyor ne yazık ki
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mgokhanozen 5 ay
7999 TL etiketini yapıştıracaksın, güzel satışlar olur. Bu fiyatlar fazla.
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foreveriphone 5 ay
Note 9 kullanıcısına yetiyordur sözümüz yok ama iki cihazda aynı güçte değil.A12 yonga seti hem cpu hem gpu olarak sd845 ve exynos9810'u katlar.Marka değeri iOS verimi teknik servis kalitesi ikinci el değeri uzun süre 0 değerini koruması prestij unsuru olması gibi sebepler de var tabi.iPhone'un daha pahalı olmasını yadırgamayın bu yüzden.1000 model Android telefon var orada rakabet çok fazla özellikle xiaomi ve Huawei Samsungu çok zorluyor.Bu yüzden çıkış fiyatını koruyamıyor Samsung modelleri.
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