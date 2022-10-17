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    iPhone 14 tahmin ettiğinizden daha Çinli

    iPhone 14 serisi akıllı telefonlar, eski modellere nazaran daha fazla Çin bileşeni kullanıyor. Bu da Apple'ın Çin'e daha da bağımlı hale geldiğinin bir göstergesi.
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    iPhone 14 tahmin ettiğinizden daha Çinli Tam Boyutta Gör
    Yeni iPhone 14 amiral gemileri tahmin edebileceğinizden daha 'Çinli'. Evet, daha önce olduğu gibi Apple tarafından ABD'de tasarlandılar ve Amerikalı bir ruha sahip olmalarına rağmen "gövdeleri" Çinli. Bu da iPhone 14'ün, çok sayıda parçaya ayırma işleminin de doğruladığı gibi, önceki tüm iPhone nesillerinden daha fazla Çin yapımı bileşen kullandığı anlamına geliyor.

    Öncelikle, Apple'ın tüm tedarikçilerinden yüksek taleplerde bulunduğunu ve bu nedenle tedarik zincirine girmek için şirketlerin ürünlerinin en yüksek kalitede olduğunu kanıtlamaları gerektiğini söylemek gerekir. 2012 yılında Apple'ın tedarikçi listesi 156 şirketten oluşuyordu ve bunların sadece 8'i Çinliydi. 2020 yılına gelindiğinde toplam tedarikçi sayısı 200'e ulaştı ve bunların 96'sı Çinli üreticilerdi.

    iPhone 14 tahmin ettiğinizden daha Çinli Tam Boyutta Gör

    iPhone 14 tedarikçilerinin neredeyse yarısı Çinli

    Bugün Apple'ın bileşen tedarikçilerinin yaklaşık yarısı Orta Krallık'tan. Başlıca Çinli tedarikçiler arasında Apple için konektörler ve hoparlörler üreten Luxshare Precision ve Goertek yer alıyor. iPhone 14'te ayrıca Lens Technology'den Çin malı cam levha, BOE ekran panelleri, Western Digital, Toshiba ve Yangtze River Storage'dan flaş bellek kullanılıyor.

    ABD basınında çıkan haberlere göre, Çin'de üretilen bileşenler iPhone 14'ün toplam üretim maliyetinin %25'ini oluşturuyor. 

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    rayonrx 2 gün önce

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    slamdunk393 3 gün önce

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