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    iPhone 14 Pro'da üretim hatası: Mor renkler aynı tonda değil

    iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin mor rengine sahip kullanıcılardan şikayetler gelmeye başladı. Kullanıcılar renklerin aynı olmadığını belirtiyorlar.        
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    iPhone 14 Pro'da üretim hatası: Mor renkler aynı tonda değil Tam Boyutta Gör
    iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in mor versiyonlarını alan birçok kullanıcı, aynı modeller arasındaki renk farkının büyük olduğuna dikkat çekiyorlar.

    Apple'a göre bu sorun yaygın değil

    Akıllı telefonların arka yüzlerinin rengi aynı ışık koşulları altında farklılık gösteriyor. Bazı akıllı telefonlar daha mor, diğerleri ise maviye çalan bir renkte. Sorunlu akıllı telefonlara sahip bazı kullanıcıların Apple'ın destek ekibiyle temasa geçtiği, ancak şirketin olayı "son derece nadir bir durum" olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

    iPhone 14 Pro'da üretim hatası: Mor renkler aynı tonda değil
    iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'i şirketin resmi web sitesinden satın alanlar, akıllı telefonlarını 14 gün içinde iade edebiliyor veya yenisiyle değiştirebiliyorlar. Öte yandan Apple bu can sıkıcı sorunun, seri üretim kaynaklı olduğunu da kabul etmiş durumda.
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    iphone 14 pro, iphone 14 pro max ve
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