Tam Boyutta Gör iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in mor versiyonlarını alan birçok kullanıcı, aynı modeller arasındaki renk farkının büyük olduğuna dikkat çekiyorlar.

Acil servislerin başı iPhone 14'ler ile dertte 1 gün önce eklendi

Apple'a göre bu sorun yaygın değil

Akıllı telefonların arka yüzlerinin rengi aynı ışık koşulları altında farklılık gösteriyor. Bazı akıllı telefonlar daha mor, diğerleri ise maviye çalan bir renkte. Sorunlu akıllı telefonlara sahip bazı kullanıcıların Apple'ın destek ekibiyle temasa geçtiği, ancak şirketin olayı "son derece nadir bir durum" olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'i şirketin resmi web sitesinden satın alanlar, akıllı telefonlarını 14 gün içinde iade edebiliyor veya yenisiyle değiştirebiliyorlar. Öte yandan Apple bu can sıkıcı sorunun, seri üretim kaynaklı olduğunu da kabul etmiş durumda.

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iPhone 14 Pro'da üretim hatası: Mor renkler aynı tonda değil