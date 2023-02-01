iPhone 14'te bulunan çarpışma algılama özelliği, hayat kurtardı

Çarpışma algılama özelliği, beş kişinin hayatını kurtardı
Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde, sadece 170 nüfuslu bir kasabanın dışında bir kamyonetin ağaç kütüğüne çarpmaı sonucu kaza meydana geldi. Gece saatlerinde gerçekleşen kazanın az nüfusun bulunduğu bir yerde gerçekleşmesi büyük talihsizlikti. Ancak kamyonetteki kazazedelerden birinde bulunan iPhone 14 sayesinde olay ucuz atlatıldı.
iPhone 14'te bulunan çarpışma algılama özelliği, kazanın gerçekleştiğini algılayınca yardım ekiplerine haber verdi. Böylece dört at taşıyan kamyonette bulunun 5 kişi yaralı bir şekilde kurtarıldı. Ne yazık ki kaza sonucu atların bulunduğu kısmın takla atması sebebiyle atların hepsi öldü.
Yaşları 14 ila 20 arasında değişen kazazedelerin hepsi kazanın yaklaşık 250 metre uzaklığındaki Hobart'taki bir yarıştan dönen bir at yarışı ahırının üyeleriydi. Konu ile ilgili açıklama yapan Tazmanya Polis Müfettişi Ruth Orr, çarpışma tespit özelliğinin hızlı bir müdahaleyi mümkün kıldığını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?