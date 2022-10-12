iPhone 14 Pro'da üretim hatası: Mor renkler aynı tonda değil

Apple'a göre bu sorun yaygın değil
Akıllı telefonların arka yüzlerinin rengi aynı ışık koşulları altında farklılık gösteriyor. Bazı akıllı telefonlar daha mor, diğerleri ise maviye çalan bir renkte. Sorunlu akıllı telefonlara sahip bazı kullanıcıların Apple'ın destek ekibiyle temasa geçtiği, ancak şirketin olayı "son derece nadir bir durum" olarak değerlendirdiği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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