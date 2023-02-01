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    iPhone 14'te bulunan çarpışma algılama özelliği, hayat kurtardı

    iPhone 14 serisiyle birlikte hayatımıza giren çarpışma algılama özelliği birçok kez hayat kurtardı. Özellik bu sefer ise Avusturlaya'da gerçekleşen bir kazaya erken müdahale edilmesini sağladı.
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    iPhone 14'te bulunan çarpışma algılama özelliği, hayat kurtardı Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 14 serisiyle birlikte trafik kazası algılama özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik sayesinde kullanıcıların bilinç kaybı yaşadığı veya iPhone’a ulaşamayacağı gibi durumlarda cihaz, otomatik olarak acil servisleri arıyor. Bu özellik, yakın bir zamanda Avustralya'da gerçekleşen bir kazaya ekiplerin erken müdahale etmesini sağladı.

    Çarpışma algılama özelliği, beş kişinin hayatını kurtardı

    Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde, sadece 170 nüfuslu bir kasabanın dışında bir kamyonetin ağaç kütüğüne çarpmaı sonucu kaza meydana geldi. Gece saatlerinde gerçekleşen kazanın az nüfusun bulunduğu bir yerde gerçekleşmesi büyük talihsizlikti. Ancak kamyonetteki kazazedelerden birinde bulunan iPhone 14 sayesinde olay ucuz atlatıldı.

    iPhone 14'te bulunan çarpışma algılama özelliği, kazanın gerçekleştiğini algılayınca yardım ekiplerine haber verdi. Böylece dört at taşıyan kamyonette bulunun 5 kişi yaralı bir şekilde kurtarıldı. Ne yazık ki kaza sonucu atların bulunduğu kısmın takla atması sebebiyle atların hepsi öldü.

    Yaşları 14 ila 20 arasında değişen kazazedelerin hepsi kazanın yaklaşık 250 metre uzaklığındaki Hobart'taki bir yarıştan dönen bir at yarışı ahırının üyeleriydi. Konu ile ilgili açıklama yapan Tazmanya Polis Müfettişi Ruth Orr, çarpışma tespit özelliğinin hızlı bir müdahaleyi mümkün kıldığını söyledi.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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