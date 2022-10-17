iPhone 14 tahmin ettiğinizden daha Çinli

Öncelikle, Apple'ın tüm tedarikçilerinden yüksek taleplerde bulunduğunu ve bu nedenle tedarik zincirine girmek için şirketlerin ürünlerinin en yüksek kalitede olduğunu kanıtlamaları gerektiğini söylemek gerekir. 2012 yılında Apple'ın tedarikçi listesi 156 şirketten oluşuyordu ve bunların sadece 8'i Çinliydi. 2020 yılına gelindiğinde toplam tedarikçi sayısı 200'e ulaştı ve bunların 96'sı Çinli üreticilerdi.
iPhone 14 tedarikçilerinin neredeyse yarısı Çinli
Bugün Apple'ın bileşen tedarikçilerinin yaklaşık yarısı Orta Krallık'tan. Başlıca Çinli tedarikçiler arasında Apple için konektörler ve hoparlörler üreten Luxshare Precision ve Goertek yer alıyor. iPhone 14'te ayrıca Lens Technology'den Çin malı cam levha, BOE ekran panelleri, Western Digital, Toshiba ve Yangtze River Storage'dan flaş bellek kullanılıyor.
ABD basınında çıkan haberlere göre, Çin'de üretilen bileşenler iPhone 14'ün toplam üretim maliyetinin %25'ini oluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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